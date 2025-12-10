El Villarreal cae ante el Copenhague y consuma su eliminación en la Champions

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 6 X10/12 · Árbitro: Ivan Kruzliak
Villarreal
18:45h.
2
-
3
Copenhague
Comesaña (46')
Tani Oluwaseyi (55')
Finalizado
Mohamed Elyounoussi (1')
Elias Achouri (47')
Andreas Cornelius (89')
VIL
CPH
Gol! Min 46'
Gol de Comesaña
Gol! Min 55'
Gol de Tani Oluwaseyi
Tarjeta amarilla Min 33'
Pedraza ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 57'
Ilias Akhomach ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 88'
Pape Gueye ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 1'
Gol de Mohamed Elyounoussi
Gol! Min 47'
Gol de Elias Achouri
Gol! Min 89'
Gol de Andreas Cornelius
Tarjeta amarilla Min 76'
Andreas Cornelius ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 82'
Elias Achouri ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 19:27
Final del partido, Villarreal 2, FC Copenhague 3.
90'+5'
Final segunda parte, Villarreal 2, FC Copenhague 3.
90'+5'
Ilias Akhomach (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
90'+5'
Falta de Marcos López (FC Copenhague).
90'+2'
Fuera de juego, Villarreal. Manor Solomon intentó un pase en profundidad pero Sergi Cardona estaba en posición de fuera de juego.
90'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
90'
¡Gooooool! Villarreal 2, FC Copenhague 3. Andreas Cornelius (FC Copenhague) remate con la izquierda desde el centro del área.
90'
Remate rechazado de Mohamed Elyounoussi (FC Copenhague) remate con la derecha desde fuera del área.
89'
Pape Gueye (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla.
89'
Falta de Pape Gueye (Villarreal).
89'
Marcos López (FC Copenhague) ha recibido una falta en la zona defensiva.
88'
Pau Navarro (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
88'
Falta de Andreas Cornelius (FC Copenhague).
88'
Remate fallado por Ayoze Pérez (Villarreal) remate de cabeza desde muy cerca el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Sergi Cardona con un centro al área.
86'
Viktor Claesson (FC Copenhague) ha recibido una falta en la zona defensiva.
86'
Falta de Manor Solomon (Villarreal).
84'
Fuera de juego, Villarreal. Manor Solomon intentó un pase en profundidad pero Renato Veiga estaba en posición de fuera de juego.
83'
Cambio en Villarreal, entra al campo Sergi Cardona sustituyendo a Alfonso Pedraza.
83'
Elias Achouri (FC Copenhague) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
83'
Ayoze Pérez (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
83'
Falta de Elias Achouri (FC Copenhague).
82'
Cambio en FC Copenhague, entra al campo Thomas Delaney sustituyendo a Mads Emil Madsen.
81'
Cambio en FC Copenhague, entra al campo Viktor Claesson sustituyendo a William Clem.
80'
Mano de Pape Gueye (Villarreal).
78'
Remate fallado por Alfonso Pedraza (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda tras un saque de esquina.
78'
Corner,Villarreal. Corner cometido por Jordan Larsson.
77'
Andreas Cornelius (FC Copenhague) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
77'
Falta de Andreas Cornelius (FC Copenhague).
77'
Rafa Marín (Villarreal) ha recibido una falta en la banda derecha.
76'
Remate fallado por Ilias Akhomach (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Tani Oluwaseyi.
76'
Remate fallado por Santi Comesaña (Villarreal) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
75'
Elias Achouri (FC Copenhague) ha recibido una falta en la zona defensiva.
75'
Falta de Santi Comesaña (Villarreal).
75'
Falta de Mads Emil Madsen (FC Copenhague).
75'
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
73'
Remate rechazado de Ayoze Pérez (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área.
72'
Corner,Villarreal. Corner cometido por Marcos López.
72'
Cambio en FC Copenhague, entra al campo Birger Meling sustituyendo a Yoram Zague debido a una lesión.
72'
Se reanuda el partido.
72'
El juego está detenido debido a una lesión Yoram Zague (FC Copenhague).
71'
Cambio en FC Copenhague, entra al campo Andreas Cornelius sustituyendo a Viktor Dadason.
68'
Corner,Villarreal. Corner cometido por Viktor Dadason.
68'
Remate rechazado de Ayoze Pérez (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Manor Solomon.
67'
Falta de Marcos López (FC Copenhague).
67'
Ilias Akhomach (Villarreal) ha recibido una falta en la banda derecha.
67'
Se reanuda el partido.
66'
El juego está detenido debido a una lesión Yoram Zague (FC Copenhague).
66'
Falta de Viktor Dadason (FC Copenhague).
66'
Rafa Marín (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
65'
Remate fallado por Manor Solomon (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área.
63'
Cambio en Villarreal, entra al campo Manor Solomon sustituyendo a Alberto Moleiro.
62'
Alfonso Pedraza (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
62'
Falta de Jordan Larsson (FC Copenhague).
61'
Falta de Elias Achouri (FC Copenhague).
61'
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
58'
Ilias Akhomach (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
58'
Falta de Ilias Akhomach (Villarreal).
58'
Junnosuke Suzuki (FC Copenhague) ha recibido una falta en la zona defensiva.
57'
Falta de William Clem (FC Copenhague).
57'
Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.
56'
¡Gooooool! Villarreal 2, FC Copenhague 2. Tani Oluwaseyi (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área.
55'
Viktor Dadason (FC Copenhague) ha recibido una falta en campo contrario.
55'
Falta de Rafa Marín (Villarreal).
54'
Remate fallado por Viktor Dadason (FC Copenhague) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.
53'
Elias Achouri (FC Copenhague) ha recibido una falta en la banda izquierda.
53'
Falta de Rafa Marín (Villarreal).
