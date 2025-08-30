Directo | España - Bosnia

Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

20:30h.

44

-

30

Bosnia Herzegovina

Escudo Bosnia Herzegovina
Colpisa

Sábado, 30 de agosto 2025, 20:30

Icono44 - 30

Triple de John Roberson [1] con asistencia de Edin Atic

Icono44 - 27

Juancho Hernangomez [1] encesta el segundo tiro libre

Icono43 - 27

Juancho Hernangomez [1] encesta el primer tiro libre

Icono42 - 27

Adin Vrabac [1] comete su segunda falta personal sobre Juancho Hernangomez

Icono42 - 27

Jusuf Nurkic [1] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Josep Puerto

Icono42 - 27

Jusuf Nurkic [1] encesta el primer tiro libre

Icono42 - 26

Tiempo muerto

Icono42 - 26

Primera falta personal de Yankuba Sima [1] sobre Jusuf Nurkic

Icono42 - 26

1ª Falta personal en ataque de Sergio de Larrea [1] sobre Kenan Kamenjas

Icono42 - 26

Primera falta personal de Adin Vrabac [1] sobre Santiago Yusta

Icono42 - 26

Adin Vrabac [1] encesta el segundo tiro libre

Icono42 - 25

Adin Vrabac [1] falla el 1º tiro libre

Icono42 - 25

1ª Falta personal de Josep Puerto [1] sobre Adin Vrabac cuando lanzaba de dos.

Icono42 - 25

El árbitro indica tiempo de saque agotado a Sergio de Larrea [1]

Icono42 - 25

Jusuf Nurkic [1] encesta el segundo tiro libre

Icono42 - 24

Jusuf Nurkic [1] falla el 1º tiro libre

Icono42 - 24

2ª Falta personal de Santi Aldama [1] sobre Jusuf Nurkic cuando lanzaba de dos.

Icono42 - 24

Mate de Santi Aldama [1] tras un contraataque, con asistencia de Yankuba Sima

Icono40 - 24

Josep Puerto [1] corta el pase a John Roberson

Icono40 - 24

Santi Aldama [1] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Kenan Kamenjas.

Icono40 - 24

Sergio de Larrea [1] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Santi Aldama

Icono40 - 24

John Roberson [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.

Icono40 - 24

Amar Alibegović [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kenan Kamenjas

Icono40 - 24

Triple de Santi Aldama [1] con asistencia de Josep Puerto

Icono37 - 24

Edin Atic [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.

Icono37 - 24

Yankuba Sima [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Kenan Kamenjas.

Icono37 - 24

2ª Falta personal en ataque de Aleksandar Lazic [1] sobre Santiago Yusta

Icono37 - 24

Tiempo muerto

Icono37 - 24

Santiago Yusta [1] falla el triple

Icono37 - 24

Mate de Aleksandar Lazic [1] tras un contraataque, con asistencia de Amar Alibegović

Icono37 - 22

Santiago Yusta [1] falla la canasta por un tapón de Edin Atic

Icono37 - 22

John Roberson [1] comete su segunda falta personal sobre Josep Puerto

Icono37 - 22

Aleksandar Lazic [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Josep Puerto.

Icono37 - 22

Bandeja de Santiago Yusta [1] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea

Icono35 - 22

Sergio de Larrea [1] roba el balón a Edin Atic

Icono35 - 22

Willy Hernangomez [1] comete su segunda falta personal sobre John Roberson

Icono35 - 23

Tiempo de posesión agotado

Icono35 - 23

Josep Puerto [1] falla el triple

Icono35 - 23

Triple de Amar Alibegović [1] con asistencia de Aleksandar Lazic

Icono35 - 20

Tiempo muerto

Icono35 - 20

Triple de Santi Aldama [1] tras un contraataque, con asistencia de Darío Brizuela

Icono32 - 20

Darío Brizuela [1] corta el pase a Edin Atic

Icono32 - 20

Darío Brizuela [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Edin Atic.

