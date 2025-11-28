Directo | Alemania - España

Secciones
Nations League Femenina Final V28/11 · Árbitro: Iuliana Elena Demetrescu
Alemania
20:30h.
0
-
0
España
Min. 39
GER
ESP
Tarjeta amarilla Min 17'
Laia Aleixandri ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Madrid
Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:15
39'
Remate parado. Aitana Bonmatí (España) remate con la derecha desde fuera del área.
34'
Cata Coll (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
34'
Falta de Selina Cerci (Alemania).
34'
Corner,Alemania. Corner cometido por Irene Paredes.
33'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Rebecca Knaak (Alemania) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Selina Cerci con un pase de cabeza.
33'
Corner,Alemania. Corner cometido por Clàudia Pina.
30'
Corner,Alemania. Corner cometido por Mapi León.
29'
Remate parado. Klara Bühl (Alemania) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
27'
Remate rechazado de Jule Brand (Alemania) remate con la derecha desde el centro del área.
27'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Franziska Kett (Alemania) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jule Brand.
25'
Fuera de juego, Alemania. Janina Minge intentó un pase en profundidad pero Nicole Anyomi estaba en posición de fuera de juego.
25'
Clàudia Pina (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
25'
Falta de Rebecca Knaak (Alemania).
24'
Cata Coll (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
24'
Falta de Nicole Anyomi (Alemania).
23'
Corner,Alemania. Corner cometido por Aitana Bonmatí.
23'
Remate rechazado de Janina Minge (Alemania) remate con la derecha desde fuera del área.
23'
Remate rechazado de Janina Minge (Alemania) remate con la derecha desde fuera del área.
23'
Falta de Mapi León (España).
23'
Selina Cerci (Alemania) ha recibido una falta en la banda derecha.
18'
Laia Aleixandri (España) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
18'
Falta de Laia Aleixandri (España).
18'
Jule Brand (Alemania) ha recibido una falta en la banda izquierda.
15'
Remate rechazado de Laia Aleixandri (España) remate con la derecha desde el centro del área.
15'
Corner,España. Corner cometido por Rebecca Knaak.
14'
Laia Aleixandri (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Falta de Sjoeke Nüsken (Alemania).
12'
Falta de Alexia Putellas (España).
12'
Jule Brand (Alemania) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Mapi León (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Falta de Nicole Anyomi (Alemania).
2'
Remate parado. Klara Bühl (Alemania) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
1'
Olga Carmona (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Selina Cerci (Alemania).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Christian Wück
4-2-3-1
Ann-Katrin Berger
portero
Giulia Gwinn
defensa
Janina Minge
defensa
Rebecca Knaak
defensa
Franziska Kett
defensa
Elisa Senss
centrocampista
Sjoeke Nüsken
centrocampista
Selina Cerci
centrocampista
Jule Brand
centrocampista
Klara Bühl
centrocampista
Nicole Anyomi
Delantero
4-3-3
Cata Coll
portero
Ona Batlle
defensa
Irene Paredes
defensa
Maria Pilar León Cebrián
defensa
Olga Carmona
defensa
Aitana Bonmatí
centrocampista
Laia Aleixandri
centrocampista
Alexia Putellas
centrocampista
Clàudia Pina
Delantero
Esther González
Delantero
Mariona Caldentey
Delantero
44,4%
GER
55,6%
ESP
|0
|Goles
|0
|5
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|5
|Asistencias
|1
|6
|Faltas cometidas
|3
