Rubi: «Lo más injusto que de la clasificación es que el Eibar sea el penúltimo visitante»

El técnico del Almería, que atraviesa un momento de estabilidad y buenos resultados, afronta el duelo ante el Eibar con una mezcla de respeto y ... prudencia. Pese a que los armeros llegan sumidos en una dinámica negativa, Rubi insistió en varias ocasiones en que no hay espacio para la confianza ni la relajación. Según el entrenador rojiblanco, la posición del conjunto vasco en la clasificación no refleja en absoluto su rendimiento real. «A mi modo de ver, lo más injusto que hay en la clasificación de visitantes es que el Eibar sea penúltimo en esa clasificación, pero totalmente, porque creo que ha hecho méritos de sobra para conseguir victorias, puntos, y se ha quedado con uno de quince», afirmaba con convicción, subrayando que los de Joseba Etxeberria «han jugado muy bien y han tenido al rival contra las cuerdas» en muchos de esos encuentros. Para Rubi, el Eibar es un rival mucho más peligroso de lo que indican las cifras, y augura que «a medio plazo será un equipo que esa estadística la va a mejorar con creces».

El preparador catalán considera además que el encuentro tiene un valor añadido por su complejidad y por la posibilidad de lograr algo que ningún equipo ha conseguido todavía esta temporada: encadenar dos victorias consecutivas en casa. En ese contexto, el rival que tendrán enfrente no podía ser más exigente. Rubi recordó que «el Eibar ya en las últimas temporadas es un equipo que nos lo ha puesto siempre muy difícil» y advirtió de que no espera «un partido de dominio absoluto del Almería, de posesiones largas, porque es un equipo que no te deja hacer eso». Según explicó, el conjunto armero «presiona, incomoda, intenta que se juegue en tu campo todo el partido» y cuenta con futbolistas formados en canteras de prestigio como las del Athletic o la Real Sociedad, además de jugadores experimentados como Arbilla. De ahí que calificara el duelo como «muy, muy difícil» y reiterara su confianza en que el Eibar «acabará bien en la clasificación de esta temporada».

La visión del entrenador almeriense trasciende el simple análisis del próximo rival: se percibe en sus palabras una admiración por el trabajo estructural del conjunto vasco y una advertencia velada a quienes puedan caer en el error de juzgarlo por su mala racha. «Para mí es un equipo que fuera de casa tranquilamente seis o siete puntos los podría tener, y creo que merecidos», insistió Rubi, al tiempo que recalcaba que el fútbol no siempre premia al que mejor compite. En su análisis, el Eibar encarna precisamente esa paradoja: un equipo bien trabajado, competitivo, intenso y con talento, que ha sido castigado por pequeños detalles. Esa visión, además de poner en valor al rival, refuerza el mensaje interno que el entrenador quiso transmitir a los suyos: que cada partido, por mucho que el contexto lo maquille, es una trampa potencial si se pierde el respeto a la dificultad del fútbol y a la calidad del oponente.

Baba y André Orta no estuvieron ante el Castellón. ¿Hay alguna novedad de última hora?

«Sí. Esta semana me vais a permitir que no sea tan explícito, porque ha habido tanta carga de trabajo, tantas cosas, que decidiremos muchas al final del entreno, así que os avanzo lo que ya sabéis de Chumi. El resto lo vamos a dejar ahí un pelín abierto y después del partido de mañana cualquier duda que haya intentaré resolverla».

El partido de mañana no se ha podido trabajar tanto como te gustaría por ese partido de Copa, pero es un partido importante.

«Está claro que al final, cuando tienes tres partidos en una semana, además de las de domingo a sábado, pues vamos un poco con la faena hasta arriba, pero es normal. Nuestro rival tiene la misma situación. Por lo tanto, estamos en igualdad de condiciones, y es que el tema hoy en día del vídeo, de las imágenes que se pueden analizar del rival, entrenamientos que a lo mejor harías con ejercicios, los trabajas más con la pantalla, te permite preparar el partido un poco de otra manera, menos de carga de campo, pero sí que es verdad que está todo ahí compactado desde ayer y hoy. Y que, al jugar mañana por la noche, también por la mañana tenemos tiempo para trabajar con los futbolistas. Nosotros sabemos que esto es una carrera muy larga, de fondo, que vamos a estar momentos más cerquita, momentos más lejos. Claro que queremos consolidarnos arriba y estar entre las posiciones de subir o de, como mínimo, los seis lo antes posible, y consolidar cada vez, si puede ser, una ventaja respecto a lo anterior, pero no tenemos esa ansia, sino que tenemos un poco las ganas y la ilusión de dar continuidad a esta racha y, sobre todo, de ser el primer equipo en la temporada que consigue las dos victorias seguidas en casa, que creo que a día de hoy no lo ha hecho nadie».

