Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 X05/11 · Árbitro: Sven Jablonski

Escudo Pafos FC

Pafos

18:45h.

1

-

0

Villarreal

Escudo Villarreal Club de Fútbol

  • Derrick Luckassen (45')

Min. 52

PAF

VIL

Gol! Min 45'

Gol de Derrick Luckassen

Jornada 4

Directo | Pafos - Villarreal

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 18:15

Alineación y estadísticas

Juan Carlos Carcedo

5-4-1

Alineación

Neofytos Michael

portero

Bruno Felipe Souza da Silva

defensa

Derrick Luckassen

defensa

David Luiz Moreira Marinho

defensa

David Goldar

defensa

Ken Sema

defensa

Mislav Orsic

centrocampista

Ivan Sunjic

centrocampista

Pedro Filipe Figueiredo Rodrigues

centrocampista

Domingos Quina

centrocampista

Vlad Dragomir

Delantero

Marcelino García

4-4-2

Alineación

Luiz Lúcio Reis Júnior

portero

Santiago Mouriño

defensa

Juan Foyth

defensa

Renato Palma Veiga

defensa

Sergi Cardona

defensa

Nicolas Pépé

centrocampista

Pape Gueye

centrocampista

Dani Parejo

centrocampista

Alberto Moleiro

centrocampista

Ayoze Pérez

Delantero

Georges Mikautadze

Delantero

Estadísticas

49,1%

VIL

PAF

50,9%

VIL

VIL

1 Goles 0
2 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 3
7 Faltas cometidas 7

