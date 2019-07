Una compañía granadina estrena el primer musical de la precuela de 'El señor de los anillos'

Al principio todo era música. Antes de Gandalf y de Aragorn. Antes de que los elfos tensaran sus arcos, antes de que un Bilbo Bolsón invitara a té y pastas a una tropa de enanos, mucho antes de que Gollum y Frodo se despidieran en el Monte del Destino. Antes, mucho antes de las historias de reyes, dragones y anillos, todo era música. Así lo imaginó J.R.R. Tolkien en 'El Silmarillion', el génesis de la Tierra Media: una canción compuesta por Ilúvatar y sus hijos, los dioses primigenios, de la que brotaron todas las cosas hermosas de la naturaleza. Una canción bella, eterna y olvidada. Una canción paciente que nadie había sabido escuchar. Hasta ahora.

Tac, tac, tac. La batuta golpea tres veces el atril y la algarabía se reduce como la cascada que llega al manantial. Tac, tac, tac. Los golpes, que resuenan con fuerza en el teatro de la Escuela de Magisterio La Inmaculada, avisan de que el ensayo va a comenzar. La directora reposa la batuta un segundo para mirar el libreto y leer en silencio el título de la obra: 'El Silmarillion, compuesto por Pilar Martín'. Es ella. Su nombre. El fruto de tres –tac– años –tac– de trabajo –tac–. «¡Empezamos!», grita orgullosa.

El viernes 5 de julio se estrena en el Teatro Medina Elvira de Atarfe el primer musical jamás compuesto de 'El Silmarillion'. No quedan entradas. 650 butacas vendidas. Detrás de la obra, una peculiar compañía de teatro formada por elfos y humanos de todas las edades, familias enteras, hijos, padres y abuelos; de los 7 a los 61 años. Un centenar de personas con ganas de obrar el milagro: montar un musical de la nada, desde los escenarios y el vestuario, hasta los recursos audiovisuales, pasando, claro, por un texto inédito y original. Una obra registrada, escrita y compuesta íntegramente por Pilar Martín Madrid (Deifontes, 1992), profesora de Música en La Inmaculada. «Conocí 'El Silmarillion' de casualidad, hace más de tres años, para mi trabajo de fin de máster. Buscaba textos que hablaran de la música dentro de la literatura. Así encontré la creación de Tolkien». Tras leerlo, se le ocurrió compartirlo en su muro de Facebook. Y pasó lo que tenía que pasar.

Galería. Las imágenes del último ensayo / R. L. P.

El milagro

«¡Empezamos!» El mando de Pilar se respeta como el de aquel rey que volvió de entre los muertos para arengar a las tropas. «¿Algo que decir?», pregunta. Uno de los actores, vestido con una larga túnica blanca, se sube al escenario y eleva la voz mientras mira a ambos lados del teatro. «¡Disfrutad, sólo así se puede llegar al otro! ¡Esta historia es la lucha contra el mal, la lucha por el bien, por la belleza! ¡Hoy es importante!» Su voz embelesa como la de un mago de barba cana. Él es Miguel Ángel Morell (Granada, 1971) y, aunque no se dedica a la magia, su trabajo está con los milagros. «Aquí nos une una fe común», dice. Miguel es el párroco de la iglesia de Virgen de Gracia. Le encanta cantar. Él interpreta a un valar, uno de los semidioses que imaginó Tolkien. Y desde que hace tres años miró Facebook es, también, el culpable de que esto haya pasado. El productor.

Miguel, párroco de Virgen de Gracia, es el productor de la obra y, además, uno de los semidioses protagonistas

«Pilar puso una frase en Facebook que me gustó muchísimo. Era verano de 2016. Al rato le pregunté que si eso se podía representar y cantar. Y nos reímos». Miguel y Pilar son amigos desde años atrás. La risa cómplice es fácil de entender: venían de adaptar y representar 'Los miserables' junto a una compañía de 120 personas. «Una noche, estábamos cenando los 6 o 7 que estamos detrás de esto y leímos el principio de 'El Silmarillion' otra vez. Queríamos hacer otro musical. Entonces le dije a Pili, oye, ¿y si lo compones tú?»

La obra queda en dividida en cinco actos: la creación del mundo; el exilio de los elfos de Valinor; la historia de Maedhros y Fingon; la balada de Beren y Lúthien; y la victoria sobre Morgoth. «El hilo conductor son los silmarils, tres joyas que construye uno de los elfos más legendarios, Fëanor, que guardan la luz más poderosa del mundo», explica Pilar. Un viaje épico que requería de una música acorde, sinfónica, que interpreta una orquesta de 15 personas con edades que oscilan de los 11 años de Javi, el fagot, a los 61 de Marien, la pianista. «Tenemos una orquesta de cámara con violines, viento madera, viento metal y piano. Y un coro que tiene mucha importancia en la obra».

