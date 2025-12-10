Directo | Mbappé evita riesgos y se queda en el banquillo ante el City

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 6 X10/12 · Árbitro: Clément Turpin
Real Madrid
21:00h.
M. City
RMA
MCI
Colpisa
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 20:25
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-2-3-1
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Raúl Asencio
defensa
Antonio Rüdiger
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Dani Ceballos
centrocampista
Rodrygo Silva de Goes
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Gonzalo García
Delantero
Pep Guardiola
4-3-3
Gianluigi Donnarumma
portero
Matheus Luiz Nunes
defensa
Rúben dos Santos Gato Alves Dias
defensa
Josko Gvardiol
defensa
Nico O'Reilly
defensa
Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva
centrocampista
Nico González
centrocampista
Phil Foden
centrocampista
Rayan Cherki
Delantero
Erling Haaland
Delantero
Jérémy Doku
Delantero
0%
RMA
0%
MCI
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