Icono32 - 20

Jusuf Nurkic [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.

Icono32 - 20

Darío Brizuela [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.

Icono32 - 20

1ª Falta personal en ataque de Jusuf Nurkic [1] sobre Willy Hernangomez

Icono32 - 20

Amar Alibegović [1] falla el triple

Icono32 - 20

Darío Brizuela [1] falla la bomba. El balón se va fuera.

Icono32 - 20

Canasta de Amar Alibegović [1] con asistencia de Amar Begic

Icono32 - 18

Canasta de Willy Hernangomez [1] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea

Icono30 - 18

Jusuf Nurkic [1] falla el gancho. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.

Icono30 - 18

Primera falta personal de Xabi López-Arostegui [1] sobre Edin Atic

Icono30 - 18

Tiempo muerto

Icono30 - 18

Triple de Darío Brizuela [1] con asistencia de Xabi López-Arostegui

Icono27 - 18

El balón sale fuera tras un mal pase de Edin Atic [1]

Icono27 - 18

Aleksandar Lazic [1] falla el triple

Icono27 - 18

Triple de Xabi López-Arostegui [1] con asistencia de Mario Saint-Supery

Icono24 - 18

Canasta de Amar Begic [1] con asistencia de Edin Atic

Icono24 - 16

Darío Brizuela [1] corta pase y el balón sale fuera.

Icono24 - 16

Amar Begic [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.

Icono24 - 16

Inicio del segundo cuarto

Icono24 - 16

Fin del primer cuarto

Icono24 - 16

Triple de Darío Brizuela [1]

Icono21 - 16

Kenan Kamenjas [1] encesta el segundo tiro libre

Icono21 - 15

Kenan Kamenjas [1] falla el 1º tiro libre

Icono21 - 15

1ª Falta personal de Willy Hernangomez [1] sobre Kenan Kamenjas cuando lanzaba de dos.

Icono21 - 15

Darío Brizuela [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Kenan Kamenjas.

Icono21 - 15

Tiempo de posesión agotado

Icono21 - 15

Kenan Kamenjas [1] falla la canasta por un tapón de Juancho Hernangomez

Icono21 - 15

Triple de Mario Saint-Supery [1] con asistencia de Juancho Hernangomez

Icono18 - 15

Jusuf Nurkic [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.

Icono18 - 15

El balón sale fuera tras un mal pase de Mario Saint-Supery [1]

Icono18 - 15

Mate de Kenan Kamenjas [1] con asistencia de John Roberson

Icono18 - 13

Triple de Darío Brizuela [1]

Icono15 - 13

Amar Alibegović [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.

Icono15 - 13

Mate de Juancho Hernangomez [1] con asistencia de Darío Brizuela

Icono13 - 13

Adin Vrabac [1] encesta el segundo tiro libre

Icono13 - 12

Adin Vrabac [1] encesta el primer tiro libre

Icono13 - 11

1ª Falta personal de Mario Saint-Supery [1] sobre Adin Vrabac cuando lanzaba de dos.

Icono13 - 11

Willy Hernangomez [1] encesta el tiro libre adicional

Icono12 - 11

1ª falta personal de Aleksandar Lazic [1] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono12 - 11

Canasta de Willy Hernangomez [1] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Aleksandar Lazic

Icono10 - 11

Kenan Kamenjas [1] encesta el segundo tiro libre

Icono10 - 10

Kenan Kamenjas [1] encesta el primer tiro libre

Icono10 - 9

2ª Falta personal de Jaime Pradilla [1] sobre Kenan Kamenjas cuando lanzaba de dos.

Icono10 - 9

Rebote ofensivo de Adin Vrabac [1] tras fallar su lanzamiento a canasta

Icono10 - 9

Santi Aldama [1] encesta el tiro libre adicional

Icono9 - 9

1ª falta personal de John Roberson [1] sobre Santi Aldama cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono9 - 9

Alley-Hoop de Santi Aldama [1] con asistencia de Jaime Pradilla y tiro libre adicional por la %number%ª falta de John Roberson

Icono7 - 9

El balón sale fuera.

