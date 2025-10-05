Directo | Covirán Granada - Joventut
Estreno de los rojinegros tras un verano convulso que confirmó su presencia en ACB pese al descenso y con cambio de entrenador
Domingo, 5 de octubre 2025, 11:55
13:16
El pulso entre el croata Bozic y el gigante sueco Birgander se produce en los dos aros, registran ya 14 puntos cada uno. 44-47.
13:12
Tiempo muerto de Dani Miret.
13:12
Guillem Vives retuvo el balón en un saque de banda y se protestó la técnica no señalada. Valtonen afianzó al 40-45.
13:12
Bozic volvió a asumir las acciones de ataque en una día de poca inspiración de Thomas, un triple y tres puntos a estas alturas de partido para el estadounidense, poco bagaje para el 'killer' del equipo. Luka sacó petróleo y recortó al 38-45.
13:06
Nuevo tirón del Joventut en la salida del tercer cuarto, con triple de Hunt para el 32-41 y parcial en contra de los rojinegros de 0-7.
12:48
El parcial fue de 16-6.
12:47
Bozic acortó con garra al 32-34 y el equipo nazarí pudo hasta empatar, al menos salió ileso para la segunda parte. 32-34, descanso.
12:41
A 2.32 del descanso.
12:40
Dos más uno de Bozic y 22-30. Buena defensa de Hankins sobre Tomic y triple de Thomas, el Palacio se viene arriba, tapón de Valtonen a Hunt y enceste de Hankins, tiempo de Miret. El Covirán está ya ahí: 29-32.
12:34
Hanga continuó muy encima de Thomas, que tiene que soltar el balón a menudo, pero el daño mayor está en el 'pick and roll' también ejecutado en los badaloneses, con Birgander encestando cerca del aro o sacando faltas. Dani Miret para el juego con 16-28.
12:27
Regresó Matt Thomas a la pista, el Covirán echó de menos sus puntos.
12:25
El segundo cuarto se inició con un 0-4 tras asistencia de Hunt a Birgander y mate de Kraag en un robo, tiempo muerto de Ramón Díaz y 14-26.
12:22
Homenaje muy merecido y muchos aplausos para Alberto Fernández, Zamo, segundo entrenador junto a Pablo Pin durante doce temporadas.
12:20
Fuerte defensa de la Penya y el triple de Travis no fue suficiente ante los de Hakanson y Drell, más una canasta contra tablero de Ricky, para un peligroso 14-22 al final del primer cuarto.
12:15
Triple de Kljajic, el primero de los locales, muy necesario para que el Joventut no se separe en el marcador.
12:14
Ricky Rubio salió al parqué junto a Tomic, con Rousselle como su emparejamiento. 6-12, dos libres del base de Masnou. También apareció Hankins frente al gigante croata.
12:12
Ricky Rubio salió al parqué junto a Tomic, con Rousselle como su emparejamiento. 6-10.
12:11
Los badalones sometieron a Thomas a una fuerte defensa de ayudas y Díaz le relevó por Kljajic.
12:11
Cameron Hunt es un gran anotador, todos los balones llegan a sus manos.
12:10
Sigue entrando gente al pabellón, algunos seguidores pensarían que empezaba a las 12.30 horas.
12:06
En los dos primeros minutos, ya se detectaron problemas con el rebote defensivo, lo que Díaz consideró la clave del partido en la previa. Hunt y Hanga tomaron la responsabilidad del ataque y Valtonen aplacó al 4-4.
12:03
Rueda la bola. Por el Covirán, Ramón Díaz alinea de principio a Speight, Thomas, Valtonen, Bozic y Babatunde mientras que por la Penya forman Vives, Hunt, Hanga, Dekker y Birgander.
11:59
Rueda de calentamiento. No hay bajas, plantillas completas. Eso sí, al Joventut le falta Michael Ruzic.
11:57
Se desata la euforia en la grada ahora que desfilan los jugadores granadinos al parqué.
11:56
En la presentación de los equipos, destaca el nombre de Ricky Rubio, muy aplaudido.
11:56
Atractivo el rival, el histórico Joventut.
11:55
El Palacio tiene una gran entrada y mucho ambiente para el primer partido del Covirán en su cuarta temporada consecutiva en la Liga Endesa.
11:55
Buenos días, es la hora de la verdad. Empieza lo bueno para el Covirán. La temporada oficial.
