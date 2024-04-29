XLSemanal. ¿Usted qué come para mantener ese cuerpazo?

Yotuel Romero. ¡Jajaja! En España de todo y mucho, porque la comida aquí es espectacular; me gusta casi tanto como el Real Madrid.

XL. ¿De qué habla Lambo en Varadero?

Y.R. De la prosperidad, de vida y de sueños que deseo pronto para Cuba.

XL. Con su canción Patria y vida, ya desató la ira del Gobierno cubano.

Y.R. Con Patria y vida le dimos a los cubanos un lema lindo por el que luchar.

XL. Dice que, en un año, puede caer el régimen...

Y.R. Sí, porque el pueblo está muy cansado. Internet ya ha entrado en la isla y la venda se quitó.

XL. ¿Cuántos seguidores tiene en la Red?

Y.R. Más de once millones siguen mis canciones. Pienso que la música es transformadora y muy poderosa: creo en el poder de la música. ¿Qué sería de la vida sin Pablo Milanés, Sabina, Serrat o Pau Donés?

XL. Por cierto, el día de su boda terminó cantando La flaca a dúo con Pau.

Y.R. Sííí, éramos muy amigos. No tenerlo me duele mucho, pero sé que desde el cielo me está bendiciendo.