Rubi sigue atento el entrenamiento del equipo que hoy juega en Elda. UDA
UD Almería

Rubi: «Vamos con toda la ilusión del mundo para intentar pasar ronda»

Copa del Rey ·

El técnico reivindica la ambición copera de la UD Almería, destaca la preparación minuciosa frente al Eldense y recalca la humildad del equipo en plena vorágine de partidos y comentarios externos

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 2 de diciembre 2025, 23:08

Comenta

Las horas previas a un partido siempre parecen estar envueltas en una calma extraña, como si el ruido del torneo se atenuara para dejar paso ... a una tensión más antigua e íntima. La UDA vive estos días en esa especie de umbral. Lo que ya ocurrió, con su desgaste emocional y sus heridas recientes, no puede interrumpir el camino hacia lo que llega. La Copa aparece así como un respiro que obliga a resetear pulsaciones, a recuperar la mirada limpia y a reencontrarse con el juego desde otro vértigo. En ese paisaje de tránsito, Rubi se detiene lo justo para respirar y avanzar, consciente de que cada partido en este torneo es un examen nuevo, sin atajos ni redenciones fáciles.

