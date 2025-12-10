Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 6 X10/12 · Árbitro: Daniel Siebert

Escudo Athletic Club

Athletic

21:00h.

PSG

Escudo Paris Saint-Germain FC
[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

[ALTERNATIVE TEXT]

PSG

Fase liga | Jornada 6

Directo | Athletic - PSG

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 20:23

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Alineación y estadísticas

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Jesús Areso

defensa

Dani Vivian

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Adama Boiro

defensa

Mikel Jauregizar

centrocampista

Íñigo Ruíz de Galarreta

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Nico Williams

centrocampista

Gorka Guruzeta

Delantero

Luis Enrique Martínez García

4-3-3

Alineación

Matvey Safonov

portero

Warren Zaïre-Emery

defensa

Marcos Aoás Corrêa

defensa

Willian Pacho

defensa

Nuno Alexandre Tavares Mendes

defensa

João Pedro Gonçalves Neves

centrocampista

Vítor Machado Ferreira

centrocampista

Fabián Ruiz

centrocampista

Bradley Barcola

Delantero

Senny Mayulu

Delantero

Khvicha Kvaratskhelia

Delantero

Estadísticas

0%

PSG

ATH

0%

PSG

PSG

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Directo | Athletic - PSG

Directo | Athletic - PSG