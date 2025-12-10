Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 6 X10/12 · Árbitro: Ivan Kruzliak

Escudo Villarreal Club de Fútbol

Villarreal

18:45h.

2

-

3

Copenhague

Escudo FC København

  • Comesaña (46')

  • Tani Oluwaseyi (55')

Finalizado

  • Mohamed Elyounoussi (1')

  • Elias Achouri (47')

  • Andreas Cornelius (89')

[ALTERNATIVE TEXT]

VIL

[ALTERNATIVE TEXT]

CPH

Gol! Min 46'

Gol de Comesaña

Gol! Min 55'

Gol de Tani Oluwaseyi

Tarjeta amarilla Min 33'

Pedraza ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 57'

Ilias Akhomach ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 88'

Pape Gueye ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 1'

Gol de Mohamed Elyounoussi

Gol! Min 47'

Gol de Elias Achouri

Gol! Min 89'

Gol de Andreas Cornelius

Tarjeta amarilla Min 76'

Andreas Cornelius ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 82'

Elias Achouri ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Fase liga | Jornada 6

El Villarreal cae ante el Copenhague y consuma su eliminación en la Champions

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 19:27

Alineación y estadísticas

Marcelino García

4-4-2

Alineación

Luiz Lúcio Reis Júnior

portero

Pau Navarro

defensa

Rafa Marín

defensa

Renato Palma Veiga

defensa

Sergi Cardona

Sustituto

Ilias Akhomach

Sustituto

Santi Comesaña

centrocampista

Pape Gueye

centrocampista

Manor Solomon

Sustituto

Ayoze Pérez

Sustituto

Tani Oluwaseyi

Sustituto

Jacob Neestrup

4-4-2

Alineación

Dominik Kotarski

portero

Birger Meling

Sustituto

Gabriel Pereira Magalhães dos Santos

defensa

Junnosuke Suzuki

defensa

Marcos López

defensa

Jordan Larsson

centrocampista

Viktor Claesson

Sustituto

Thomas Delaney

Sustituto

Elias Achouri

Sustituto

Andreas Cornelius

Sustituto

Mohamed Elyounoussi

Delantero

Estadísticas

51,9%

CPH

VIL

48,1%

CPH

CPH

2 Goles 3
5 Remates a puerta 4
8 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
12 Asistencias 5
14 Faltas cometidas 15

