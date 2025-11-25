Rubi: «Vale la pena que el equipo intente ponerse con 31 porque sería líder»

El Almería se adentra en una previa inusual, marcada por un viaje que es al mismo tiempo regreso y continuidad, un hilo suspendido que vuelve ... a tensarse sobre el césped del Alfonso Murube. A pocas horas de que la expedición rojiblanca parta hacia Ceuta, Rubi afronta esta reanudación con la serenidad de quien sabe que el fútbol también escribe capítulos extraños, medias historias que un día deben completarse. En la antesala de esos 45 minutos que esperan desde noviembre, el técnico ofrece una mirada amplia, humana y futbolística sobre lo que aguarda a su equipo.

El estado físico del grupo abre el diálogo. Leo Baptistao aparece como la primera luz entre tantas exigencias, mientras el cuerpo técnico asume que no todo puede recuperarse a tiempo. «Sí, sí, sí, es verdad que, como bien dices, Leo Baptistao ya está totalmente incorporado con normalidad. La situación es que para mañana no vamos a arriesgar con Nico. Por lo tanto, no va a viajar. Y el que ha notado un problemita entrenando, que tenemos que valorarlo bien, es Robertone, que posiblemente tampoco viaje». Una sala médica que se vacía y se llena al ritmo de un calendario que aprieta y que convierte cada alta en una bocanada de alivio.

Frase inconclusa

El partido se reanuda congelado en el tiempo, detenido con un 1-1 que todavía respira como una frase inconclusa. El entrenador lo envuelve en un tono respetuoso, cargado de memoria y sensibilidad. «Bueno, a ver, primero de todo, volver a trasladar el pésame a la familia de Manuel y a todos los ceutíes. Que fue una situación muy triste y espero que se estén recuperando. A nosotros nos toca volver a viajar para allí». Después, entra en lo estrictamente futbolístico desde la honestidad de una situación que casi nadie conoce por experiencia. «¿Y cómo se afronta el partido? Pues bueno, es un partido que yo creo que somos novatos todos en esta situación. Es decir, aquí la experiencia y los muchos partidos entrenados te pueden servir un poquito de algo, pero es una situación que prácticamente no hemos vivido. Es verdad que yo la viví una vez, hace muchos años, una reanudación solo de seis minutos o ocho. Te hablo del 2009 o 2010».

Una escena poco habitual, donde los técnicos deben preparar una segunda parte que también es una primera, un duelo que empieza desde dentro y con todo por decidir. «Puedes hacer cinco cambios, tienes tres ventanas, el rival igual, porque nadie gastó sustituciones. Y luego tienes que valorar que de momento tienes un punto, pero realmente supongo que los dos queremos los tres. Entonces cualquier equivocación también supone que en un momento dado se te pueda escapar ese punto». Y la idea que guiará al equipo. «Vamos a ver si con lo que hemos trasladado a los futbolistas somos capaces de interpretarlo bien, salir con las ideas claras, que aquel día no salimos con las ideas claras, y hemos tenido un poco de aprendizaje de aquel día. Y podemos ir a por el partido, aunque al final nos pudiera costar el punto. Yo creo que vale la pena que el equipo intente ponerse con 31 porque sería líder. Y si conseguimos un punto también lo daremos por bueno, y si perdemos tampoco será grave porque llevamos un botín muy bueno, una trayectoria muy buena y estaríamos a un punto de los de arriba».

Plano mental

El plano mental, tantas veces intangible, parece esta vez más liviano. El Almería viaja con ánimo firme, sostenido por una racha que ha reforzado cada capa del vestuario. Rubi lo explica sin matices intermedios. «El plano mental está siendo bastante fácil, porque como el equipo va tan bien, estamos ganando con todos los futbolistas, es decir, todo el mundo se siente que participa y que es importante, y encima ahora tenemos en la media parte de mañana, tenemos el Huesca, tenemos el Eldense, tenemos Andorra, es decir, que vamos a tirar otra vez de todos los futbolistas que podamos. Por lo tanto, yo veo al equipo muy activado y muy metido en la labor y valorando que si bajamos el nivel de concentración o de actitud, pues ya sabemos lo que nos va a pasar. Por lo tanto, estamos con mucha confianza, pero también tenemos la humildad de saber que estamos peleando contra grandes equipos y que cualquier equipo te gana». Confianza y humildad, como dos hilos que sostienen la estructura de un grupo consciente de lo que se juega.

En lo táctico, la reanudación es una frontera que obliga a una lectura más cortante del juego. «Lo que cambia es que posiblemente el error se va a pagar más caro, vas a tener la sensación de que se te acaba el partido antes y que luego a nivel de esfuerzos físicos, a nivel de toma de decisiones tácticas, hay que estar, sobre todo en lo táctico, muy ágil, porque en cualquier momento se quiere variar alguna cosa, haber tenido ya las ideas claras de lo que va a hacer el equipo en función de si encaja o si marca el gol». El entrenador mantiene la mirada clavada en lo inmediato pese a la congestión del calendario. «Este partido es de media parte, por lo tanto la valoración del partido anterior o posterior tampoco nos tiene que afectar tanto».

Admirador del Ceuta

Al otro lado aguarda un Ceuta herido, pero no caído, un equipo al que el técnico respeta y observa con admiración. «Obviamente nosotros hemos mirado los dos partidos, el contra el Leganés y el partido contra el Dépor, y para mí las sensaciones son muy buenas. Es decir, yo desde fuera sigo siendo un admirador de cómo está jugando el Ceuta… han hecho para mi modo de ver, modestamente, cosas muy buenas contra el Leganés y cosas muy buenas contra el Dépor». También pesa el recuerdo de aquella primera mitad turbulenta. «Es un equipo que sale muy concentrado, que sale con muchísima intensidad y que ya nos lo demostró, que nos generó muchos problemas, sobre todo hasta el parón, lo pasamos muy mal. Luego la verdad es que ya se igualó mucho más y ahí nos pudimos mostrar un poco. Pero los primeros 17 minutos fueron muy buenos por parte de ellos». Y la confirmación de que aquel partido ha sido revisado, estudiado y convertido en aprendizaje: «La respuesta es sí y simple, muchísimo».

La posibilidad del liderato sobrevuela Ceuta como una promesa simbólica y emocional. «Sí, mañana el Ceuta y nosotros tenemos un comodín, que es que sólo nosotros dos podemos sumar puntos, el resto nadie puede sumar». Ese horizonte alimenta el impulso colectivo. «Nos haría ilusión poder llegar aquí contra el Huesca con nuestra afición totalmente volcada con el equipo defendiendo esa primera posición». Pero el técnico mide cada paso. «Si lo conseguimos anímicamente da, pero también luego tienes que estar frenando un poco la euforia y siendo muy exigente en no bajar el nivel de exigencia… y si no lo conseguimos pues la verdad es que estamos muy cerca».

La alineación

El once, en medio de tantas condicionantes, se definirá desde la línea más pura de su idea de grupo. «Lo del sábado, ya te he comentado antes, ni por delante del Huesca ni por detrás del Leganés, nosotros contemplamos que este partido afecte nada a los jugadores que están disponibles, que todos los que están pueden salir de inicio». Una declaración que deja el plan al descubierto, la de jugar sin mirar más allá de Ceuta.

El Almería viaja hacia una media parte que es un comienzo, hacia un duelo que vuelve a abrirse como una herida detenida. En el Murube espera la continuación de un relato partido en dos, un eco todavía suspendido que por fin buscará resolución. Y el equipo, con la voz tranquila de su entrenador, se prepara para escribir el desenlace que quedó pendiente.