El Almería era el mejor equipo de la categoría, 14 puntos. El Eibar, en una dinámica totalmente contraria, entre los cuatro peores de las últimas jornadas. Alerta para que no haya un exceso de confianza dentro de la plantilla en este partido que puede ser engañoso.

«Sí, conocéis mi franqueza, y te puedo asegurar que el tema de merecimientos o no merecimientos siempre es relativo: yo puedo pensar que me merezco una cosa y tú piensas, pues no, no te la mereces; eso es normal. Pero, a mi modo de ver, lo más injusto que hay en la clasificación de visitantes es que el Eibar sea penúltimo en esa clasificación, pero totalmente, porque creo que ha hecho méritos de sobra para conseguir victorias, puntos, y se ha quedado con uno de quince, porque han tenido alguna pérdida en algún momento dado atrás que no esperaban, un gol de un saque de banda al Huesca en el 95, quedarse con diez contra el Ceuta... Pero muchos de esos partidos ellos han jugado muy bien y han tenido al rival contra las cuerdas. Pero esto es fútbol y, a veces, no se da. Yo creo que, a medio plazo, será un equipo que esa estadística la va a mejorar con creces».

En la historia del Almería han sido 38 ocasiones en las que se ha tenido la oportunidad de sumar seis puntos seguidos; en diez se ha logrado. Son muchas, pero también habla de lo difícil que es ese tema. ¿Qué grado de importancia le das? Porque será la primera vez también en esta temporada que un equipo lo consigue.

«Sí, yo sé que la jornada pasada los dos equipos que lo podían conseguir eran el Cádiz, que perdió en casa contra el Burgos, y luego nosotros fuimos a Córdoba. Esto hace dos semanas; la pasada no lo controlé tanto, y el Córdoba, si nos ganaba, también lo conseguía. Demuestra lo difícil que es. Yo de toda la vida recuerdo que siempre los entrenadores me decían: dos seguidos en casa, muy pocos lo consiguen, y es que es verdad. Primero porque es muy difícil; segundo, porque cuando consigues el primero, parece que el segundo sea menos importante, y es igual de importante; y si no consigues el primero, obviamente ya es imposible con el segundo. Pero nosotros nos lo hemos planteado como un pequeño reto, además contra un equipo que se nos da especialmente mal. El Eibar, ya en las últimas temporadas, es un equipo que nos lo ha puesto siempre muy difícil, y es un equipo, además, que no esperemos ver un partido de dominio absoluto del Almería, de posesiones largas, porque es un equipo que no te deja hacer eso».

¿Qué cualidades le ves a Thalys?

«Para mí, lo menos importante es el coste, porque ya lo hemos hablado alguna vez: a veces tú puedes pagar X por una cosa porque proyectas que valdrá esa cosa, y la forma de poder traerlo es pagando lo que realmente en ese momento no es el valor. Nosotros, ni él, nota la carga de ese precio, porque sabe que es una forma de actuar, porque es una proyección. Respecto a lo que es puramente fútbol, te puedo decir que desde el primer día estamos muy contentos con él. Ha cambiado de continente, de tipo de liga, no ha jugado excesivos partidos en fútbol profesional de donde venía y ha demostrado desde el primer día querer empaparse de todo lo que es el fútbol aquí, en Almería. Está haciendo trabajos importantes a nivel físico para ganar más fortaleza y es un jugador que entiende bastante bien todo lo que se le intenta explicar. Estamos muy contentos. Lo que es puramente futbolístico lo he definido alguna vez. Se verá, se acabará viendo, seguro que es un jugador con muy buena continuidad en el juego, con capacidad para poder ir a los espacios, pero también descender y dar continuidad, y luego en el área es bueno. Entonces, estamos tranquilos. No me lo has preguntado, pero te lo respondo: en cualquier momento puede jugar y tener más minutos, por supuesto».

