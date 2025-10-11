Manresa - Covirán Granada
Los granadinos se estrenan lejos del Palacio frente a un rival intenso y de estilo muy similar
Sábado, 11 de octubre 2025, 20:55
21:11
Parcial de 11-0 de salida, otros pasos de Speight y erráticos todos los nazaríes, hasta Bozic, tiempo muerto de Ramón Díaz tras triple de Plummer. Desastroso inicio.
21:09
Munnings a la pista y asfixiante defensa sobre Matt Thomas, el atasco en ataque empieza a preocupar.
21:07
Los dos primeros minutos, desafortunados con falta en ataque de Hankins y pasos y fallos en tiros de Thomas y Valtonen, para un 6-0 con triple de Steinbergs y un dos más uno para los manresanos, con el agravante de la segunda falta del finlandés.
21:03
El descarte, como en la jornada anterior, fue el capitán Pere Tomàs.
21:02
Diego Ocampo, que dirigió a la selección checa, apostó de salida por Dani Pérez, Golden, Reyes, Obasohan y Steinbergs mientras que Ramón Díaz optó su cinco titular ya habitual: Speight, Thomas, Valtonen, Bozic y Hankins.
21:02
El Covirán afronta el segundo partido de la temporada en la Liga Endesa, primero lejos de su pabellón, con la plantilla al completo mientras que su rival, el Baxi Manresa, que cayó en el estreno liguero ante La Laguna Tenerife en la cancha canaria, tiene el alta de 'Kao', el pívot nigeriano Kaodirichi Akobundu, que destacó en su actuación inicial, en la Eurocup, con triunfo sobre el polaco Wroclaw.
20:59
En el adversario figura el uruguayo Agustín Ubal, un chico que agradó en su corta estancia en Granada.
20:58
El Covirán hace piña y bromea. Aurrecoechea sujeta a Hankins y Speight hace como si le golpeara... Hay optimismo.
20:57
El Baxi Manresa jugó hace dos días ante el Wroclaw polaco en Eurocup, debería estar más cansado que el Covirán, que vuelve seis después del debut contra el Joventut.
20:56
Presentación de los equipos.
20:55
Buenas noches, el Covirán juega contra el Baxi Manresa en el Nuevo Congost, es la segunda jornada de la Liga Endesa y la primera salida.
