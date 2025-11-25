Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubi sabe de lo que es capaz el Ceuta, pero también de lo que pueden dar los suyos. UDA
UD Almería

Rubi: «Vale la pena que el equipo intente ponerse con 31 porque sería líder»

El rojiblanco es consciente de las dos caras del resultado: «Si lo conseguimos anímicamente da, pero también luego tienes que estar frenando un poco la euforia… y si no lo conseguimos pues la verdad es que estamos muy cerca»

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 15:17

El Almería se adentra en una previa inusual, marcada por un viaje que es al mismo tiempo regreso y continuidad, un hilo suspendido que vuelve ... a tensarse sobre el césped del Alfonso Murube. A pocas horas de que la expedición rojiblanca parta hacia Ceuta, Rubi afronta esta reanudación con la serenidad de quien sabe que el fútbol también escribe capítulos extraños, medias historias que un día deben completarse. En la antesala de esos 45 minutos que esperan desde noviembre, el técnico ofrece una mirada amplia, humana y futbolística sobre lo que aguarda a su equipo.

