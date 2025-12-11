Directo | Celta - Bolonia

Secciones
Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 6 J11/12 · Árbitro: Radu Marian Petrescu
Celta
21:00h.
1
-
0
Bolonia
Bryan Zaragoza (16')
Min. 29
CEL
BOL
Gol! Min 16'
Gol de Bryan Zaragoza
Colpisa
Jueves, 11 de diciembre 2025, 20:44
28'
Falta de Torbjørn Heggem (Bolonia).
28'
Borja Iglesias (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
28'
Remate fallado por Santiago Castro (Bolonia) remate de cabeza a quemarropa desde el lado izquierdo tras un saque de esquina.
27'
Corner,Bolonia. Corner cometido por Mihailo Ristic.
27'
Corner,Bolonia. Corner cometido por Carl Starfelt.
27'
Remate fallado por Jonathan Rowe (Bolonia) remate con la derecha desde el centro del área.
25'
Jonathan Rowe (Bolonia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
25'
Falta de Javi Rodríguez (Celta de Vigo).
21'
Falta de Emil Holm (Bolonia).
21'
Bryan Zaragoza (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Falta de Giovanni Fabbian (Bolonia).
20'
Óscar Mingueza (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
19'
Remate fallado por Nikola Moro (Bolonia) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
19'
Remate rechazado de Jonathan Rowe (Bolonia) remate con la derecha desde el centro del área.
17'
¡Gooooool! Celta de Vigo 1, Bolonia 0. Bryan Zaragoza (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área.
16'
Falta de Giovanni Fabbian (Bolonia).
16'
Ilaix Moriba (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
Emil Holm (Bolonia) ha recibido una falta en campo contrario.
13'
Falta de Ilaix Moriba (Celta de Vigo).
11'
Remate fallado por Santiago Castro (Bolonia) remate con la izquierda desde el centro del área.
8'
Bryan Zaragoza (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Falta de Federico Bernardeschi (Bolonia).
6'
Remate parado. Federico Bernardeschi (Bolonia) remate con la izquierda desde fuera del área.
5'
Se reanuda el partido.
4'
El juego está detenido debido a una lesión Javi Rodríguez (Celta de Vigo).
4'
Javi Rodríguez (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Giovanni Fabbian (Bolonia).
1'
Giovanni Fabbian (Bolonia) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Ilaix Moriba (Celta de Vigo).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Claudio Giráldez
3-4-3
Ionut Radu
portero
Javi Rodríguez
defensa
Carl Starfelt
defensa
Mihailo Ristic
defensa
Sergio Carreira
centrocampista
Fran Beltrán
centrocampista
Moriba Kourouma Kourouma
centrocampista
Óscar Mingueza
centrocampista
Williot Swedberg
Delantero
Borja Iglesias
Delantero
Bryan Zaragoza
Delantero
Vincenzo Italiano
4-2-3-1
Federico Ravaglia
portero
Emil Holm
defensa
Torbjørn Heggem
defensa
Charalampos Lykogiannis
defensa
Juan Miranda
defensa
Nikola Moro
centrocampista
Tommaso Pobega
centrocampista
Federico Bernardeschi
centrocampista
Giovanni Fabbian
centrocampista
Jonathan Rowe
centrocampista
Santiago Castro
Delantero
44,8%
CEL
55,2%
BOL
|1
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|4
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|4
|3
|Faltas cometidas
|6
|
