Directo | Borussia Dortmund - Villarreal

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 M25/11 · Árbitro: Davide Massa
B. Dortmund
21:00h.
0
-
0
Villarreal
Min. 9
BVB
VIL
Colpisa
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:46
8'
Falta de Julian Brandt (Borussia Dortmund).
8'
Santiago Mouriño (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Falta de Karim Adeyemi (Borussia Dortmund).
8'
Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Se reanuda el partido.
7'
El juego está detenido (Borussia Dortmund).
5'
Falta de Aaron Anselmino (Borussia Dortmund).
5'
Tajon Buchanan (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.
2'
Mano de Sergi Cardona (Villarreal).
1'
Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Santiago Mouriño.
1'
Corner,Borussia Dortmund. Corner cometido por Santiago Mouriño.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Niko Kovac
3-4-2-1
Gregor Kobel
portero
Aaron Anselmino
defensa
Waldemar Anton
defensa
Nico Schlotterbeck
defensa
Yan Bueno Couto
centrocampista
Felix Nmecha
centrocampista
Marcel Sabitzer
centrocampista
Daniel Svensson
centrocampista
Karim Adeyemi
Delantero
Julian Brandt
Delantero
Serhou Guirassy
Delantero
Marcelino García
4-4-2
Luiz Lúcio Reis Júnior
portero
Santiago Mouriño
defensa
Juan Foyth
defensa
Renato Palma Veiga
defensa
Sergi Cardona
defensa
Santi Comesaña
centrocampista
Thomas Partey
centrocampista
Pape Gueye
centrocampista
Tajon Buchanan
centrocampista
Nicolas Pépé
Delantero
Tani Oluwaseyi
Delantero
71,7%
BVB
28,3%
VIL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|3
|Faltas cometidas
|1
|
