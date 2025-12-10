Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 6 X10/12 · Árbitro: Clément Turpin

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:00h.

M. City

Escudo Manchester City Football Club
[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

MCI

Fase liga | Jornada 6

Directo | Mbappé evita riesgos y se queda en el banquillo ante el City

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 20:25

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Raúl Asencio

defensa

Antonio Rüdiger

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Dani Ceballos

centrocampista

Rodrygo Silva de Goes

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Gonzalo García

Delantero

Pep Guardiola

4-3-3

Alineación

Gianluigi Donnarumma

portero

Matheus Luiz Nunes

defensa

Rúben dos Santos Gato Alves Dias

defensa

Josko Gvardiol

defensa

Nico O'Reilly

defensa

Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva

centrocampista

Nico González

centrocampista

Phil Foden

centrocampista

Rayan Cherki

Delantero

Erling Haaland

Delantero

Jérémy Doku

Delantero

Estadísticas

0%

MCI

RMA

0%

MCI

MCI

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

