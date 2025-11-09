La UDA vuelve a vivir una tragedia como en el año 2012

El conjunto rojiblanco no pudo terminar su partido contra el Ceuta, ya que un aficionado del conjunto caballa de unos 73 años falleció por una ... parada cardiorrespiratoria momentos antes de trasladarle en ambulancia al hospital. Esto no es la primera vez que le ocurre a la UD Almería, que en el año 2012 vivieron en su feudo otra trágica muerte. En enero de aquel año, la UD Almería, dirigida en aquel momento por Lucas Alcaraz, recibía la visita del Guadalajara con motivo de la jornada 20 en Segunda División. Durante la primera parte, un aficionado del Almería, Francisco Sáez López, falleció de un infarto en el Fondo Sur del estadio rojiblanco. El aficionado, que pertenecía a la Peña Huercalense en aquel momento, fue atendido por los sanitarios durante el transcurso del partido. Transcurría el minuto 2 de juego de aquel Almería-Guadalajara y el corazón de Francisco Sáez dejó de latir.

Durante 45 minutos los médicos estaban atendiendo al aficionado que acabó muriendo en el descanso del encuentro. Al abonado se le practicaron masajes cardíacos, se le hizo la RCP e incluso el doctor Wu, el médico en aquel momento de la UDA, acudió hasta la grada para ponerle un inyección de adrenalina para intentar que su corazón reaccionara, pero fue insuficiente todo esfuerzo. Finalmente, el seguidor indálico falleció y el partido se continuó jugando, ya que el protocolo de la Liga en aquel momento no establecía ninguna norma al respecto. Fue una triste victoria del Almería por 4-0 ante el conjunto alcarreño, aunque la imagen más impactante fue la de los sanitarios y la Policía Nacional, desalojando el cuerpo sin vida del abonado indálico, Francisco Sáez. Hay que recordar que la UD Almería ganó por 4-0 aquel encuentro que debió de ser suspendido.

Granada-Athletic, suspendido

Otro de los precedentes, pero más recientes en el fútbol español fue el fallecimiento de un aficionado en el Granada-Athletic. El domingo 10 de diciembre de 2023, en el estadio Estadio Nuevo Los Cármenes, el partido correspondiente a la jornada 16 de la LaLiga se vio interrumpido al cabo de 17-18 minutos de juego, cuando un aficionado local sufrió una parada cardiorrespiratoria en la grada. El marcador indicaba 0-1 a favor del Athletic tras un gol de Iñaki Williams al minuto 6. El portero del Athletic, Unai Simón, alertó al colegiado al percatarse de lo que sucedía en la grada. Los servicios médicos del club anfitrión intervinieron de inmediato, pero finalmente el aficionado no pudo ser reanimado. La suspensión fue oficial: «Suspendido el Granada CF vs. Athletic de Bilbao debido al triste f allecimiento de un aficionado en el Estadio Nuevo Los Cármenes», informó LaLiga.

Ambos clubes y la competición acordaron la reanudación para el lunes siguiente, desde el minuto 17, con el marcador 0-1. El director general del club andaluz, Alfredo García Amado, confirmó que el aficionado era abonado y lamentó que en la misma zona se habían producido minutos antes otros incidentes de salud. La tragedia sacó al fútbol de su rutina habitual y recordó que, dentro y fuera del terreno de juego, lo humano es lo primero. En aquella jornada, el partido se repitió al día siguiente que fue un martes, es decir, el conjunto bilbaíno no tenía ninguna otra competición y por logística podían alargar un día más su estancia en Granada. En este caso, el Almería tuvo que regresar porque al día siguiente de la jornada varios jugadores tenían que marcharse con sus selecciones nacionales.

El último suceso trágico de este calibre ha sido lo ocurrido durante el Ceuta-Almería, en el que un aficionado ceutí de 73 años falleció durante el transcurso del partido. A pesar de suceder en el minuto 17 de juego, el encuentro se paró y se evacuó al seguidor del Ceuta que, durante el traslado en la ambulancia para ir al hospital, perdía la vida, después de que se le realizaran varias acciones de reanimación que no sirvieron para salvarle la vida.

La noticia se conocía al finalizar la primera parte y el árbitro, el navarro Alejandro Morilla, decidió cancelar el partido. Ahora, ambos equipos deberán de ponerse de acuerdo para buscar una nueva fecha. Estos episodios, poco frecuentes, inauguran una necesaria reflexión sobre la seguridad, la asistencia médica en estadios y la manera en que los clubes, ligas y aficionados afrontan tragedias que trascienden el deporte. La suspensión de los partidos muestra que el fútbol puede y debe detenerse cuando la vida reclama protagonismo.