Icono7 - 9

Darío Brizuela [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.

Icono7 - 9

Gancho de Edin Atic [1]

Icono7 - 7

Alley-Hoop de Santi Aldama [1] con asistencia de Jaime Pradilla

Icono5 - 7

Jusuf Nurkic [1] encesta el segundo tiro libre

Icono5 - 6

Jusuf Nurkic [1] falla el 1º tiro libre

Icono5 - 6

1ª Falta personal de Santi Aldama [1] sobre Jusuf Nurkic cuando lanzaba de dos.

Icono5 - 6

Santi Aldama [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Edin Atic.

Icono5 - 6

Bomba de Jusuf Nurkic [1]

Icono5 - 4

Sergio de Larrea [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Amar Alibegović.

Icono5 - 4

Jusuf Nurkic [1] falla el gancho. El rebote defensivo es para Santi Aldama.

Icono5 - 4

Triple de Santi Aldama [1] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono2 - 4

John Roberson [1] falla el triple lejano. El rebote defensivo es para Joel Parra.

Icono2 - 4

Primera falta personal de Jaime Pradilla [1] sobre Jusuf Nurkic

Icono2 - 4

Jaime Pradilla [1] encesta el segundo tiro libre

Icono1 - 4

Jaime Pradilla [1] encesta el primer tiro libre

Icono0 - 4

1ª Falta personal de Amar Alibegović [1] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.

Icono0 - 4

Amar Alibegović [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Parra.

Icono0 - 4

Edin Atic [1] roba el balón a Santiago Yusta

Icono0 - 4

Bandeja de Amar Alibegović [1] tras un contraataque

Icono0 - 2

Santiago Yusta [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Aleksandar Lazic.

Icono0 - 2

Edin Atic [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Santiago Yusta.

Icono0 - 2

Santiago Yusta [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.

Icono0 - 2

Amar Begic [1] comete su segunda falta personal sobre Sergio de Larrea

Icono0 - 2

Edin Atic [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Joel Parra.

Icono0 - 2

Joel Parra [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.

Icono0 - 2

Bandeja de Amar Begic [1]

Icono0 - 0

Jaime Pradilla [1] falla el triple. El balón se va fuera.

Icono0 - 0

Primera falta personal de Amar Begic [1] sobre Joel Parra

Icono0 - 0

Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra

Icono0 - 0

El balón sale fuera.

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

España

España

Bosnia Herzegovina

Bosnia Herzegovina

Tiros de 3

88.9%

11.1%

Tiros de 2

46.7%

53.3%

Tiros libres

40.0%

60.0%

Rebotes

55.2%

44.8%

Santi AldamaEspaña16
Darío BrizuelaEspaña9
Jusuf NurkicBosnia Herzegovina5
Guillermo HernangómezEspaña5
Juan HernangomezEspaña4
Sergio de LarreaEspaña3
Jaime Pradilla GayánEspaña2
Darío BrizuelaEspaña2
John RobersonBosnia Herzegovina1
Edin AticBosnia Herzegovina1
Adin VrabacBosnia Herzegovina2
Santi AldamaEspaña2
John RobersonBosnia Herzegovina2
Jaime Pradilla GayánEspaña2
Guillermo HernangómezEspaña2
Adin VrabacBosnia Herzegovina1
Joel ParraEspaña1
Santi AldamaEspaña1
Sergio de LarreaEspaña0
Yankuba Sima FattyEspaña0
Jusuf NurkicBosnia Herzegovina4
Josep PuertoEspaña4
Darío BrizuelaEspaña3
Joel ParraEspaña3
Edin AticBosnia Herzegovina2

ideal Directo | España - Bosnia

