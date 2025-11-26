Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 X26/11 · Árbitro: Michael Oliver

Escudo Olympiakos FC

Olympiacos

21:00h.

1

-

3

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

  • Francisco Leonel Lima Silva Machado (7')

Min. 43

  • Kylian Mbappé (21')

  • Kylian Mbappé (23')

  • Kylian Mbappé (28')

[ALTERNATIVE TEXT]

OLY

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

Gol! Min 7'

Gol de Francisco Leonel Lima Silva Machado

Tarjeta amarilla Min 39'

Francisco Ortega ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 21'

Gol de Kylian Mbappé

Gol! Min 23'

Gol de Kylian Mbappé

Gol! Min 28'

Gol de Kylian Mbappé

Tarjeta amarilla Min 22'

Camavinga ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 5

Directo | Mbappé firma un 'hat-trick' exprés

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:39

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

José Luis Mendilibar

4-2-3-1

Alineación

Konstantinos Tzolakis

portero

Rodinei Marcelo de Almeida

defensa

Panagiotis Retsos

defensa

Lorenzo Pirola

defensa

Francisco Ortega

defensa

Daniel García Carrillo

centrocampista

Christos Mouzakitis

centrocampista

Gelson Dany Batalha Martins

centrocampista

Mehdi Taremi

Sustituto

Daniel Castelo Podence

centrocampista

Ayoub El Kaabi

Delantero

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Andrii Lunin

portero

Trent Alexander-Arnold

defensa

Raúl Asencio

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Ferland Mendy

defensa

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Eduardo Camavinga

centrocampista

Federico Valverde

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

32,8%

RMA

OLY

67,2%

RMA

RMA

1 Goles 3
3 Remates a puerta 4
2 Remates fuera 2
0 Remates al palo 1
4 Asistencias 8
6 Faltas cometidas 2

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Directo | Mbappé firma un 'hat-trick' exprés

Directo | Mbappé firma un &#039;hat-trick&#039; exprés