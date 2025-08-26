Volver al inicio

Km 37 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Louis Vervaeke 3 Puntos 2 Joel Nicolau 2 Puntos 3 Sean Quinn 1 Puntos

Km 34 Malas noticias. Radio Vuelta informa del abandono de Carlos García Pierna (Burgos-Burpellet-BH). El corredor, hermano del ciclista de Arkéa-B&B Hotels, sufrió mucho en las primeras tres jornadas y era último de la general.

Km 32 El Col de Montgenévre ha aparecido en cuatro ediciones de grandes vueltas anteriores. En concreto, formó parte de las ediciones del Tour de 1999, 2011 y 2024, mientras que también estuvo en el Giro del 2000. En la última de estas ocasiones, el año pasado, el ganador fue el británico Stephen Williams (Israel-Premier Tech), no presente en esta Vuelta.

Km 29 Arranca la cuesta hasta Col de Montgenévre. Este puerto de 2ª categoría, ubicado a 1.859 metros de altitud, presume de ser el más duro de la jornada de hoy. Con una extensión de 8'3 kilómetros, esta se tienda a un desnivel promedio del 6'1%.

Km 24 Se ha puesto al frente del pelotón un Lidl-Trek al que no le convence la distancia a la que se ha situado la fuga, por encima de los tres minutos de ventaja. No es el contexto de carrera que desea el equipo americano que busca subir el ritmo y acortar la brecha.

Km 21 Jaque para Alessandro Verre. El ciclista de Arkéa-B&B Hotels es el líder de la clasificación de montaña y decidirá su permanencia como tal en la primera mitad del recorrido, donde se disputarán un máximo de 13 puntos por el maillot, cinco más de con los que actualmente cuenta el italiano.

Km 17 Se consolida la fuga de Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Kamiel Bonneu (Intermarché-Wanty) y Mario Aparicio (Burgos-Burpellet-BH) que ya dispone de casi tres minutos de tiempo a su favor.

Km 13 Superado el Puerto Exiles, un casi mínimo respiro, continúa el terreno en pendiente ascendente durante los siguientes 19 kiómetros de recorrido hasta alcanzar el pie del segundo puerto de la etapa, el Col de Montgenévre.

Km 11 El español Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA) es el primero al paso por Exilles. Pasó al completo el grupo de fugados en cabeza por el puerto. Veremos si sigue aumentando la brecha con el pelotón.

Km 10 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Joel Nicolau 3 Puntos 2 Louis Vervaeke 2 Puntos 3 Sean Quinn 1 Puntos

Km 9 Segundo grupo en marcha que logra una mìnima ventaja sobre el pelotón cuando estamos a punto de coronar el puerto de Exilles.

Km 8 Neutralizada la fuga a los 8 kilómetros. Con todavía 2'5 por delante hasta la cima, hasta aquí llega una aventura que poco prometía sin lograr abrir brecha sobre el pelotón.

Km 7 Salta tambien Lukas Nerurkar (EF Education-EasyPost) para unirse a la cabeza de carrera, que todavía no dispone de una distancia suficiente para marcar diferencias, aunque sí para disputarse Exilles.

Km 5 Simone Petilli (Intermarché-Wanty), Joel Nicolau (Caja Rural-Seguros RGA), Kell O'Brien (Jayco-AlUla) y Jonas Gregaard (Lotto) con una brecha de casi 20 segundos. De momento, invitación para que se sumen a ellos más corredores.

Km 4 A la marca de los cuatro kilómetros, los ciclistas van a iniciar el ascenso hasta el Puerto Exiles. Esta cima, de 3ª categoría, está comprendida por una cuesta de 5'6 kilómetros tendida a un también 5'6% de pendiente media hasta alcanzar los 1.088 metros de altitud de su pico.

Km 2 Se suceden los primeros ataques en el pelotón. Lo rápido que comparece el primero de los tres puertos de la jornada puede marcar un inicio muy potente, y escaladores y rodadores saben que parte desde el arranque su gran oportunidad de marcharse.

Km 1 ¡Arranca la 4ª etapa de LaVuelta 2025! Comienza esta etapa muy exigente que avisa ya con un primer repecho hasta adentrados en el kilómetro cuatro, cuando alcanzaremos el primero de los tres puertos que componen la jornada de hoy.

Km 0 ¡Arranca la 4ª etapa de LaVuelta 2025! Comienza esta etapa muy exigente que avisa ya con un primer repecho hasta adentrados en el kilómetro cuatro, cuando alcanzaremos el primero de los tres puertos que componen la jornada de hoy.

Km 0 El maillot de lunares tendrá como dueño refutado a Alessandro Verre, quien hoy tendrá que defender esta posición, mientras que el blanco sigue siendo propiedad de Juan Ayudo gracias a su 9º puesto en la general.

Km 0 En el reparto de maillots de la jornada, Jonas Vingegaard seguirá vistiendo el rojo a pesar de que la cuenta de tiempo entre él y David Gaudu esté igualada. Por otro lado, el verde pasa a ser de Giulio Ciccone, segundo en la tabla de la regularidad por detrás del danés. Ambos, junto a Gaudu, pasaron en el total de puntos a Jasper Philipsen.

Km 0 Ya ha tenido lugar la salida neutralizada desde Susa. En concreto, un tramo de un total de 6'1 kilómetros hasta que se de el pistoletazo de salida por parte del oficial de carrera.

Km 0 La salida neutralizada está prevista que tenga lugar a las 11:25h del horario peninsular por las calles de la pequeña localidad de Susa, de poco más de 6.000 habitantes. La marcha oficial está estipulada que ocurra sobre las 11:47h.

Km 0 Tras un inicio trazado para escaladores, arrancando ya con un ascenso considerable hacia el primero de los puertos de la jornada, el primer tercio de carrera será donde se ponga la carne en el asador, concurriendo tras Lautaret en un prolongado descenso, derivado en un terreno que va perdiendo altura y que prácticamente se extenderá en el terreno hasta la meta a tan solo 312 metros.

Km 0 Para hoy, tenemos una nueva jornada de media montaña, pero con una mayor exigencia en el terreno que la del día de ayer, disponiendo de un desnivel promedio de 2919 metros, cuyo culmen estará en el ascenso al Col du Lautaret, ubicado a 2.059 metros de altitud.

Km 0 En el día de ayer, la carrera nos dejó un triunfo inesperado, con el francés David Gaudu imponiéndose en los últimos metros, saliendo desde las sombras de los favoritos en la pelea entre los daneses Jonas Vingegaard y Mads Pedersen, para constatar que el tercer puesto de la jornada anterior no había sido casualidad.

Km 0 Esta etapa, la segunda que circulará por dos países en esta gran vuelta, está establecida como la más larga de la edición y presenta la incógnita de sí alguna posible fuga con rodadores y escaladores pueda aprovechar los primeros 77 kilómetros en alto y poco propicios para los sprinters, mucho más aptos para la segunda parte del circuito.