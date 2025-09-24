Directo | Betis - Nottingham Forest

Secciones
Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 1 X24/09 · Árbitro: Sascha Stegemann
Real Betis
21:00h.
1
-
2
Nott'm Forest
Bakambu (14')
Min. 64
Igor Jesus Maciel da Cruz (17')
Igor Jesus Maciel da Cruz (22')
BET
NFO
Gol! Min 14'
Gol de Bakambu
Tarjeta amarilla Min 45'
Natan Bernardo de Souza ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 17'
Gol de Igor Jesus Maciel da Cruz
Gol! Min 22'
Gol de Igor Jesus Maciel da Cruz
Tarjeta amarilla Min 1'
Morgan Gibbs-White ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 24'
Igor Jesus Maciel da Cruz ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:44
62'
Remate rechazado de Elliot Anderson (Nottingham Forest) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Oleksandr Zinchenko.
60'
Remate rechazado de Marc Roca (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área.
59'
Remate fallado por Antony (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área.
58'
Falta de Ricardo Rodríguez (Real Betis).
58'
Dilane Bakwa (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.
57'
Remate fallado por Dilane Bakwa (Nottingham Forest) remate con la izquierda desde el centro del área.
55'
Falta de Antony (Real Betis).
55'
Elliot Anderson (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.
54'
Natan (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
54'
Falta de Igor Jesus (Nottingham Forest).
53'
Sofyan Amrabat (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
53'
Falta de Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).
52'
Falta de Cédric Bakambu (Real Betis).
52'
Elliot Anderson (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.
51'
Falta de Sofyan Amrabat (Real Betis).
51'
Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.
49'
Falta de Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).
49'
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la banda derecha.
48'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Elliot Anderson.
47'
Falta de Natan (Real Betis).
47'
Igor Jesus (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza segunda parte Real Betis 1, Nottingham Forest 2.
45'
Cambio en Nottingham Forest, entra al campo Dilane Bakwa sustituyendo a Douglas Luiz.
45'
Cambio en Real Betis, entra al campo Rodrigo Riquelme sustituyendo a Abde Ezzalzouli.
45'
Cambio en Real Betis, entra al campo Ricardo Rodríguez sustituyendo a Junior Firpo.
45'
Cambio en Real Betis, entra al campo Marc Roca sustituyendo a Sergi Altimira.
45'+3'
Final primera parte, Real Betis 1, Nottingham Forest 2.
45'+1'
Natan (Real Betis) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
45'+1'
Falta de Elliot Anderson (Nottingham Forest).
45'+1'
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
45'
Corner,Real Betis. Corner cometido por Morato.
44'
Corner,Real Betis. Corner cometido por Morato.
44'
Falta de Elliot Anderson (Nottingham Forest).
44'
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
42'
Remate fallado por Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
42'
Fuera de juego, Nottingham Forest. Elliot Anderson intentó un pase en profundidad pero Callum Hudson-Odoi estaba en posición de fuera de juego.
40'
Falta de Elliot Anderson (Nottingham Forest).
40'
Giovani Lo Celso (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
40'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Neco Williams.
37'
Elliot Anderson (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.
37'
Falta de Sofyan Amrabat (Real Betis).
35'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Igor Jesus (Nottingham Forest) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Neco Williams.
33'
Remate rechazado de Elliot Anderson (Nottingham Forest) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Callum Hudson-Odoi.
33'
Remate rechazado de Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Elliot Anderson.
33'
Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) remata poste, remate con la izquierda desde muy cerca.
32'
Corner,Nottingham Forest. Corner cometido por Sofyan Amrabat.
31'
Remate rechazado de Igor Jesus (Nottingham Forest) remate con la derecha a quemarropa desde el lado izquierdo.
32'
Remate rechazado de Douglas Luiz (Nottingham Forest) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Oleksandr Zinchenko.
31'
Remate rechazado de Igor Jesus (Nottingham Forest) remate con la izquierda desde el centro del área.
31'
Remate rechazado de Igor Jesus (Nottingham Forest) remate con la derecha desde el centro del área.
27'
Falta de Giovani Lo Celso (Real Betis).
27'
Elliot Anderson (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.
27'
Se reanuda el partido.
26'
El juego está detenido debido a una lesión Natan (Real Betis).
25'
Igor Jesus (Nottingham Forest) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
25'
Falta de Igor Jesus (Nottingham Forest).
25'
Natan (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
25'
Falta de Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).
25'
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
23'
¡Gooooool! Real Betis 1, Nottingham Forest 2. Igor Jesus (Nottingham Forest) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.
22'
Corner,Nottingham Forest. Corner cometido por Natan.
22'
Falta de Sergi Altimira (Real Betis).
22'
Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
¡Gooooool! Real Betis 1, Nottingham Forest 1. Igor Jesus (Nottingham Forest) remate con la izquierda desde muy cerca.
15'
¡Gooooool! Real Betis 1, Nottingham Forest 0. Cédric Bakambu (Real Betis) remate con la derecha desde el centro del área.
13'
Falta de Douglas Luiz (Nottingham Forest).
13'
Giovani Lo Celso (Real Betis) ha recibido una falta en campo contrario.
12'
Mano de Nikola Milenkovic (Nottingham Forest).
12'
Remate fallado por Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) remate de cabeza desde el centro del área.
9'
Remate parado. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) remate con la derecha desde fuera del área.
7'
Elliot Anderson (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Falta de Giovani Lo Celso (Real Betis).
6'
Falta de Cédric Bakambu (Real Betis).
6'
Matz Sels (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.
6'
Falta de Abde Ezzalzouli (Real Betis).
6'
Neco Williams (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Neco Williams (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Junior Firpo (Real Betis).
2'
Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
2'
Falta de Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).
2'
Junior Firpo (Real Betis) ha recibido una falta en la banda izquierda.
1'
Falta de Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).
1'
Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Pau López
portero
Ángel Ortiz
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Valentín Gómez
defensa
Ricardo Rodríguez
Sustituto
Marc Roca
Sustituto
Sofyan Amrabat
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Giovani Lo Celso
centrocampista
Rodrigo Riquelme
Sustituto
Cédric Bakambu
Delantero
Ange Postecoglou
4-1-4-1
Matz Sels
portero
Neco Williams
defensa
Nikola Milenkovic
defensa
Felipe Rodrigues da Silva
defensa
Oleksandr Zinchenko
defensa
Ibrahim Sangaré
centrocampista
Morgan Gibbs-White
centrocampista
Dilane Bakwa
Sustituto
Elliot Anderson
centrocampista
Callum Hudson-Odoi
centrocampista
Igor Jesus Maciel da Cruz
Delantero
54,5%
BET
45,5%
NFO
|1
|Goles
|2
|1
|Remates a puerta
|6
|1
|Remates fuera
|3
|0
|Remates al palo
|1
|3
|Asistencias
|14
|12
|Faltas cometidas
|12
|
