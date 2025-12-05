Rubi sólo piensa en un triunfo del Almería

El Almería se adentra en el desafío de Andorra con la conciencia de que el mismo está marcado por el desgaste de los últimos encuentros. ... El aire frío del Principado será testigo de un equipo que llega tocado, pero no rendido, con la certeza de que la adversidad puede templar el carácter. «Mentalmente muy muy bien y físicamente pasando un momento difícil, porque el partido del otro día nos ha dejado bastantes heridos de guerra», explicó Rubi, describiendo un vestuario marcado por lesiones y esfuerzo, pero también por la convicción de que la batalla aún no está perdida.

Lo que rodea al duelo es un recordatorio de la fragilidad que acompaña al fútbol, pero también de la resiliencia que se oculta detrás de cada mirada y cada gesto. Los jugadores que arrastran molestias y los que regresan con la moral intacta conforman un mosaico humano dispuesto a reconstruir la fortaleza del equipo en cada partido. «Vamos a ver cómo salvamos el entreno, qué jugadores de los que tienen cosas pueden viajar, pueden estar en el banquillo para ayudarnos si han de salir, alguno ni viaja», añadió Rubi, mostrando la planificación precisa y la conciencia de la situación.

El reto no es sólo físico, sino estratégico y mental, un rival que exige concentración máxima, la altitud que se siente en cada respiración y la necesidad de recuperar la confianza tras tropiezos recientes. La montaña de Andorra se convierte en metáfora del camino que espera al Almería, empinado, arduo, pero susceptible de ser conquistado si la cabeza y el corazón se alinean con la táctica y el esfuerzo colectivo. «Por lo anímico, bien porque sabemos que es normal que haya un tramo de competición que tengamos algo más de dificultad para ganar partidos. Eso lo sabemos, porque es así, le pasa a todos los equipos. Pero peleando para pensar en ganar el Andorra», concluyó Rubi, poniendo en palabras la determinación que guiará al equipo.

El ánimo

La UDAllega a Andorra con la mirada puesta en rehacer la ruta de la confianza, consciente de que las últimas jornadas han dejado secuelas visibles e invisibles en un equipo acostumbrado a imponerse a la adversidad. La preparación del encuentro se convierte en un ejercicio de precisión y cálculo, equilibrando el deseo de competir con la prudencia que imponen las lesiones, con dos bajas importantes que, no por reiteradas no dejan de tener trascendencia. Antes de dar la lista descartaba a Melamed. «Nico es baja segura y Leo casi segura –se confirmó después–. Con Nico tendremos que hablar ahora con el departamento médico, porque en vez de ir hacia adelante hemos ido hacia atrás en la lesión. Ahora sí que tenemos una lesión un poco más importante de lo previsto. No sé si serán dos o tres semanas, os lo avanzo, pero no lo sé porque es una cosa muy reciente. Y respecto a Leo, vamos a ver».

También habló del resto de la plantilla. «Patrick obviamente está dolido, afectado, como es normal, pero él ha pedido que quiere estar a disposición del equipo para este fin de semana. Entonces, Patrick no va a ser baja. Y no es de los afectados con tema físico».

Condicionantes

El rival y las circunstancias del partido amplifican la dificultad. El Andorra se convierte en un desafío táctico que exige concentración y organización y la altitud añade un componente físico que no admite excusas. «Sí, aparte, es verdad que también jugamos a las dos de la tarde, que es verdad que en Andorra suelen entrenar a esa hora, cuando ya hay época de nieve porque es la hora que pueden entrenar. Y también es verdad que ya no sólo eso, sino que es un equipo, a mi modo de ver, que juega muy bien a fútbol. Es un equipo, yo diría, el más atrevido de la categoría a día de hoy. Lo pongo al nivel del Castellón, o un poco más, incluso».

Del conjunto andorrano destacaba que es «un equipo que o estás muy bien organizado o te encuentras jugadores libres;te ataca de varias maneras, con muy buenos extremos, con llegadas de interiores. Un partido difícil. Estamos en un momento que creo que hemos de tener en cuenta, que a lo mejor nosotros tenemos que sacar los partidos más desde la seriedad y del buen trabajo colectivo, que a lo mejor desde la fluidez, por las lesiones que tenemos, porque no podemos siempre pretender que haya un par de jugadores que solucionen todos los partidos»,

Advertía igualmente del entorno porque destacaba que «va a ser un partido que vamos a plantear de forma de ponérselo muy difícil al rival y en fases que podamos ser nosotros los protagonistas también, que es lo que queremos, pero dándole más importancia te diría muchas otras cosas».

En torno a la referencia de la altitud –son 1.240 metros sobre el nivel del mar–, el rojiblanco fue claro. «Lo sabemos, pero eso para nosotros no es una excusa. Tenemos que ir ahí a intentar hacer un buen partido y ganarlo igualmente», recordó el vilarense.

Las secuelas de la Copa

La eliminación en Copa del Rey, con la anterior derrota en Ceuta aún pesan, sobre la moral del grupo, obligando a Rubi a reflexionar sobre errores y aciertos, buscando enseñar sin recriminar, guiando al equipo hacia la confianza perdida, ni considerar que lo de Elda fuese por una 'bajada de brazos'. «Estoy totalmente de acuerdo que ha sido posiblemente, sobre todo la segunda parte, la peor media parte que hemos hecho desde el inicio de temporada, contando Liga, contándolo todo. Pero la respuesta es no rotunda. Es decir, el equipo preparó el partido como cualquier otro de Liga. Le tuvimos un respeto y un conocimiento de las virtudes del rival que las sabíamos. Y en ese sentido, no».

