Rubi apuesta por ganar desde la solidez y el trabajo colectivo. UDA
UD Almería

Rubi sólo piensa en un triunfo del Almería

El técnico rojiblando asegura que «tenemos heridos de guerra, pero vamos a pelear por ganar en Andorra»

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:34

Comenta

El Almería se adentra en el desafío de Andorra con la conciencia de que el mismo está marcado por el desgaste de los últimos encuentros. ... El aire frío del Principado será testigo de un equipo que llega tocado, pero no rendido, con la certeza de que la adversidad puede templar el carácter. «Mentalmente muy muy bien y físicamente pasando un momento difícil, porque el partido del otro día nos ha dejado bastantes heridos de guerra», explicó Rubi, describiendo un vestuario marcado por lesiones y esfuerzo, pero también por la convicción de que la batalla aún no está perdida.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

