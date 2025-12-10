Directo | Athletic - PSG

Secciones
Servicios
Destacamos
Edición
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 6 X10/12 · Árbitro: Daniel Siebert
Athletic
21:00h.
PSG
ATH
PSG
Colpisa
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 20:23
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Jesús Areso
defensa
Dani Vivian
defensa
Yuri Berchiche
defensa
Adama Boiro
defensa
Mikel Jauregizar
centrocampista
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Nico Williams
centrocampista
Gorka Guruzeta
Delantero
Luis Enrique Martínez García
4-3-3
Matvey Safonov
portero
Warren Zaïre-Emery
defensa
Marcos Aoás Corrêa
defensa
Willian Pacho
defensa
Nuno Alexandre Tavares Mendes
defensa
João Pedro Gonçalves Neves
centrocampista
Vítor Machado Ferreira
centrocampista
Fabián Ruiz
centrocampista
Bradley Barcola
Delantero
Senny Mayulu
Delantero
Khvicha Kvaratskhelia
Delantero
0%
ATH
0%
PSG
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia