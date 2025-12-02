Rubi: «Vamos con toda la ilusión del mundo para intentar pasar ronda»

Las horas previas a un partido siempre parecen estar envueltas en una calma extraña, como si el ruido del torneo se atenuara para dejar paso ... a una tensión más antigua e íntima. La UDA vive estos días en esa especie de umbral. Lo que ya ocurrió, con su desgaste emocional y sus heridas recientes, no puede interrumpir el camino hacia lo que llega. La Copa aparece así como un respiro que obliga a resetear pulsaciones, a recuperar la mirada limpia y a reencontrarse con el juego desde otro vértigo. En ese paisaje de tránsito, Rubi se detiene lo justo para respirar y avanzar, consciente de que cada partido en este torneo es un examen nuevo, sin atajos ni redenciones fáciles.

El técnico se adentra en esta antesala con una mezcla de serenidad y alerta, un estado mental que él ha perfeccionado con los años. Con naturalidad explicaba lo que viene, pero también lo que siente, lo que ve y lo que le preocupa del camino recorrido. En sus palabras aparecía el desgaste acumulado, la densidad del calendario, la complejidad emocional de semanas que no han sido plácidas. En sus mejores frases «el directo es mucho mejor que la televisión y el vídeo» o «si hemos de ir caminando no tenemos nunca ningún problema. Nosotros de humildad nos sobra»– asoma un entrenador que no dramatiza, pero tampoco esquiva; alguien que avanza porque entiende que detenerse es siempre una derrota anticipada.

Y al fondo, discreto pero inevitable, sobrevuela el ruido que generaron comentarios externos tras el partido en Ceuta, capítulo que Rubi despachaba con una elegancia firme, como quien cierra de un golpe la ventana para que no entre el ruido. Prefiere hablar de fútbol, de cargas de trabajo, de la realidad competitiva, del rival y del reto, recordar que la Copa siempre merece la pena. Se mide la ambición de los equipos y también el valor de quienes esperan su oportunidad. Y que el trayecto –por largo, incómodo o apretado que sea– se hace con humildad.

El rival

El técnico comenzó describiendo al rival, un Eldense reconstruido con aspiración y experiencia reciente en Segunda División. «Sí, llevaba dos años en Segunda División y este año ha hecho un equipo, pensamos, con clara idea de intentar regresar a Segunda División y muchos jugadores que conocéis. Podríamos hablar de Fidel, de Robert Ibáñez, de Manu Molina, de Dioni, jugadores que conocéis porque ya han estado en estas categorías y, por lo tanto, un equipo que combina también experiencia con juventud y con buenos jugadores», explicó para definir el perfil de un conjunto acostumbrado a competir a un nivel exigente. Sobre su propuesta futbolística, matizó. «El Eldense es un equipo que realmente intenta proponer, juega bastante desde atrás, luego tiene jugadores desequilibrantes en el medio campo y arriba y es un equipo que yo te diría que es de propuesta valiente, sí».

La conversación también abordó el escenario y las particularidades del campo, comparado inicialmente con el de Ceuta. Sin embargo, Rubi cortó cualquier lectura condicionante con firmeza: «Todo eso, con máximo respeto, son milongas, es un campo de fútbol en perfectas condiciones, con sus gradas, con su gente animando y nada, no nos podemos quejar de que estamos muy contentos de tener un desplazamiento cercano a nuestra comunidad y con un equipo que también es un equipo al que nos hemos enfrentado hace poco, por lo tanto vamos ahí con toda la ilusión del mundo para intentar pasar ronda, sabiendo que es un partido difícil por lo de siempre, porque juegas en casa, porque el que pase de ronda posiblemente tiene la motivación de jugar contra un Primera División y además, pues porque siempre creo que da prestigio ir avanzando rondas en la Copa del Rey».

En el campo

El técnico también relató su viaje para ver al Eldense en Cartagena, reforzando la importancia del análisis en directo. «El directo es mucho mejor que la televisión y el vídeo, no hay duda, y esto es un aviso a navegantes porque a veces si no estás en un partido no es tan fácil opinar desde casa viendo un partido, es decir, partidos se ven en el campo, se ven de una forma muy diferente, en principio vi un gran partido, vimos un gran partido, con todos los equipos que jugaron muy bien, un partido muy entretenido y la verdad es que valió mucho la pena, aparte para recopilar algo de información, que como tú dices también la complementamos con vídeos, pero el directo pues te da claro, bueno, una noción más clara de lo que ves». Y sobre el viaje de vuelta junto a Jaume Torras, añadió que se habló de fútbol. «Todo el viaje. De hecho el viaje de vuelta es monográfico de hablar de fútbol, aquel día ya estábamos también hablando del partido de Ceuta y también empezamos a perfilar este partido del Eldense, porque uno va pensando y va hablando con su cuerpo técnico a ver qué posibilidades le puede dar el equipo en cuanto a enfoque de partido y a once inicial».

En relación al ritmo de partidos y el desgaste acumulado, Rubi admitió que el cansancio ya se había dejado notar. «Yo te diría que incluso ya se notó contra el Huesca. Yo creo que dentro de que hicimos un partido que estuvimos ahí apretando para ganar y proponiéndolo todo, todo lo que se propuso, sí que hay jugadores que ya se les notó un poquito, porque dices que es media parte en Ceuta, es verdad, pero es el viaje de ir, el viaje de volver, el preparar el partido, el tener la concentración adecuada, entonces cada partido… Los dos entrenadores exigimos darlo todo porque sabías que no era un partido de 90 minutos, sino que tenías que darlo todo en 45 minutos, no había que guardarse nada y por eso la intensidad fue tan alta, pero tampoco tiene que ser excusa eso porque la motivación es muy grande que es pasar una ronda y poder preparar el partido del Andorra, pues con algo más de carga de lo habitual, pero el Andorra también tiene su partido de Copa del Rey». Y sobre cómo afrontar tantas horas de preparación en tan poco tiempo, fue claro. «Sí, descansando poco y avanzando todo lo que puedes lo antes posible, es decir, tienes que ir preparando planteamientos, vídeos, entrenamientos, entonces no hay tiempo para pensar y es lo que toca ahora y encantados».

Objetivo prioritario

Rubi sostuvo con convicción que la Copa sigue siendo un objetivo prioritario para el club pese al desgaste que implica jugar entre semana. «Yo creo que merece la pena todo lo que consiga nuestro club, entonces el año pasado vivimos una eliminatoria fantástica contra el Sevilla, me acuerdo que además era en Reyes o cerca del Día de Reyes, fue un regalo fantástico para toda la afición y nos quedamos ahí apeados por 10 minutitos contra Leganes que no estuvimos finos, pero todo ese recorrido valió la pena y aparte estamos siempre en lo mismo, hay jugadores que tienen menos minutos y hay jugadores que tienes que verlos en estas situaciones y tú no les puedes plantear un partido que no sea ir a ganar, entonces no veríamos lo mejor de nuestros futbolistas».

El cierre en UDA Radio dejó uno de los mensajes más contundentes, una respuesta que, sin nombrarlo, zanjaba con elegancia el ruido generado por declaraciones externas sobre los viajes del equipo. «Iremos en autobús y si hemos de ir caminando no tenemos nunca ningún problema. Nosotros de humildad nos sobra».