El entrenador siempre tiene un objetivo: el principal, el fundamental, es el del ascenso, pero ¿el club te pide construir futbolistas?

«Sí, sin duda. Se ha de revalorizar a los futbolistas, se han de conseguir ventas cada año y, obviamente, intentar conseguir el objetivo deportivo, que también es igual o más importante. Es verdad que el año pasado, por ejemplo, el objetivo deportivo no lo conseguimos, pero sí que se consiguió el objetivo de las ventas, y una cosa, por lo menos, compensa a la otra. A lo mejor algún día subiremos a Primera División y no venderemos tanto, pero ya estará compensado con los ingresos de llegar a Primera División. Las dos cosas, te digo, son muy importantes para los propietarios».

Dion Lopy es un jugador al que se le saca amarilla con demasiada facilidad. Con más facilidad de lo que se hace a otros jugadores por idénticas jugadas o por jugadas muy similares. No sé si preocupa en el cuerpo técnico esa especial atención que tienen los árbitros sobre un jugador que además hace un trabajo específico en el que debe emplearse con cierta intensidad.

«Sí, es un tema que lo hemos tratado bastante. Yo creo que, por un lado, por supuesto hay unas tarjetas merecidas, y, por otro lado, está el ímpetu con el que hace las cosas, la espectacularidad con la que las hace. Es que todo lo que hace, tanto con pelota como sin pelota, es muy llamativo. Y eso a veces confunde, porque puede ser que sea una jugada, una simple falta, y parece que está haciendo la gran falta. Lo que sí que puedo garantizar es que es un jugador muy noble. Nunca va a hacer daño. Y yo me gustaría, incluso, que a veces cortara más situaciones de contraataque del rival. A veces, para mí, nos falta incluso contundencia en esas jugadas que paras un contraataque. El problema es que cuando va, es muy llamativo. Lo hemos hablado, porque nos sabe muy mal que el año pasado fuera el jugador más tarjeteado de la liga. Y este año también va camino de estar en el top cinco. Pero él lo sabe, lo está trabajando, y estamos mirando a ver si podemos pulir un poquito ese detalle, porque los jugadores con amarillas condicionan mucho los partidos, y, a pesar de que tenemos la suerte de los cinco cambios, siempre hay que ir con mucho cuidado con los jugadores que tienen amarillas, porque en cualquier momento te quedas con uno menos».

En Lorca, Gui Guedes hablaba del buen ambiente del vestuario, que lo has repetido muchas veces a lo largo del tramo de temporada que llevamos. Te daba la razón absolutamente. Pero también decía que el año pasado había buen vestuario; lo único que había era una apreciación que decía un poco que este año sí que hablábamos todos con todos. En ese momento, lo primero que se me vino a la cabeza fue un poco la decisión que tuviste al poner como capitán a Nelson Monte.

«Si él lo ha explicado así, pues obviamente yo puedo explicarlo, pero yo el vestuario lo piso muy poquito. El vestuario es de los futbolistas, y lo piso los días de partido, cuando tengo que hacer alguna charla, pero ellos son los que conviven el 95% de los minutos sin el entrenador ahí dentro, ni nadie del staff, excepto que haya una necesidad, ¿no? Por lo tanto, si él lo ha explicado así, es que realmente es así. Creo que todos teníamos un poco esa percepción, que lo hemos hablado ya muchísimas veces: la raíz del problema era lo vivido anteriormente, la dificultad del año pasado de estar 30 jornadas sin ganar un partido, 29… Todo eso genera muchos problemas, que en el futuro no es difícil solucionarlos, a pesar de que creo que bastantes sí que los encauzamos, y el equipo compitió hasta el final, intentando conseguirlo de la mejor manera posible, y ya está, pero tampoco es que tuviéramos que… Es un vestuario que, en cualquier momento, en cualquier equipo, puede pasar que los resultados no vayan bien y se tuerza. Eso es lo que nos sirve de aprendizaje, para que nosotros estemos cuidando mucho lo que tenemos ahora, porque es un vestuario que, a día de hoy, es muy fuerte a nivel de compañerismo y a nivel de acatar decisiones, y eso tenemos que cuidarlo entre todos».