El de hoy es el último ensayo. La próxima vez que interpreten 'El Silmarillion' será en Atarfe, el gran estreno. Quizás por eso, cuando Bilbo aparece en escena (él es el encargado de contar la historia) y dice sus primera palabras, hay nervios. Quieren que todo esté en su sitio, que la música ruede con fluidez. Los violines crean el ambiente, las flautas introducen a los personajes, el piano marca el compás. Pero no, no, aún no. «Un momento», piden desde el escenario. «Por favor, tened en cuenta que hoy el centro del escenario será esto –señala a sus pies–. En Atarfe, como sabéis, el coro estará más desplazado a este otro lado». Rocío Cerezuela (Granada, 1971) marca la ruta dentro y fuera del escenario. Ella, ingeniera de caminos de profesión, es directora de escena y miembro del coro. «Soy una elfa escenógrafa», bromea.

Virguerías

Rocío fue la encargada de ir transformando «el don» de Pilar, el texto y la música, en algo visual. «Yo iba leyendo lo que hacía y me imaginaba las escenas: aquí un palacio, aquí un patio de armas, aquí una fuente...» Ella, la tercera pata de 'El Silmarillion', también participó en 'Los Miserables', una obra de la que aprendió muchísimo: «Conforme representamos 'Los Miserables' fue apareciendo mucha gente que no quería cantar pero sí aportar otras cosas. Cuando empezamos con 'El Silmarillion' teníamos claro que íbamos a aprovechar esos talentos». Talentos como el de Babbete, la austriaca-granadina que asumió el equipo de vestuario: «No hemos gastado nada de dinero. Todo es reciclaje. Tiene un equipo de 15 personas que han trabajado todas las semanas para hacer el vestuario de todo el mundo». O los artistas que han realizado montajes audiovisuales para los fondos:«Jesús Molero, Isa, Carlos... han hecho algo impresionante». O, por supuesto, el enorme equipo que ha realizado las impresionantes coronas de los valar, totalmente artesanales:«Gustavo, Carmen, Iker... un montón de gente que ha hecho bancos, fuentes, rocas del enano, coronas, tiaras, orejas de elfo... Han hecho auténticas virguerías», termina Rocío.

Javi, el fagot, de 11 años La compañía granadina del anillo para todas las edades Teresa Schiaffino es bióloga residente en un hospital de Madrid. También es soprano. Ella es la encargada de dirigir los los ejercicios de calentamiento antes de salir a cantar. Y, además, interpreta a la bella elfa Lúthien, uno de los personajes más emblemáticos de la obra. Frente a ella, todos los demás. Rocío, Blanca, Carlota, Isa y Ana entonan los ejercicios sin perder la sonrisa. Ni las orejas. Tienen entre 9 y 11 años y están muy contentas de formar parte de la aventura:«¡Esto es muy chulo!», dicen a coro. Ignacio Prieto, de 16 años, –casi– no canta, pero interpreta al único hobbit de la historia, Bilbo Bolsón. Su amigo Ángel Cabezas, que también estudiará el curso que viene primero de Bachillerato, es uno de los elfos principales. Mientras que unos entonan, otros afinan sus instrumentos, primero interpretando piezas de 'El Príncipe de Egipto' o 'Los Vengadores' y, luego, siguiendo las instrucciones de Pilar. Blanca Fernández, de 15 años, toca el violín. El más joven, sin embargo, es Javi, de 11, que toca el fagot. La más sabia de la orquesta, Marien Aldehuela, de 61. Un equipo perfectamente en sintonía con una única nota discordante:Nacho Santiandreu, el que viste el negro de Morgoth, estudiante de Medicina. «Pero que es muy simpático, ¿eh?», bromea un grupo de valars. Y capitaneando al equipo técnico, Carmen Ávila, encargada de mantener la sintonía dentro y fuera del escenario. Están ellos y muchos más. Un centenar. Una auténtica compañía dispuesta a cruzar la Tierra Media las veces que haga falta.

«¡Vale, volvemos! ¡Desde el principio!» Ahora sí. Ahora no hay interrupciones, todo fluye: la orquesta, el coro, el equipo técnico. La comunidad granadina del anillo brilla sobre el escenario con una obra que pretende, desde el principio, respetar al original. Después del estreno en Atarfe, la próxima oportunidad de ver el único musical del mundo basado en 'El Silmarillion' será el 31 de octubre, en el mismo teatro. «No había compuesto nunca», dice Pilar. «He descubierto que me gusta mucho. El hecho de estar aquí, de hacer algo que salió de la nada, es un regalo. Lo que pase después no importa».

Tolkien sabía que la música inspiraría cosas bellas. Tenía fe. En el escenario, una alegre compañía entona una creencia apasionante, un verso con una música que nadie había sabido escuchar. Hasta ahora: «No hay historia pequeña ni punto final. Pues todos somos parte de algo que va más allá». Tac, tac, tac.