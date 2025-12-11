Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 6 J11/12 · Árbitro: Radu Marian Petrescu

Escudo Real Club Celta de Vigo

Celta

21:00h.

1

-

0

Bolonia

Escudo Bologna FC 1909

  • Bryan Zaragoza (16')

Min. 29

[ALTERNATIVE TEXT]

CEL

[ALTERNATIVE TEXT]

BOL

Gol! Min 16'

Gol de Bryan Zaragoza

Fase grupos | Jornada 6

Directo | Celta - Bolonia

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 11 de diciembre 2025, 20:44

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

Claudio Giráldez

3-4-3

Alineación

Ionut Radu

portero

Javi Rodríguez

defensa

Carl Starfelt

defensa

Mihailo Ristic

defensa

Sergio Carreira

centrocampista

Fran Beltrán

centrocampista

Moriba Kourouma Kourouma

centrocampista

Óscar Mingueza

centrocampista

Williot Swedberg

Delantero

Borja Iglesias

Delantero

Bryan Zaragoza

Delantero

Vincenzo Italiano

4-2-3-1

Alineación

Federico Ravaglia

portero

Emil Holm

defensa

Torbjørn Heggem

defensa

Charalampos Lykogiannis

defensa

Juan Miranda

defensa

Nikola Moro

centrocampista

Tommaso Pobega

centrocampista

Federico Bernardeschi

centrocampista

Giovanni Fabbian

centrocampista

Jonathan Rowe

centrocampista

Santiago Castro

Delantero

Estadísticas

44,8%

BOL

CEL

55,2%

BOL

BOL

1 Goles 0
1 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 4
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 4
3 Faltas cometidas 6

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Directo | Celta - Bolonia

Directo | Celta - Bolonia