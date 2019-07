En el corazón del agua de la Alhambra

Las huertas caen, aterrazadas, desde el Cerro del Sol hacia la ciudad de Granada. Se suceden entre albercas, villas y palacetes que forman parte de las laderas que en el oriente se sitúan sobre las murallas de la fortaleza palatina de la Alhambra. Era la segunda mitad del siglo XIV, cuando Mohammad V, comprendió que la expansión de los pobladores de la colina de la Sabika hacia el Cerro del Sol no sería posible sin agua. Al igual que su antecesor y padre de la dinastía Naasri (Nazarí) Mohammad I no habría podido construir la Alhambra sin haber puesto en marcha la Acequia Real, con agua tomada desde el río Darro, los palacios de Dar Al Arusa y Alixares y las decenas de almunias de lo que hoy es la Dehesa del Generalife y todo su entorno natural no habrían podido subsistir sin construir una nueva acequia, una red de canalizaciones que desde la acequia original elevase el agua hacia estructuras situadas sobre el cerro y que, desde allí, se dejasen circular hacia cotas más bajas. Era culminar los caminos del agua, los trazados que se convertirían en el sistema venoso de la Alhambra y su entorno. Una serie de descubrimientos realizados en los últimos meses han desvelado el gran valor arqueológico, patrimonial e histórico de esa compleja red de canales, algunos de ellos subterráneos, ocultos durante siglos a la vista de los ciudadanos.

Galería. Fotos en el interior de las galerías y el sistema hidráulico del Cerro del Sol / J. E. GÓMEZ

En la actualidad cuatro acequias circulan por la cara norte del cerro del Sol camino de la Alhambra y el Generalife. La más baja es la Acequia Real, hoy cegada en gran parte y muy poco conocida por los granadinos; más arriba, la del Tercio, que discurre descubierta en su trazado más próximo al conjunto monumental y que entra directamente en el Generalife para caer por la 'Escalera del Agua'. Sobre ella, la acequia moderna (del siglo XIX), entubada, que es por donde realmente circula el agua que llega a la Alhambra a través de los Albercones, y sobre ella, la más alta, la acequia de los Arquillos, que desde seis kilómetros más allá de la Presa Real (captación de la Acequia del Rey) recoge el agua del Darro para subirlas hacia las cotas más altas del complejo. Son las verdaderas venas de un territorio formado por villas, almunias, casas, estancias, jardines y palacetes que ocupaban los espacios al este del Generalife y que alimentaban también los jardines, palacios y alcazabas de la fortaleza roja.

Conocer las estructuras creadas para elevar el agua del Darro al cerro del Sol y la colina de la Sabika, el gran reto que permitió el esplendor de la Alhambra y sus almunias

La alberca situada en el punto medio del gran pozo por el que se subía el agua con norias hasta la Alberca Rota / J. E. GÓMEZ En el interior del 'pozo de la luz' No es fácil encontrar las bocas de entrada de los túneles que desde la ladera se internan en las entrañas del cerro del Sol. Están casi ocultas por la vegetación y ahora cerradas por puertas metálicas que garantizan la seguridad interior. Adentrarse en la galería superior es un viaje al medievo, es caminar por el lugar que ocupaba el agua hasta el Pozo de Luz, llamado así porque la oscuridad del interior de la tierra se ilumina por la luz del sol que entra desde la Alberca Rota, 30 metros más arriba. Llegamos a un gran depósito construido en el centro del gran pozo original que continúa hacia abajo otros treinta metros, cegados desde hace siglos. La denominación de Pozo de Luz viene dada por leyendas recogidas por la literatura romántica, en referencia a que la oscuridad se rompe en las profundidades de la tierra.

