En directo | Unicaja-Covirán
Primer duelo andaluz de la temporada con la Copa de Andalucía desde el Palacio de Vista Alegre
Sábado, 13 de septiembre 2025, 12:32
13:19
Al descanso, 45-40 para el Unicaja y 9-3 por varios errores de ataque y pérdidas.
13:15
Thomas sale de un bloqueo para su tercer triple (3/3) y ya once puntos en su haber: 36-37.
13:12
Tyson Pérez obligó al tiempo muerto de Díaz, para dar la vuelta al 36-34 tras un 9-3.
13:07
Speight, muy habilidoso, sacó tres tiros libres y 27-31 con cinco puntos totales del base en este cuarto.
13:05
Lo bueno de Thomas no es solo lo que aporta en anotación, sino que también arrastra a los defensores y deja a sus compañeros solos para el tiro.
13:05
El segundo cuarto empezó con un parcial de 0-6 (27-26) con Hankins reservado y Babatunde en la zona junto a Burjanadze, luego entró Aurrecoechea por el de Sierra Leona y Thomas en vista de que no hubo encestes. También Manu Trujillo, canterano de Unicaja.
12:55
El porcentaje de acierto en los triples (6/7, con un solo fallo al final de Edu Durán) fue muy alto, Beqa se unió a ello y dominio al final del primer cuarto: 21-26.
12:52
El Covirán defendió agresivo en este cuarto, pero debería cuidarse de las faltas.
12:50
Intercambio de canastas, con Babatunde como finalizador de una buena circulación de balón nazarí. 20-18.
12:48
Tyson Pérez llevó al banquillo a la torre nazarí Hankins, reservado ya por el entrenador granadino por las faltas.
12:46
Aparecieron Rousselle y Kljajic, que se estrenaron a la larga distancia también. 12-13 y 14-16.
12:45
Bozic adelantó de nuevo a los nazaríes de tres: 7-8.
12:44
Del 3-5 para el Covirán al 7-5 con dos libres de Matt, pero hubo problemas en el rebote, el cerrarlo en su propio aro parece el principal caballo de batalla para Díaz en estos primeros ensayos.
12:37
Barreiro y Thomas abrieron el marcador con triples en los dos primeros intentos. Suspensión posterior por un problema técnico con los electrónicos del tiempo de posesión.
12:35
Por el Covirán, de negro y con la camiseta principal, salieron Speight, Thomas, Munnings, Bozic y Hankins, mientras que el quinteto del Unicaja, que vistió de verde lima con su tercera indumentaria, fue Perry, Duarte, Barreiro, Tyson Pérez y Kravish.
12:29
Asimismo, se ha incorporado el ala-pívot georgiano Beqa Burjanadze, recién llegado a Granada del torneo continental, y también viajó a Córdoba el poste del filial Khalifa Gaye.
12:29
Ramón Díaz cuenta con toda su plantilla, a excepción del alero finlandés Elias Valtonen, que todavía está inmerso en el Eurobasket y este domingo peleará por la medalla de bronce tras caer ante Alemania, será contra la Grecia de Antetokounmpo, perdedora con la emergente Turquía en la semifinal.
12:29
El Covirán está muy cambiado respecto a la campaña anterior, pero su rival andaluz, el Unicaja de Málaga, también ha remodelado su plantilla con las altas de los exteriores Chris Duarte y Xavier Castañeda y los interiores James Webb III y Emir Sulejmanovic.
12:29
Suena el himno de Andalucía en el pabellón de Vista Alegre de Córdoba.
12:28
Se trata del test más serio hasta la fecha en la nueva etapa con Ramón Díaz en el banquillo, tras medirse al UCAM Murcia y Cartagena, de Primera FEB a puerta cerrada, el primer envite de ellos con marcador y el segundo con amplio triunfo sobre los cartageneros.
12:28
Buenos días. El Covirán afronta su tercer partido de pretemporada con el propósito de conquistar el título de la Copa de Andalucía y avanzar un poco más en su preparación.
