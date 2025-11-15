En directo | Girona - Covirán Granada
Duelo clave por la permanencia para los de Ramón Díaz
Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:01
19:29
57-53, final del tercer cuarto.
19:27
Pero la iniciativa ya es del Girona, gracias también al rebote ofensivo. Livingstone superó a los bases del Covirán en esta fase con creces y eso que Díaz acabó con Rousselle y Costa al tiempo.
19:25
Zach Hankins acercó al 55-51.
19:22
El apagón es brutal. El triple de Valtonen llegó tras siete minutos sin encestar.
19:21
Trece balones ya tirados por la borda.
19:18
Colapso global, ni Thomas acierta, el aro se cerró. 14-0 y 50-43, otra pérdida de balón. El triple de Needham elevó a 17-0, segundo tiempo consecutivo de Ramón Díaz, demoledor: 53-43.
19:16
Y sigue abierto, con el ex base del Galatasaray al mando del ritmo, 12-0 y 48-43. Cuatro minutos de sequía en los nazaríes.
19:11
Díaz repitió el cinco titular, esta vez el descarte fue Iván Aurrecoechea, por lo que regresó al banco Pere Tomàs, al tener ya solo que hacer uno por el 'corte' de Micah Speight. El parcial de 8-0 obligó al tiempo del técnico nazarí: 44-43.
19:08
El Covirán marcha con un 56% en tiros de tres (5/9) y 50% de dos, mientras el 73% de dos del Girona lo mancha un 20% de triple: 4/20. Pero empezó mal el segundo cuarto, con 4-0 tras un tres más uno de Livingston y 40-43.
19:01
Costa, 14 puntos en 12 minutos y 13 de valoración, y eso que apenas jugó en Tenerife, se ve que se le ha pegado mucho de Marcelinho Huertas, otro genio incombustible.
18:52
Al descanso 36-43, estupenda primera parte de los granadinos y llamativo que Thomas sume solo seis puntos y Bozic, ninguno.
18:48
Luka Bozic acumula 13 minutos con cero puntos, cero rebotes y cero de valoración, la labor de 'secado' sobre el croata del club de Marc Gasol es evidente.
18:41
Los jugadores nazaríes sí han entendido esta vez el mensaje de Díaz de apretar los dientes atrás, recuperación de Jovan Kljajic. Dos más uno de Hankins. Otra gran noticia!!! 30-39.
18:38
Otra bandeja de Costa, ya en 12 puntos. Pero el Covirán defiende bien, con Valtonen a tope y Tunde atento bajo tablero.
18:37
El Girona apretó en pista trasera y esto se refleja en el marcador: 30-35.
18:36
Defensa zonal 2-3 del técnico granadino pero un pase interior la revienta, con Juan Fernández bajo aro.
18:34
Empero, brotó Livingston, su calidad obligó a que Ramón Díaz parara el crono con 28-35.
18:33
Otro triple del base de Sant Just Desvern, tremendo, además cayéndose, está sembrado el mago: 26-35.
18:26
Munnings apareció y también Thomas para la máxima renta: 19-27. El 'killer' de Illinois ya está ahí.
18:23
El pívot americano despierta!!! Tiempo de oncho Fernández, el Coviránm no cede al mando del partido aunque con cortas rentas.
18:21
Tironcillo nazarí con enceste de Hankins tras rebote ofensivo. 17-22. El pívot americano despierta!!!
18:19
Burjanadze completó la rotación y Busquets protesta una falta sobre el georgiano y con la técnica se pone en tres.
18:18
La ventaja voló del todo con el dos más uno del argentino Vildoza: 17-17. El equipo granadino está muy blando en el centro de la pintura y sufre bastante en el poste bajo con las penetraciones.
18:16
El Covirán se quedó clavado en ataque, entró Hankins por Babatunde. Hughes, Vildoza y Maric dan energía al Girona mientars Bozic no ve aro. 15-17.
18:14
El entrenador granadino busca dinamismo y generar pases.
18:13
Thomas relevó a Valtonen y Ramón Díaz juega con tres bajitos, Rousselle y Kljajic le acompañan.
18:12
Con otro triple del base barcelonés y dos más uno de Tunde, el Covirán tomó la iniciativa tras un 8-15 y 0-8, mantenido en el 2-10 y 10-17.
18:09
La racha fue de cinco tantos de Juan Fernández pero Valtonen logró el triple para el 8-10 y otro mate del 'cinco' de Sierra Leona, 8-12.
18:07
Mucha confianza en Lluís Costa, con bandeja y triple para el 3-7 y cinco puntos consecutivos.
18:04
Parón por un problema con el reloj tras un mate de Tunde y el triple de Busquets: 3-2.
18:04
El Girona empieza con dos bases en su quinteto inicial: Livingston y Needham, más Busquets y los pívots Juan Fernández y Geben, mientras que el Covirán alinea Costa, Kljajic (en lugar de Thomas para contrarrestar los manajeadores de balón locales), Valtonen, Bozic y Babatunde, que se ha convertido en el 'center' titular y desplazado a Hankins al banquillo.
18:02
17:59
Buenas tardes, el Covirán busca su segundo triunfo y el primero lejos de Granada en Fontajau.
