Directo | Covirán Granada - UCAM Murcia
Los granadinos presentan nueve caras nuevas frente al UCAM Murcia ante sus aficionados en casa en el último test de pretemporada
Domingo, 28 de septiembre 2025, 12:26
14:02
A los tres minutos del último cuarto, Ramón Díaz volvió a detener el juego. 46-63 es una sentencia.
13:51
44-57, final del tercer cuarto.
13:50
La intensidad defensiva no fue suficiente, al Covirán se le nota algo cansado de haber jugado con el Gran Canaria hace solo tres días.
13:49
Dani García con la batuta y máxima diferencia: 44-57, paró el crono Díaz, al filo del final del tercer acto.
13:42
40-49, con triple de Valtonen como lo más destacado, la inclusión de Edu Durán y que Burjanadze sacó petróleo con tres tiros libres.
13:42
La formación de Ramón Díaz siguió muy apagada en el plano ofensivo, con un mal día de lanzamiento, nada que ver con la confrontación ante el Gran Canaria a puerta cerrada.
13:33
Mal inicio del tercer cuarto, solo Luka Bozic mostró entereza, con 8/8 en los tiros libres y éxito absoluto, pero el Covirán sigue a remolque en el marcador: 36-45.
13:17
Forrest había tenido unos porcentajes malos en la fase clasificatoria de la Champions League, lo que llevó a la FIBA Europe Cup, el cuarto torneo continental, pero esta vez se sacó la espina, con 4/6 en trples y 66,7%.
13:14
34-40. Y el UCAM con la ausencia del verdugo de antaño Dylan Ennis.
13:13
Munnings se estrenó de triple pero Forrest marcó la pauta, el jamaicano fue el mejor en un flojo primer tiempo en general.
13:10
Rousselle aplacó el despegue universitario para el 32-34.
13:07
Un 0-11 llevó al 22-29, en plena sequía, los aros estuvieron cerrados, salvo para los tiros libres de Bozic: 6/6 en tres faltas provocadas.
13:00
Cate dio la vuelta, 22-24, tiempo de Díaz.
13:00
Ramón Díaz jugó con Thomas y Kljajic al tiempo, más Speight de manejador, lo que llevó a Valtonen al 'cuatro', una probatura que no salió bien a pesar de que Aurrecoechea estuvo acertado.
12:56
El parcial de 10-2 obligó al tiempo muerto a Sito Alonso.
12:56
Al Covirán le queda por corregir el rebote, para evitar segundas opciones del contrario en su aro.
12:55
El segundo cuarto empezó con un triple de Matt Thomas y la pelea de Aurrecoechea, 20-18 se adelantaron los granadinos con otra de tres del estadounidense.
12:51
El juego fue bastante deslabazado en el primer parcial, con muchas ganas de agradar por parte de los granadinos, que se tradujo en precipitación, con numerosos errores en los lanzamientos y ningún triple en el haber. Por parte del UCAM Murcia también predominaron los fallos, de ahí lo corto del marcador.
12:50
El arranque acaba con un susto al caer Rousselle al parqué y levantarse cojeando.
12:49
Michael Forrest impulsa al UCAM con un triple y velocidad para el 10-16, minimizado por los tiros libres de Hankins: 12-16.
12:41
La presencia de Rousselle, junto a Kljajic, muy aplaudida por el público.
12:40
Mate de Hankins para empatar a ocho en el ecuador del primer cuarto, con asistencia de Beqa.
12:39
Burjanadze, primera rotación por Bozic. Algún despiste a la hora de cerrar el rebote defensivo y poco acierto en ataque, para encestar con tiros libres. 6-8.
12:37
Primeras ventajas granadinas hasta el 4-6 a través de Radebaugh.
12:34
El quinteto inicial está integrado por Speight, por lo que se le ve totalmente recuperado, Thomas, Valtonen, Bozic y Babatunde, que fue la principal novedad en vez de Hankins en el supuesto teórico cinco titular más establecido en la pretemporada.
12:25
Presentación de los equipos.
12:25
Buenas tardes, presentación del Covirán frente al UCAM Murcia, con motivo del Memorial José Enrique de la Cruz/Ángel Vaca.
