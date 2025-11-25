Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 M25/11 · Árbitro: Donatas Rumsas

Escudo SK Slavia Praha

Slavia Praga

21:00h.

0

-

0

Athletic

Escudo Athletic Club

Min. 14

[ALTERNATIVE TEXT]

SLA

[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

Fase liga | Jornada 5

Directo | Slavia de Praga - Athletic

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:46

Alineación y estadísticas

Jindrich Trpisovsky

4-2-3-1

Alineación

Jindrich Stanek

portero

David Moses

defensa

David Zima

defensa

Stepán Chaloupek

defensa

Youssoupha Mbodji

defensa

Michal Sadílek

centrocampista

Christos Zafeiris

centrocampista

David Doudera

centrocampista

Lukás Provod

centrocampista

Youssoupha Sanyang

centrocampista

Tomás Chory

Delantero

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Jesús Areso

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Adama Boiro

defensa

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Alejandro Rego

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Robert Navarro

centrocampista

Gorka Guruzeta

Delantero

Estadísticas

53,2%

ATH

SLA

46,8%

ATH

ATH

0 Goles 0
1 Remates a puerta 1
1 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 2
1 Faltas cometidas 3