53'
Remate rechazado de Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Ayoze Pérez.
48'
¡Gooooool! Villarreal 1, FC Copenhague 2. Elias Achouri (FC Copenhague) remate con la derecha desde el centro del área.
47'
¡Gooooool! Villarreal 1, FC Copenhague 1. Santi Comesaña (Villarreal) con un remate desde muy cerca.
Empieza segunda parte Villarreal 0, FC Copenhague 1.
45'
Cambio en FC Copenhague, entra al campo Elias Achouri sustituyendo a Robert Silva.
45'
Cambio en Villarreal, entra al campo Ilias Akhomach sustituyendo a Tajon Buchanan.
45'
Cambio en Villarreal, entra al campo Tani Oluwaseyi sustituyendo a Georges Mikautadze.
45'
Cambio en Villarreal, entra al campo Ayoze Pérez sustituyendo a Nicolas Pépé.
45'+2'
Final primera parte, Villarreal 0, FC Copenhague 1.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
43'
Remate fallado por Pau Navarro (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área que se le va demasiado alto tras botar una falta.
43'
Remate parado por bajo a la izquierda. Rafa Marín (Villarreal) remate de cabeza desde el centro del área.
42'
Falta de Marcos López (FC Copenhague).
42'
Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la banda derecha.
41'
Remate fallado por Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área.
40'
Remate fallado por Alfonso Pedraza (Villarreal) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Nicolas Pépé con un centro al área.
39'
Remate rechazado de Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área.
39'
Se reanuda el partido.
39'
El juego está detenido debido a una lesión Dominik Kotarski (FC Copenhague).
38'
Remate rechazado de Santi Comesaña (Villarreal) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.
38'
Corner,Villarreal. Corner cometido por Junnosuke Suzuki.
38'
Remate parado rozando la escuadra izquierda. Nicolas Pépé (Villarreal) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Tajon Buchanan con un centro al área.
35'
Corner,FC Copenhague. Corner cometido por Santi Comesaña.
34'
Alfonso Pedraza (Villarreal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
34'
Jordan Larsson (FC Copenhague) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'
Falta de Alfonso Pedraza (Villarreal).
32'
Remate fallado por Robert Silva (FC Copenhague) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Mohamed Elyounoussi tras un contraataque.
32'
Corner,Villarreal. Corner cometido por Marcos López.
32'
Remate rechazado de Santi Comesaña (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Alfonso Pedraza con un centro al área.
30'
Junnosuke Suzuki (FC Copenhague) ha recibido una falta en la zona defensiva.
30'
Falta de Rafa Marín (Villarreal).
30'
Corner,Villarreal. Corner cometido por Yoram Zague.
28'
Falta de Marcos López (FC Copenhague).
28'
Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
27'
Falta de Renato Veiga (Villarreal).
27'
Viktor Dadason (FC Copenhague) ha recibido una falta en la banda derecha.
25'
Corner,FC Copenhague. Corner cometido por Rafa Marín.
22'
Mohamed Elyounoussi (FC Copenhague) ha recibido una falta en campo contrario.
22'
Falta de Pape Gueye (Villarreal).
21'
Falta de Alberto Moleiro (Villarreal).
21'
Yoram Zague (FC Copenhague) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Remate parado. Mads Emil Madsen (FC Copenhague) remate con la izquierda desde fuera del área.
19'
Corner,FC Copenhague. Corner cometido por Renato Veiga.
16'
Fuera de juego, Villarreal. Nicolas Pépé intentó un pase en profundidad pero Renato Veiga estaba en posición de fuera de juego.
16'
Falta de Gabriel Pereira (FC Copenhague).
16'
Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
15'
Falta de Renato Veiga (Villarreal).
15'
Viktor Dadason (FC Copenhague) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
Remate fallado por Georges Mikautadze (Villarreal) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área.
10'
Falta de Yoram Zague (FC Copenhague).
10'
Alfonso Pedraza (Villarreal) ha recibido una falta en la banda izquierda.
9'
Corner,Villarreal. Corner cometido por Marcos López.
8'
Remate parado por bajo a la izquierda. Alberto Moleiro (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área.
7'
Falta de Santi Comesaña (Villarreal).
7'
Junnosuke Suzuki (FC Copenhague) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Corner,FC Copenhague. Corner cometido por Rafa Marín.
5'
Remate rechazado de Robert Silva (FC Copenhague) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jordan Larsson.
4'
Remate fallado por Tajon Buchanan (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pape Gueye.
3'
Falta de Mads Emil Madsen (FC Copenhague).
3'
Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la banda derecha.
2'
¡Gooooool! Villarreal 0, FC Copenhague 1. Mohamed Elyounoussi (FC Copenhague) remate con la derecha desde muy cerca.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Marcelino García
4-4-2
Luiz Lúcio Reis Júnior
portero
Pau Navarro
defensa
Rafa Marín
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Sergi Cardona
Sustituto
Ilias Akhomach
Sustituto
Santi Comesaña
centrocampista
Pape Gueye
centrocampista
Manor Solomon
Sustituto
Ayoze Pérez
Sustituto
Tani Oluwaseyi
Sustituto
Jacob Neestrup
4-4-2
Dominik Kotarski
portero
Birger Meling
Sustituto
Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
defensa
Junnosuke Suzuki
defensa
Marcos López
defensa
Jordan Larsson
centrocampista
Viktor Claesson
Sustituto
Thomas Delaney
Sustituto
Elias Achouri
Sustituto
Andreas Cornelius
Sustituto
Mohamed Elyounoussi
Delantero
51,9%
VIL
48,1%
CPH
|2
|Goles
|3
|5
|Remates a puerta
|4
|8
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|12
|Asistencias
|5
|14
|Faltas cometidas
|15
|
