Berna González Harbour presenta ‘Qué fue de los Lighthouse’ en el Aula de Cultura de IDEAL

Fran Hidalgo Almería Jueves, 16 de octubre 2025, 11:32 Compartir

El Aula de Cultura de IDEAL en Almería recibe el próximo miércoles, 5 de noviembre a las 19 horas, a la periodista y escritora Berna González Harbour, quien presentará su nueva novela, 'Qué fue de los Lighthouse' (Ediciones Destino, 2025). El acto, patrocinado por Fundación Unicaja, tendrá lugar en el Centro Cultural Fundación Unicaja de Almería (Paseo de Almería, 69), en una cita abierta al público que promete una inmersión en la narrativa más reciente de una de las voces literarias más reconocidas del panorama español.

En esta obra, González Harbour se adentra en la historia de una familia británica marcada por los secretos del pasado colonial. La muerte del patriarca, Everett Lighthouse, desata una lucha entre sus hijos por unos diarios que podrían cambiarlo todo. Ambientada en una Inglaterra sacudida por el Brexit, la autora ofrece un relato sobre la herencia moral, el poder del perdón y la sombra de la historia. Según ha destacado Julia Navarro, se trata de «una novela tan brillante como absorbente, habitada por personajes hijos de un pasado reciente en el que ninguno es lo que parece».

Periodista de larga trayectoria en El País, exsubdirectora del diario y antigua responsable de Babelia, González Harbour combina su labor informativa con una sólida carrera literaria. Autora de la serie protagonizada por la comisaria Ruiz —llevada al cine en 2023—, ha firmado también títulos como 'El pozo' o 'Los ciervos llegan sin avisar'. Con su nueva novela, aborda su obra más ambiciosa y personal hasta la fecha.

Puede reservar en el siguiente formulario su acceso preferente al evento.

Temas

Aula de Cultura de IDEAL