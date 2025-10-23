Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 3 J23/10 · Árbitro: Sander van der Eijk

Escudo Real Club Celta de Vigo

Celta

21:00h.

1

-

1

Niza

Escudo OGC Nice

  • Iago Aspas (1')

Min. 45

  • Momo Cho (15')

CEL

NIC

Gol! Min 1'

Gol de Iago Aspas

Gol! Min 15'

Gol de Momo Cho

Tarjeta amarilla Min 28'

Jonathan Clauss ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 37'

Jonathan Clauss ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 3

Directo | Celta - Niza

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 23 de octubre 2025, 20:49

Icono45'+2'

Final primera parte, Celta de Vigo 1, Niza 1.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Remate fallado por Miguel Román (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono44'

Remate fallado por Manu Fernández (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono42'

Falta de Marcos Alonso (Celta de Vigo).

Icono42'

Ali Abdi (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono41'

Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Tom Louchet.

Icono41'

Remate rechazado de Iago Aspas (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Miguel Román.

38'

Jonathan Clauss (Niza) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono38'

Falta de Jonathan Clauss (Niza).

Icono38'

Sergio Carreira (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono35'

Falta de Salis Abdul Samed (Niza).

Icono35'

Pablo Durán (Celta de Vigo) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono34'

Remate fallado por Iago Aspas (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono32'

Kojo Peprah Oppong (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono32'

Falta de Bryan Zaragoza (Celta de Vigo).

Icono31'

Melvin Bard (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono31'

Falta de Pablo Durán (Celta de Vigo).

Icono30'

Fuera de juego, Celta de Vigo. Bryan Zaragoza intentó un pase en profundidad pero Marcos Alonso estaba en posición de fuera de juego.

Icono29'

Jonathan Clauss (Niza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono29'

Falta de Jonathan Clauss (Niza).

Icono29'

Bryan Zaragoza (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono28'

Bryan Zaragoza (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono28'

Falta de Kojo Peprah Oppong (Niza).

Icono26'

Kevin Carlos (Niza) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono26'

Falta de Carl Starfelt (Celta de Vigo).

Icono24'

Melvin Bard (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono24'

Falta de Iago Aspas (Celta de Vigo).

Icono24'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Juma Bah (Niza) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Jonathan Clauss con un centro al área.

Icono23'

Corner,Niza. Corner cometido por Carl Starfelt.

Icono23'

Remate rechazado de Ali Abdi (Niza) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.

Icono23'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ali Abdi (Niza) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Jonathan Clauss con un centro al área.

Icono22'

Falta de Manu Fernández (Celta de Vigo).

Icono22'

Ali Abdi (Niza) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono22'

Salis Abdul Samed (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono22'

Falta de Miguel Román (Celta de Vigo).

Icono19'

Remate fallado por Ali Abdi (Niza) remate con la derecha desde fuera del área de libre directo.

Icono18'

Kevin Carlos (Niza) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono18'

Falta de Marcos Alonso (Celta de Vigo).

Icono17'

Melvin Bard (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono17'

Falta de Pablo Durán (Celta de Vigo).

Icono16'

¡Gooooool! Celta de Vigo 1, Niza 1. Mohamed-Ali Cho (Niza) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono15'

Falta de Hugo Álvarez (Celta de Vigo).

Icono15'

Ali Abdi (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Juma Bah (Niza) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Falta de Pablo Durán (Celta de Vigo).

Icono13'

Falta de Melvin Bard (Niza).

Icono13'

Hugo Álvarez (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono9'

Falta de Melvin Bard (Niza).

Icono9'

Iago Aspas (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

¡Gooooool! Celta de Vigo 1, Niza 0. Iago Aspas (Celta de Vigo) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Claudio Giráldez

3-4-3

Alineación

Ionut Radu

portero

Manu Fernández

defensa

Carl Starfelt

defensa

Marcos Alonso

defensa

Hugo Álvarez

centrocampista

Fran Beltrán

centrocampista

Miguel Román

centrocampista

Sergio Carreira

centrocampista

Iago Aspas

Delantero

Pablo Durán

Delantero

Bryan Zaragoza

Delantero

Franck Haise

3-4-3

Alineación

Yehvann Diouf

portero

Kojo Peprah Oppong

defensa

Juma Bah

defensa

Melvin Bard

defensa

Jonathan Clauss

centrocampista

Tom Louchet

centrocampista

Salis Abdul Samed

centrocampista

Ali Abdi

centrocampista

Antoine Mendy

Sustituto

Kevin Carlos Omoruyi Benjamin

Delantero

Morgan Sanson

Delantero

Estadísticas

52,7%

NIC

CEL

47,3%

NIC

NIC

1 Goles 1
1 Remates a puerta 3
3 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
4 Asistencias 3
11 Faltas cometidas 6

