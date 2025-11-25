Directo | Slavia de Praga - Athletic

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 M25/11 · Árbitro: Donatas Rumsas
Slavia Praga
21:00h.
0
-
0
Athletic
Min. 14
SLA
ATH
Colpisa
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:46
12'
Remate fallado por Lukás Provod (Slavia Praga) remate con la izquierda desde fuera del área.
11'
Remate fallado por Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.
7'
Falta de Adama Boiro (Athletic Club).
7'
Michal Sadílek (Slavia Praga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
6'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Jindrich Stanek.
6'
Remate parado a la escuadra izquierda. Oihan Sancet (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Gorka Guruzeta.
6'
Falta de Jesús Areso (Athletic Club).
6'
Youssoupha Mbodji (Slavia Praga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
5'
Falta de Robert Navarro (Athletic Club).
5'
Stepán Chaloupek (Slavia Praga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Oihan Sancet (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Falta de Christos Zafeiris (Slavia Praga).
2'
Remate parado. Tomás Chory (Slavia Praga) remate con la derecha desde fuera del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Jindrich Trpisovsky
4-2-3-1
Jindrich Stanek
portero
David Moses
defensa
David Zima
defensa
Stepán Chaloupek
defensa
Youssoupha Mbodji
defensa
Michal Sadílek
centrocampista
Christos Zafeiris
centrocampista
David Doudera
centrocampista
Lukás Provod
centrocampista
Youssoupha Sanyang
centrocampista
Tomás Chory
Delantero
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Jesús Areso
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Adama Boiro
defensa
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Alejandro Rego
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Robert Navarro
centrocampista
Gorka Guruzeta
Delantero
53,2%
SLA
46,8%
ATH
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|1
|1
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|2
|1
|Faltas cometidas
|3
|
