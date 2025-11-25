Gol anulado al Chelsea por mano de Fofana y Ferran perdona el primero

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 M25/11 · Árbitro: Slavko Vincic
Chelsea
21:00h.
0
-
0
FC Barcelona
Min. 12
CHE
BAR
Colpisa
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:46
12'
Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).
12'
Reece James (Chelsea) ha recibido una falta en campo contrario.
11'
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
8'
Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Falta de Reece James (Chelsea).
8'
Remate parado. Reece James (Chelsea) remate con la derecha desde fuera del área.
6'
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
4'
Mano de Wesley Fofana (Chelsea).
3'
Corner,Chelsea. Corner cometido por Alejandro Balde.
3'
Reece James (Chelsea) ha recibido una falta en campo contrario.
3'
Falta de Eric García (Barcelona).
2'
Falta de Trevoh Chalobah (Chelsea).
2'
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Fuera de juego, Barcelona. Pau Cubarsí intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Enzo Maresca
4-2-3-1
Robert Sánchez
portero
Malo Gusto
defensa
Wesley Fofana
defensa
Trevoh Chalobah
defensa
Marc Cucurella
defensa
Reece James
centrocampista
Moisés Caicedo
centrocampista
Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves
centrocampista
Enzo Fernández
centrocampista
Alejandro Garnacho
centrocampista
Pedro Lomba Neto
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Ronald Araujo
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Alejandro Balde
defensa
Eric García
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Ferran Torres
centrocampista
Robert Lewandowski
Delantero
41,1%
CHE
58,9%
BAR
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|2
|3
|Faltas cometidas
|2
|
