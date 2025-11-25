Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 M25/11 · Árbitro: Slavko Vincic

Escudo Chelsea FC

Chelsea

21:00h.

0

-

0

FC Barcelona

Escudo Fútbol Club Barcelona

Min. 12

[ALTERNATIVE TEXT]

CHE

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

Fase liga | Jornada 5

Gol anulado al Chelsea por mano de Fofana y Ferran perdona el primero

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 25 de noviembre 2025, 20:46

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

Enzo Maresca

4-2-3-1

Alineación

Robert Sánchez

portero

Malo Gusto

defensa

Wesley Fofana

defensa

Trevoh Chalobah

defensa

Marc Cucurella

defensa

Reece James

centrocampista

Moisés Caicedo

centrocampista

Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves

centrocampista

Enzo Fernández

centrocampista

Alejandro Garnacho

centrocampista

Pedro Lomba Neto

Delantero

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Joan García

portero

Jules Koundé

defensa

Ronald Araujo

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Alejandro Balde

defensa

Eric García

centrocampista

Frenkie de Jong

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Ferran Torres

centrocampista

Robert Lewandowski

Delantero

Estadísticas

41,1%

BAR

CHE

58,9%

BAR

BAR

0 Goles 0
1 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 2
3 Faltas cometidas 2

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Gol anulado al Chelsea por mano de Fofana y Ferran perdona el primero

Gol anulado al Chelsea por mano de Fofana y Ferran perdona el primero