Recuperar parte de esos caminos del agua es el objetivo de una serie de intervenciones, iniciadas en 2008, que ahora se encuentran en una fase clave para su finalización, que intentan restaurar en lo posible las estructuras y trazados que en su día tuvieron y descubrir los vestigios que aún se conservan de lo que fueron los elementos originales, muy cambiantes en el tiempo debido a la inestabilidad de una colina formada por el frágil sustrato geológico conocido como Conglomerado Alhambra. «La idea es que el agua vuelva a circular por la Acequia del Rey, revitalizar el sistema, recuperar el paisaje, flora y fauna asociada a este curso de agua, e incluso generar un sendero de paseo que se sume a la oferta natural del valle del Darro», afirma Catuxa Novo Estébanez, responsable del Servicio de Jardines, Bosques y Huertas del Patronato de la Alhambra y el Generalife, que explica un proyecto ya muy avanzado, que consiste en recuperar la totalidad del trazado entre el Carmen de Peregrina (Carmen del Partidor de la acequia de Axares) hasta llegar a la Alhambra.

Uso público

«Actualmente se están terminando las obras entre el Carmen del Barranquillo hasta el Barranco del Aljibe de la Lluvia y muy pronto se acometerá la mejora del trazado hasta la entrada en la Alhambra. Ya se habían hecho, en 2012, los dos primeros tramos», dice Catuxa Novo. La vieja vereda que circulaba sobre los restos enterrados de la acequia original, ha desaparecido en parte para dejar aflorar los restos del cauce. Las obras, acometidas por el Patronato de la Alhambra, contemplan varios puentes y canalizaciones, algunos ya muy avanzados, para dar continuidad al camino del agua. «Trabajos muy lentos y laboriosos ya que la orografía de las laderas impide el uso de maquinarias y hay que trabajar con animales de labor y asegurando siempre un terreno muy difícil».

La puesta en valor y uso público de la acequia y su entorno podría ser una realidad a partir de octubre. «La mejora de las conexiones peatonales con esta zona permitirá la musealización de algunos puntos con paneles informativos para entender lo que allí podrá verse, especialmente restos originales de las estructuras hidráulicas». El Patronato pretende presentar los hallazgos arqueológicos a la comunidad científica después del verano y realizar visitas destinadas a técnicos, profesores, especialistas y comunidades especialmente interesadas en estos temas. Cuando esté terminada la adecuación del trazado para uso público, con las medidas de seguridad adecuadas, podrá disfrutarse por los ciudadanos y visitantes.

Norias bajo el subsuelo

Las investigaciones arqueológicas han dado resultados extraordinarios. La red de galerías subterráneas para conducir y elevar el agua desde la Acequia Real hasta las almunias son mucho más complejas de lo que podría imaginarse. El agua llegaba hasta una gran alberca situada en un punto de máxima altura del cerro del Sol, junto al Aljibe de la Lluvia. En este lugar, la Alberca Rota, había dos grandes pozos que horadaban la tierra. Hasta ellos llegaba el agua tomada desde canales subterráneos alimentados desde la acequia principal. Se conocía una de las galerías que se introduce en el subsuelo horizontalmente durante 89 metros, para llevar el agua hacia el primer pozo, donde una noria la elevaba a una altura de 58 metros hasta la Alberca Rota. «En una segunda etapa constructiva de estos sistemas hidráulicos, se dejó sin funcionar esa canalización y se construyó otra a media altura. Una galería de unos 50 metros que desde un punto más alto de la ladera buscaba el pozo. Ahí construyeron una alberca subterránea desde la que, a partir de ese momento, se elevaba el agua», comenta el arquitecto Luis José García Pulido, que junto a la arquitecta Virginie Brazille y la arqueóloga Luca Mattei, llevan a cabo las tareas de investigación y recuperación de estas estructuras.

Pero recientemente, los arqueólogos y arquitectos, gracias a los trabajos de recuperación de estos sistemas, han podido estudiar y documentar otra galería que se encontraba más abajo de la que no se conocían sus estructuras, dimensiones y detalles. «En la entrada de la galería que ya conocíamos hay un pozo. Baja hasta encontrarse, a 63 metros de profundidad, con otra galería que discurre horizontalmente hacia la ladera con 122 metros de longitud, donde hemos encontrado muestras de otra gran noria y elementos de conducción hidráulica». Luis José García Pulido, comenta que todo este sistema podría considerarse como el más grande y complejo de los construidos en Al-Andalus. «Hemos podido catalogar y documentar estas estructuras que pronto se pondrán en conocimiento de la comunidad científica».