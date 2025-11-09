Directo | Covirán Granada - Valencia
Difícil rival para el conjunto rojiblanco, en busca de su primera victoria
Domingo, 9 de noviembre 2025, 16:48
17:52
Los porcentajes de tiro de los granadinos en el 66,7% de dos y 54,5% de tres, la clave por un 23,5% de triple en los 'che'.
17:48
La renta de 16 puntos a favor del Covirán se quedó en siete (43-36) al intermedio.
17:44
Tras abrir hueco de nuevo Bozic, Xabi López- Arostegui salvó la distancia con sus triples y penetraciones para el 40-34, el mayor acercamiento.
17:38
Dos más uno de Moore para apretar al 35-27. Y Valtonen asume el protagonismo ofensivo.
17:34
Tres minutos tardó el Covirán en anotar, a través de Bozic. El croata apareció al recibir faltas. 33-21.
17:31
Mal arranque del segundo cuarto y el parcial abierto de 0-9 para el 28-21, paró el crono Ramón Díaz. Sima estrenó la elástica naranja mientras que el Covirán dispuso un cinco con Costa, Thomas, Munnings, Burjanadze y Babatunde.
17:22
28-17, final del primer cuarto.
17:19
Buenas acciones de Kljajic, Rousselle y Munnings para otro tiempo de Martínez: 28-12, brillante cuarto del Covirán, que desbordó al líder.
17:16
Kljajic y Burjanadze a la cancha. Por último, Munnings completó el relevo por Valtonen. 22-12, tímida reacción taronja.
17:13
Moore, Sako, Costello, primeros cambios en los naranjas. Valtonen hasta el 15-0 y cortó la sangría Moore. Rousselle y Hankis a 4.39 por Costa y Babatunde. El Valencia está teniendo mucho rebote ofensivo, pero no puede con un Covirán lanzado, 18-4 con el triple de Thomas.
17:08
Tiempo muerto de Pedro Martínez y locura en las gradas, un tercer triple del base barcelonés y parcial de 13-0 para el 13-2, a falta de 6.48 para el final del primer cuarto. 3/3 de Lluís Costa de triple.
17:05
El Covirán, que viste de negro, se adelantó 8-2 con dos tiros libres de Valtonen y dos triples seguidos de Costa.
17:02
Precisamente baile en el poste bajo de este último para empezar con 0-2.
17:01
Por el Covirán Costa, Thomas, Valtonen, Bozic y Babatunde forman el quinteto inicial, mientras que en el Valencia juegan de principio De Larrea Badio, Puerto, Reuvers y Pradilla.
16:58
Homenaje al expívot Petit Niang. El presidente del club Óscar Fernández-Arenas le entrega una camiseta. Ascendió con el Covirán a Liga Endesa y disfrutó de la primera permanencia.
16:56
Presentación de los equipos. El Palacio, a media entrada de momento. Entra todavía mucho público a la instalación.
16:56
En el Covirán no hay ninguna baja por lesión mientras que los taronjas están ya al completo gracias a la recuperación del pívot internacional español Yankuba Sima, que puede estrenar la camiseta naranja al estar incluido en el róster del partido por parte de Pedro Martínez, que dejó fuera a la última adquisición Braxton Key.
16:54
El Valencia está a años luz en presupuesto y potencial. Ramón Díaz volvió a dejar fuera de la convovcatoria al base estadounidense Micah Speight y al capitán Pere Tomàs.
16:54
El equipo de Ramón Díaz, necesitado del primer triunfo, más todavía por las victorias de rivales directos como Girona, Andorra y Lleida en la sexta jornada, y con el riesgo de hundirse en la zona de descenso y ver como sus adversarios por la permanencia se alejan cada vez más, luchará contra el pronóstico.
16:54
El Covirán afronta un reto muy difícil frente al líder e invicto de la Liga Endesa, un Valencia con muchos recursos en todas las posiciones y una gran profundidad de banquillo.
16:52
Buenas tardes, desde el Palacio, el Covirán se mide al Valencia Basket.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad