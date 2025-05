Una agresión cada diez horas: «Me arrastró por el suelo y me arrancó un mechón de pelo»

A lo largo de mi carrera he tenido que enfrentarme a muchas amenazas e insultos, pero sufrí una agresión física que me marcó durante mucho tiempo.

La mujer que me atacó tenía unos 40 años y venía a mi consulta para acompañar a su madre. Llevaban ya tiempo pidiendo un aparato de monitorización de glucosa en sangre, pero ella no era candidata a tener ese aparato en casa. Cuando le expliqué que en su caso no era necesario, ella se enfadó y empezó a insultarme y a amenazarme con que me iba a matar. Llamé al guardia de seguridad y él me ayudó a pararla y a echarla del centro, pero volvió a entrar, se abalanzó sobre mí, me empujó contra la pared y me empezó a dar golpes. Finalmente llegó el guardia de seguridad y se las llevó. Luego vino la Policía y fui a comisaría a denunciar la situación. El problema es que la mujer que me agredió y sus familiares estaban allí y pasé muchísimo miedo.

Después de aquello me di de baja un tiempo, pero me incorporé enseguida. A ellas las cambiaron de médico, pero no de centro de salud, así que mis compañeros me avisaban para que no saliera de la consulta cuando ellas llegaban. Luego yo me cambié de centro y no las volví a ver hasta el día del juicio, unos años después. Llegamos a un acuerdo y le pusieron una pena de seis meses de cárcel. No los cumplió porque no tenía antecedentes, pero ya los tiene, así que mi denuncia habrá servido para mucho».