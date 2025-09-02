Volver al inicio

Km 5 El grupo sigue rodando unido tras los primeros cinco kilómetros.

Km 1 Comienza la etapa de hoy, los corredores vuelven a ponerse en marcha tras la jornada de descanso.

Km 0 Mads Pedersen tomará la salida como líder de los puntos y Jay Vine como líder de la montaña. Giulio Pellizzari lidera la clasificación de los jóvenes y el UAE Team Emirates es primero en la de equipos.

Km 0 Recordemos que Torstein Træen se mantiene como lider de la general con 37 segundos sobre Jonas Vingegaard y un minuto y 15 segundos sobre Almeida.

Km 0 Este puerto se estrenó en la La Vuelta a España 2023, en la 14ª etapa que ganó Remco Evenepoel.

Km 0 El punto culminante será dicha llegada, a El Ferial de Larra Belagua con una subida final de 9.4 kilómetros al 6.1%.

Km 0 Se trata de una etapa de transición hacia la alta montaña que llegará en esta segunda semana. Es un perfil ascendente con la subida al Alto de las Coronas en el kilómetro 127.7 y la llegada final en alto en un puerto de primera categoría.

Km 0 La etapa de hoy se desarrollará por completo en territorio navarro, media montaña entre las Bardenas Reales y el Pirineo.