Directo | Burkhardt recorta distancias para el Eintracht en el Metropolitano

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 M30/09 · Árbitro: Slavko Vincic
Atlético
21:00h.
3
-
1
Eintracht
G. Raspadori (3')
Le Normand (32')
Griezmann (45')
Min. 62
Jonathan Burkardt (56')
ATM
SGE
Gol! Min 3'
Gol de G. Raspadori
Gol! Min 32'
Gol de Le Normand
Gol! Min 45'
Gol de Griezmann
Tarjeta amarilla Min 14'
Lenglet ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 56'
Gol de Jonathan Burkardt
Tarjeta amarilla Min 40'
Nathaniel Brown ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Martes, 30 de septiembre 2025, 20:38
61'
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
61'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) ha recibido una falta en la zona defensiva.
59'
Remate fallado por Koke (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
59'
Cambio en Eintracht Frankfurt, entra al campo Oscar Højlund sustituyendo a Ellyes Skhiri.
58'
Cambio en Eintracht Frankfurt, entra al campo Aurèle Amenda sustituyendo a Nnamdi Collins.
58'
Cambio en Eintracht Frankfurt, entra al campo Hugo Larsson sustituyendo a Can Uzun.
57'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 3, Eintracht Frankfurt 1. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) remate con la izquierda desde el centro del área.
57'
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
57'
Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) ha recibido una falta en la zona defensiva.
55'
Cambio en Atlético de Madrid, entra al campo Koke sustituyendo a Giacomo Raspadori.
54'
Remate fallado por Can Uzun (Eintracht Frankfurt) remate con la derecha desde fuera del área.
52'
Remate rechazado de Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nathaniel Brown.
50'
Remate parado. Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt) remate con la izquierda desde el centro del área.
47'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Arthur Theate.
46'
Falta de Robin Koch (Eintracht Frankfurt).
46'
Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Empieza segunda parte Atlético de Madrid 3, Eintracht Frankfurt 0.
45'+2'
Final primera parte, Atlético de Madrid 3, Eintracht Frankfurt 0.
45'+1'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 3, Eintracht Frankfurt 0. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área tras un contraataque.
45'+1'
El cuarto árbitro ha anunciado 1 minutos de tiempo añadido.
44'
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
44'
Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) ha recibido una falta en la zona defensiva.
43'
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
43'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) ha recibido una falta en la zona defensiva.
41'
Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) ha visto tarjeta amarilla por tocar el balón con la mano.
41'
Mano de Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt).
37'
Falta de Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt).
37'
Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
35'
Falta de Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid).
35'
Kauã Santos (Eintracht Frankfurt) ha recibido una falta en la zona defensiva.
33'
Remate parado. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado derecho.
33'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 2, Eintracht Frankfurt 0. Robin Le Normand (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde muy cerca tras un saque de esquina.
32'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Arthur Theate.
32'
Remate rechazado de Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Julián Alvarez con un centro al área.
32'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Arthur Theate.
29'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
29'
Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) ha recibido una falta en campo contrario.
27'
Remate fallado por Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
21'
Falta de Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt).
21'
Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Falta de Matteo Ruggeri (Atlético de Madrid).
20'
Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Antoine Griezmann intentó un pase en profundidad pero Giuliano Simeone estaba en posición de fuera de juego.
17'
Remate rechazado de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho.
17'
Remate parado. Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
16'
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
16'
Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) ha recibido una falta en la zona defensiva.
15'
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Antoine Griezmann.
15'
Clément Lenglet (Atlético de Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
13'
Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
Falta de Clément Lenglet (Atlético de Madrid).
13'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Antoine Griezmann (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Julián Alvarez después de un pase en profundidad.
13'
Falta de Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt).
13'
Conor Gallagher (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
11'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Julián Alvarez intentó un pase en profundidad pero Antoine Griezmann estaba en posición de fuera de juego.
10'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Nathaniel Brown.
9'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.
8'
Se reanuda el partido.
8'
El juego está detenido debido a una lesión Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
7'
Corner,Eintracht Frankfurt. Corner cometido por Clément Lenglet.
7'
Remate rechazado de Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt) remate con la derecha desde fuera del área.
4'
¡Gooooool! Atlético de Madrid 1, Eintracht Frankfurt 0. Giacomo Raspadori (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el centro del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Clément Lenglet
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Conor Gallagher
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
Sustituto
Antoine Griezmann
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Dino Toppmöller
4-2-3-1
Kauã Morais Vieira dos Santos
portero
Aurèle Amenda
Sustituto
Robin Koch
defensa
Arthur Theate
defensa
Nathaniel Brown
defensa
Farès Chaïbi
centrocampista
Oscar Højlund
Sustituto
Ritsu Doan
centrocampista
Hugo Larsson
Sustituto
Ansgar Knauff
centrocampista
Jonathan Burkardt
Delantero
48,4%
ATM
51,6%
SGE
|3
|Goles
|1
|7
|Remates a puerta
|2
|3
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|8
|Asistencias
|5
|9
|Faltas cometidas
|5
