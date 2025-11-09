Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Momentos de incertidumbre en la grada de aquel Almería-Guadalajara del 2012. EFE/Carlos Barba
UD Almería

La UDA vuelve a vivir una tragedia como en el año 2012

En la temporada 2011/12, el equipo rojiblanco completó un partido contra el Guadalajara, a pesar de que un aficionado rojiblanco falleció en el campo

ANTONIO DEL ROSAL

Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:51

El conjunto rojiblanco no pudo terminar su partido contra el Ceuta, ya que un aficionado del conjunto caballa de unos 73 años falleció por una ... parada cardiorrespiratoria momentos antes de trasladarle en ambulancia al hospital. Esto no es la primera vez que le ocurre a la UD Almería, que en el año 2012 vivieron en su feudo otra trágica muerte. En enero de aquel año, la UD Almería, dirigida en aquel momento por Lucas Alcaraz, recibía la visita del Guadalajara con motivo de la jornada 20 en Segunda División. Durante la primera parte, un aficionado del Almería, Francisco Sáez López, falleció de un infarto en el Fondo Sur del estadio rojiblanco. El aficionado, que pertenecía a la Peña Huercalense en aquel momento, fue atendido por los sanitarios durante el transcurso del partido. Transcurría el minuto 2 de juego de aquel Almería-Guadalajara y el corazón de Francisco Sáez dejó de latir.

