Dion Lopy se retira en el cambio, sin saludar a Rubi. A. Lof/C. Barba
UD Almería

Tranquilidad en la UD Almería

Rubi habla de Lopy y explica que «él ha tenido un calentón, se ha equivocado y lo vamos a gestionar como siempre gestionamos estas situaciones con normalidad y aplicando pues nuestro protocolo»

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:50

Comenta

El punto más delicado de la comparecencia vivida al término del partido frente a la SDEibar fue el enfado de Dion Lopy después de ser ... sustituido. Rubi, con serenidad, explicó su postura ante el incidente y lo enmarcó en un contexto de normalidad, advirtiendo que la situación no le gustó. «Yo creo que ni a mí, ni a ti, ni a nadie supongo, porque cuando uno cuestiona una decisión del entrenador que es una decisión cualquiera como otra que puede ser, pues nada hay que respetarla, él ha tenido un calentón, se ha equivocado y la vamos a gestionar como siempre gestionamos estas situaciones con normalidad y aplicando pues nuestro protocolo y ya está, se ha equivocado y no hay más que darle vuelta. No voy a hacer de eso ahora una montaña porque tampoco es una cosa habitual y ya está, la hemos pillado en caliente y ya está. Sin más, no hay mucho más que decir».

