Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 1 M16/09 · Árbitro: Donatas Rumsas

Escudo Athletic Club

Athletic

18:45h.

0

-

0

Arsenal

Escudo Arsenal

Min. 48

[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

[ALTERNATIVE TEXT]

ARS

Tarjeta amarilla Min 6'

Declan Rice ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 1

Directo | Athletic - Arsenal

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:27

Icono45'+1'

Falta de Mikel Merino (Arsenal).

Icono45'+1'

Oihan Sancet (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

45'

El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Remate fallado por Dani Vivian (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono44'

Falta de Noni Madueke (Arsenal).

Icono44'

Mikel Vesga (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono42'

Remate rechazado de Noni Madueke (Arsenal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Declan Rice.

Icono39'

Falta de Mikel Vesga (Athletic Club).

Icono39'

Riccardo Calafiori (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono38'

Falta de Declan Rice (Arsenal).

Icono38'

Andoni Gorosabel (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono37'

Falta de Noni Madueke (Arsenal).

Icono37'

Adama Boiro (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono36'

Viktor Gyökeres (Arsenal) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono36'

Falta de Andoni Gorosabel (Athletic Club).

Icono34'

Mano de Andoni Gorosabel (Athletic Club).

34'

Se reanuda el partido.

31'

El juego está detenido debido a una lesión Viktor Gyökeres (Arsenal).

Icono30'

Remate fallado por Viktor Gyökeres (Arsenal) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Declan Rice con un centro al área tras botar una falta.

Icono29'

Noni Madueke (Arsenal) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono29'

Falta de Adama Boiro (Athletic Club).

Icono28'

Corner,Arsenal. Corner cometido por Aitor Paredes.

Icono26'

Remate fallado por Viktor Gyökeres (Arsenal) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono25'

Falta de Eberechi Eze (Arsenal).

Icono25'

Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono24'

Remate parado. Viktor Gyökeres (Arsenal) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.

Icono21'

Andoni Gorosabel (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Falta de Eberechi Eze (Arsenal).

Icono19'

Mano de Mikel Merino (Arsenal).

Icono18'

Falta de Viktor Gyökeres (Arsenal).

Icono18'

Dani Vivian (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono17'

Mikel Merino (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono17'

Falta de Adama Boiro (Athletic Club).

Icono16'

Mikel Merino (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono16'

Falta de Mikel Jauregizar (Athletic Club).

Icono14'

Remate fallado por Mikel Jauregizar (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.

Icono14'

Corner,Athletic Club. Corner cometido por Gabriel Magalhães.

Icono14'

Remate rechazado de Alex Berenguer (Athletic Club) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono11'

Fuera de juego, Arsenal. Declan Rice intentó un pase en profundidad pero Viktor Gyökeres estaba en posición de fuera de juego.

Icono9'

Remate rechazado de Adama Boiro (Athletic Club) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono7'

Declan Rice (Arsenal) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono7'

Falta de Declan Rice (Arsenal).

Icono7'

Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono6'

Fuera de juego, Arsenal. Cristhian Mosquera intentó un pase en profundidad pero Declan Rice estaba en posición de fuera de juego.

Icono4'

Jurriën Timber (Arsenal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Falta de Robert Navarro (Athletic Club).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Andoni Gorosabel

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Adama Boiro

defensa

Mikel Jauregizar

centrocampista

Mikel Vesga

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Oihan Sancet

centrocampista

Robert Navarro

centrocampista

Iñaki Williams

Delantero

Mikel Arteta

4-3-3

Alineación

David Raya

portero

Jurriën Timber

defensa

Cristhian Mosquera

defensa

Gabriel dos Santos Magalhães

defensa

Riccardo Calafiori

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Declan Rice

centrocampista

Noni Madueke

Delantero

Viktor Gyökeres

Delantero

Eberechi Eze

Delantero

Estadísticas

34,9%

ARS

ATH

65,1%

ARS

ARS

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
2 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 4
7 Faltas cometidas 9

