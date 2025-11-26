Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 X26/11 · Árbitro: François Letexier

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

21:00h.

1

-

0

Inter Milán

Escudo FC Internazionale Milano

  • Julián Alvarez (8')

Min. 42

ATM

INT

Gol! Min 8'

Gol de Julián Alvarez

Jornada 5

Directo | Julián Álvarez adelanta al Atlético

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:38

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-1-4-1

Alineación

Juan Musso

portero

Nahuel Molina

defensa

José María Giménez

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Johnny Cardoso

centrocampista

Giuliano Simeone

centrocampista

Conor Gallagher

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Cristian Chivu

3-5-2

Alineación

Yann Sommer

portero

Yann Bisseck

defensa

Manuel Akanji

defensa

Alessandro Bastoni

defensa

Carlos Augusto Zopolato Neves

centrocampista

Nicolò Barella

centrocampista

Hakan Çalhanoglu

centrocampista

Piotr Zielinski

centrocampista

Federico Dimarco

centrocampista

Lautaro Martínez

Delantero

Ange-Yoan Bonny

Delantero

Estadísticas

44,8%

INT

ATM

55,2%

INT

INT

1 Goles 0
2 Remates a puerta 3
1 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 4
9 Faltas cometidas 3