En el mismo entorno, sí que argumentó que «otra cosa es que el equipo se fuera en la segunda parte poco a poco, viniendo un poco abajo. Y sobre todo el rival se empezó a creer que nos podía ganar, nos podía eliminar. Y empezó también con las sustituciones a refrescar la presión. Y no encontramos fórmulas, ni desde el banquillo, ni desde el campo, para superar esa presión y poder tener nuestro rato de poder empatar esa eliminatoria, pero no fue para nada, porque los jugadores que participaron muchos son de los que no están jugando de inicio habitualmente. Y hasta hace dos o tres semanas estábamos diciendo que estaba todo el mundo aportando al equipo y ayudando con las rotaciones que habíamos hecho. Y no es que ahora quieran dejar de hacerlo. Simplemente es que el rival en la segunda parte fue mejor que nosotros y nosotros no estuvimos acertados».

Invitó a pensar en no darle muchas más vueltas. «Es decir, también recuerdo hablar cuando jugamos contra el Lorca que dije dos categorías no son tantas. Pues una no es casi nada. Y buenos jugadores tiene todo el mundo. Cuando juegas en su casa, pues es más difícil. Y la prueba la tienes con los resultados que han habido con equipos de Primera División, en Segunda. Son partidos muy difíciles. Mucho más de lo que la diferencia de categoría la gente pueda pensar. Nosotros estuvimos muy mal, el staff el primero. Pero no fue por no querer ir a por el partido, ni mucho menos. Y la primera parte no fue del todo buena, pero sí vimos a un Almería serio, colocado, que no dejaba tampoco al rival generar mucho. Nos faltó tener más la pelota, es evidente. No tuvimos mucho el balón».

Ganar es urgente

La urgencia de la Liga vuelve a imponerse con fuerza y Rubi recordaba en su comparecencia previa al partido de hoy que los esfuerzos deben concentrarse en cada partido sin que la ansiedad condicione el juego. «Lo importante es ganar siempre, pero yo ya aviso que vamos a tener tres partidos muy complicados. Por tal y como está ahora el equipo, a nivel de bajas, de golpes, de lesiones, ya estoy avisando. Pero eso no quiere decir nada; vamos a Andorra a ganar el partido y a poder hacer esos tres esfuerzos en estos tres partidos que nos quedan para llegar a Navidad, porque estamos llegando justos. Eso es así, estamos llegando justos y se reconoce. Y eso no quiere decir que no planteemos cualquier cosa que no sea ganar el partido. Por tanto, es muy importante, claro, pero si no lo ganas, seguiremos, estamos terceros, entonces perderíamos alguna ventaja, a lo mejor, respecto a los dos primeros. No se acaba la Liga ahora, antes de enero».

El recuerdo del tropiezo sufrido en el partido del Alfonso Murube de Ceuta actúa como un eco que resuena en cada entrenamiento y en cada decisión táctica, recordando que la victoria exige unidad y esfuerzo colectivo. «Sin lugar a dudas fue un golpe durísimo, durísimo. En eso te doy toda la razón del mundo porque ya dije en aquel momento que el equipo estaba en el mejor momento de su partido, dentro del partido estábamos en nuestro mejor momento y habíamos dado la vuelta y la racha de la forma que fue es más duro que perderla reconociendo que te han ganado porque han sido mejores. Ya te lo digo, para mí es más duro. Eso no quita que si luego no hemos ganado al Huesca o no hemos ganado al Elda ya ha sido por eso. No, para nada. Nosotros estamos sufriendo un poquito porque se nos han juntado dos lesiones importantes como las de Leo y Nico que pueden ayudar al equipo y algunos futbolistas al límite que no pueden estar siempre con la varita mágica, por eso yo apelo al funcionamiento de colectivo para ir sacando los partidos con más o menos brillantez sobre todo estos tres partidos que nos quedan».

El Almería encara la cita de Andorra con el corazón apretado, la mente alerta y la certeza de que la fuerza de grupo y la claridad táctica son las armas más importantes para superar la adversidad. Cada pase, cada duelo y cada decisión sobre el césped será un testimonio del carácter colectivo y de la determinación que guía a un equipo que sabe que la montaña puede ser conquistada sólo con unidad y esfuerzo compartido.

El mercado de invierno

Rubi dejó claro que la posibilidad de reforzar la plantilla está abierta y que el club tiene margen para tomar decisiones . «No tenemos problema para poder incorporar futbolistas. No se me ha comentado nada en el sentido negativo. Creo que tenemos margen. Otra cosa es que depende de en qué tipo de futbolistas yo me gasto en uno o me gasto en dos, pero que no hay ningún problema».

La planificación deportiva está preparada para aprovechar cualquier oportunidad que mejore al equipo sin comprometer la estabilidad económica. Así, el técnico almeriense subrayó que la urgencia física de algunos jugadores puede obligar a movimientos estratégicos. «El mercado de invierno ya está activado. Yo creo que Mohamed dijo algunas cosas y sí que puede suponer que tú en un momento dado pienses en si vas a traer X, pues traer X más un jugador. Eso sí, nosotros no queremos fallar esta temporada y el club lo tiene muy claro. Lo que va pasando va haciendo que puedas cambiar alguna decisión. La respuesta es posiblemente en enero».

Respecto a la procedencia, Rubi señaló que el objetivo principal es el rendimiento inmediato. «Hemos de intentar traer futbolistas que nos den rendimiento desde el primer día, que no sean para trabajar, que ya tenemos unos cuantos y que estamos encantados con ellos y vamos a seguir trabajando para que vayan creciendo y que sea de fuera o de aquí a mí me gusta más porque tendrían que cambiar de equipo en España y no lo veo tan fácil;se puede intentar».