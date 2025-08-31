Directo | España - Chipre

Secciones
Domingo, 31 de agosto 2025, 16:56
21 - 11
Canasta de Darral Willis [1]
21 - 9
Juancho Hernangomez [1] encesta el tercer tiro libre
20 - 9
Juancho Hernangomez [1] encesta el segundo tiro libre
19 - 9
Juancho Hernangomez [1] falla el 1º tiro libre
19 - 9
1ª Falta personal de Darral Willis [1] sobre Juancho Hernangomez cuando lanzaba de tres.
19 - 9
Konstantinos Simitzis [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Saint-Supery.
19 - 9
Inicio del segundo cuarto
19 - 9
Fin del primer cuarto
19 - 9
Darral Willis [1] corta el pase a Sergio de Larrea
19 - 9
Primera falta personal de Simon Michail [1] sobre Jaime Pradilla
19 - 9
Juancho Hernangomez [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Jaime Pradilla
19 - 9
Filippos Tigkas [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
19 - 9
Jaime Pradilla [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Darral Willis.
19 - 9
Primera falta personal de Ioannis Giannaras [1] sobre Jaime Pradilla
19 - 9
Simon Michail [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.
19 - 9
Tiempo de posesión agotado
19 - 9
Simon Michail [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
19 - 9
Mate de Sergio de Larrea [1] tras un contraataque
17 - 9
Sergio de Larrea [1] corta el pase a Aeneas Jung
17 - 9
Tiempo muerto
17 - 9
Primera falta personal de Sergio de Larrea [1] sobre Darral Willis
17 - 9
Santi Aldama [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Darral Willis.
17 - 9
Simon Michail [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
17 - 9
Triple de Willy Hernangomez [1] con asistencia de Darío Brizuela
14 - 9
Simon Michail [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
14 - 9
Canasta de Darío Brizuela [1]
12 - 9
Gancho de Ioannis Pasiali [1] con asistencia de Simon Michail
12 - 7
Gancho de Willy Hernangomez [1]
10 - 7
Canasta de Nikolaos Stylianou [1]
10 - 5
Willy Hernangomez [1] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Darral Willis
10 - 5
Willy Hernangomez [1] falla el 1º tiro libre
10 - 5
Primera falta personal de Ioannis Pasiali [1] sobre Willy Hernangomez
10 - 5
Primera falta personal de Konstantinos Simitzis [1] sobre Xabi López-Arostegui
10 - 5
Konstantinos Simitzis [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
10 - 5
El árbitro pita pasos de Santi Aldama [1]
10 - 5
Filippos Tigkas [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
10 - 5
Xabi López-Arostegui [1] falla la bomba, pero Willy Hernangomez realiza un palmeo y consigue anotar.
8 - 5
Michalis Koumis [1] falla el gancho. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
8 - 5
Triple de Mario Saint-Supery [1] con asistencia de Willy Hernangomez
5 - 5
Joel Parra [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Willy Hernangomez
5 - 5
Mario Saint-Supery [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Willy Hernangomez
5 - 5
Darral Willis [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Xabi López-Arostegui.
5 - 5
Mario Saint-Supery [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Konstantinos Simitzis.
5 - 5
Triple de Darral Willis [1] con asistencia de Konstantinos Simitzis
5 - 2
Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Konstantinos Simitzis.
5 - 2
Konstantinos Simitzis [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
5 - 2
Triple de Santi Aldama [1]
2 - 2
Canasta de Darral Willis [1] con asistencia de Michalis Koumis
2 - 0
Mate de Willy Hernangomez [1] con asistencia de Joel Parra
0 - 0
Inicio del partido
España
Chipre
Tiros de 3
75.0%
25.0%
Tiros de 2
55.6%
44.4%
Tiros libres
100.0%
0.0%
Rebotes
76.2%
23.8%
|Guillermo Hernangómez
|España
|9
|Mario Saint-Supery Fernandez
|España
|3
|Santi Aldama
|España
|3
|Darío Brizuela
|España
|2
|Sergio de Larrea
|España
|2
|Joel Parra
|España
|1
|Guillermo Hernangómez
|España
|1
|Darío Brizuela
|España
|1
|Mario Saint-Supery Fernandez
|España
|0
|Xabier López-Arostegui
|España
|0
|Sergio de Larrea
|España
|1
|Mario Saint-Supery Fernandez
|España
|0
|Xabier López-Arostegui
|España
|0
|Joel Parra
|España
|0
|Santi Aldama
|España
|0
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|2
|Guillermo Hernangómez
|España
|2
|Juan Hernangomez
|España
|1
|Mario Saint-Supery Fernandez
|España
|0
|Xabier López-Arostegui
|España
|0
|Santi Aldama
|España
|4
|Guillermo Hernangómez
|España
|2
|Mario Saint-Supery Fernandez
|España
|1
|Xabier López-Arostegui
|España
|1
|Darío Brizuela
|España
|1
