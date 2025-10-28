Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nations League Femenina Semifinal M28/10 · Árbitro: Ivana Martincic

Escudo Sweden Women

Suecia

19:00h.

0

-

0

España

Escudo Spain Women

Min. 40

SWE

ESP

Liga de Naciones | Semifinal

Directo | Suecia - España

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 28 de octubre 2025, 18:44

Alineación y estadísticas

Tony Gustavsson

4-4-2

Alineación

Jennifer Falk

portero

Smilla Holmberg

defensa

Nathalie Björn

defensa

Elma Junttila-Nelhage

defensa

Anna Sandberg

defensa

Johanna Rytting Kaneryd

centrocampista

Hanna Lundkvist

centrocampista

Julia Zigiotti Olme

centrocampista

Monica Jusu Bah

centrocampista

Kosovare Asllani

Delantero

Felicia Schröder

Delantero

4-3-3

Alineación

Cata Coll

portero

Ona Batlle

defensa

Irene Paredes

defensa

Maria Pilar León Cebrián

defensa

Olga Carmona

defensa

Aitana Bonmatí

centrocampista

Laia Aleixandri

centrocampista

Alexia Putellas

centrocampista

Eva Navarro

Delantero

Clàudia Pina

Delantero

Mariona Caldentey

Delantero

Estadísticas

29,3%

ESP

SWE

70,7%

ESP

ESP

0 Goles 0
1 Remates a puerta 0
2 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 2
6 Faltas cometidas 3

