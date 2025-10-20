Fermín Bocos presenta 'Cuando viajar era descubrir' en el Aula de Cultura de IDEAL

Fran Hidalgo Granada Lunes, 20 de octubre 2025, 13:55 Compartir

El Aula de Cultura de IDEAL recibe a Fermín Bocos, periodista y escritor, para conversar sobre su nuevo libro, 'Cuando viajar era descubrir. Tras las huellas de los grandes viajeros' (Almuzara Sotavento). El encuentro, patrocinado por Fundación Unicaja, se celebrará el miércoles, 5 de noviembre a las 19 horas, en el Cuarto Real de Santo Domingo, (Plaza de los Campos, 6, Granada).

La obra traza un mapa de expediciones y personajes que desafiaron los límites de su tiempo, entre pioneros científicos, exploradoras y cronistas del mundo. Bocos reúne más de treinta relatos documentados que recorren desde Humboldt y Darwin hasta Gertrude Bell o Patrick Leigh Fermor, con paradas que iluminan contextos históricos y dilemas de su época. El propio autor define el volumen como «un homenaje a quienes ven en el descubrimiento un horizonte de libertad y sabiduría», guiño a una tradición viajera que también dialoga con la lectura y el periodismo.

La presentación propone una conversación abierta con los lectores de Granada, con referencias a los itinerarios, las biografías y las preguntas que hoy suscita viajar. La entrada es libre hasta completar aforo. Puede reservar en el siguiente formulario su acceso preferente al evento.

