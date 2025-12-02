Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Nations League Femenina Final M02/12 · Árbitro: Silvia Gasperotti

Escudo Spain Women

España

18:30h.

0

-

0

Alemania

Escudo Germany Women

Min. 48

ESP

GER

Tarjeta amarilla Min 12'

Maria Pilar León Cebrián ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Tarjeta amarilla Min 32'

Giulia Gwinn ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Liga de Naciones | Final

Anyomi perdona en el último suspiro de la primera parte

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 2 de diciembre 2025, 18:19

Alineación y estadísticas

4-3-3

Alineación

Cata Coll

portero

Ona Batlle

defensa

Irene Paredes

defensa

Maria Pilar León Cebrián

defensa

Olga Carmona

defensa

Vicky López

centrocampista

Laia Aleixandri

centrocampista

Alexia Putellas

centrocampista

Mariona Caldentey

Delantero

Esther González

Delantero

Clàudia Pina

Delantero

Christian Wück

4-2-3-1

Alineación

Ann-Katrin Berger

portero

Giulia Gwinn

defensa

Janina Minge

defensa

Rebecca Knaak

defensa

Franziska Kett

defensa

Elisa Senss

centrocampista

Sjoeke Nüsken

centrocampista

Selina Cerci

centrocampista

Jule Brand

centrocampista

Klara Bühl

centrocampista

Nicole Anyomi

Delantero

Estadísticas

55,4%

GER

ESP

44,6%

GER

GER

0 Goles 0
3 Remates a puerta 2
6 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
8 Asistencias 3
6 Faltas cometidas 6

