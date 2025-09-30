José Calvo Poyato, en el Aula de Cultura de IDEAL el próximo día 14

Fran Hidalgo Granada Martes, 30 de septiembre 2025, 15:10 Compartir

José Calvo Poyato, catedrático de Historia Moderna y novelista, será el próximo invitado del Aula de Cultura de IDEAL. El autor presentará en Granada su reciente libro 'Dueños del Mundo' (HarperCollins, 2025), una obra en la que reconstruye la vida política y social de un imperio en expansión a través de personajes y episodios clave.

La cita, organizada por IDEAL con el patrocinio de Fundación Unicaja, vuelve a situar a Granada como punto de encuentro de lectores y escritores. El ciclo Aula de Cultura reúne durante todo el año a autores de relevancia nacional, para ofrecer a los asistentes la oportunidad de acercarse al proceso creativo y dialogar con sus protagonistas. Puede reservar en el siguiente formulario su acceso preferente al evento.

Entrada libre

Catedrático de Historia Moderna y escritor con más de tres décadas de trayectoria, José Calvo Poyato ha convertido la novela histórica en el centro de su carrera. En títulos como 'La ruta infinita' o 'El espía del rey' ya demostró su capacidad para narrar el pasado con ritmo e intriga.

El acto tendrá lugar el martes 14 de octubre, a las 19:30 horas, en el Auditorio de la ONCE (Plaza del Carmen, s/n, Granada). La entrada será libre hasta completar aforo.

Temas

Aula de Cultura de IDEAL