¿Te ha comentado algo el club sobre Robertone? ¿Algún detalle más con vista al futuro de Lucas o la situación sigue siendo la misma? ¿Es uno más en la plantilla?

No hemos hablado de nada de eso. Con el día a día también se ha merecido el poder participar, que se lo está ganando ahí. Lo que pasa es que la competencia es muy, muy grande, pero con el club no, en este sentido, no».

El hecho de que el Eibar llegue con los últimos cinco partidos sin ganar y que no haya ganado fuera, ¿lo hace más peligroso?

«Sí, a ver, es que un poquito lo que he explicado al principio. Para mí, es mi percepción, es un equipo que fuera de casa tranquilamente seis o siete puntos los podría tener, y creo que merecidos. A partir de aquí, es un equipo muy bien trabajado; vais a ver cómo presionan, cómo incomodan al rival, cómo intentan que se juegue en tu campo todo el partido. Partido muy, muy difícil, y además con futbolistas que han pasado por canteras muy buenas, del Athletic, la Real, canteras del norte, jugadores que también tienen su talento y su calidad, y con jugadores experimentados como Arbilla. Un equipo que, para mí, sin ningún lugar a dudas, va a acabar bien en la clasificación de esta temporada».

El otro día surgió un debate en una de las principales radios de España con una comparación entre la Liga española y la Premier League, y surgió el ejemplo del Almería, que era un ejemplo de propietarios extranjeros que han querido potenciar mucho al club y que quizás se han encontrado con unas dificultades que en la Premier League no se encontrarían.

«Sí, a mí, los propietarios, el anterior y este, me lo han hecho llegar, que ellos inyectarían más dinero, pero que la normativa no es fácil y lo dificulta. Yo desconozco cómo funciona en Inglaterra, la verdad, eso no lo sé; si lo habéis dicho vosotros, que habéis hecho algún estudio, será así. Lo que pasa es que también es verdad que los derechos televisivos en Inglaterra creo que nos ganan por tres o por cuatro, nos multiplican. Entonces, cada año hay más jugadores españoles, incluso técnicos, que están en Italia, en Inglaterra, en países árabes; cada vez hay más, y eso significa que en esos países, de alguna manera u otra, la facilidad para ofrecer buenos contratos a lo mejor es mejor que aquí. Esto, a día de hoy, es así. No puedo decirte mucha cosa más que sí, que pensamos que no es fácil poder introducir dinero. También creo que tiene que haber un control, es evidente: antes había muchos problemas, muchos equipos han estado endeudados muchos años, equipos importantísimos de España, que poco a poco van saldando deudas gracias a que hay un control. Ese equilibrio es el que supongo que tendría que ser bueno, pero siempre intentando potenciar; hay que intentar potenciar que nuestra liga, Primera, Segunda, Primera RFEF, todas sean lo más fuertes posibles. La gente no falla, la gente está respondiendo en los estadios, por lo tanto, cuanto más espectáculo y más jugadores de nivel podamos dar, mejor».

Cuando entras al vestuario de los futbolistas, después de tantos años en el mundo del fútbol, ¿qué percibes, qué sientes?

«Creo que estamos ante un grupo de futbolistas muy ilusionados con el proyecto, muy involucrados. Además, estoy contentísimo, porque yo creo que la afición ya se ha dado cuenta de eso, y la necesitamos para que siga manteniéndose eso. Lo único que deseo es que, en los momentos que no sean tan buenos a nivel de resultados, pues ellos muestren esa unión que tienen para seguir siendo fuertes. Y de pedir, ¿qué pediría? Pues pediría que no empecemos a compararlos en exceso: que si este es muy bueno, el otro muy malo... esas cosas que a veces hacen mucho daño. Si están involucrados todos, tienen todas sus características, y habrá momentos que unos estén mejor, otros estén peor, pero yo creo que tenemos una plantilla muy buena y que, seguramente, nuestros rivales también lo ven así».

No sé si has hablado con Joao y con Mohamed, con vista a ir adelantando cosas de cara al mercado de enero.

«Es evidente que queda mucho, como dices. Tenemos una dirección deportiva que continuamente está trabajando, no se para, aunque no esté el mercado abierto, y que también al cuerpo técnico le informa de algunas posibilidades que puedan ir apareciendo. Por un lado, tenemos claro, aunque quede mucho tiempo, que si no hubiera problemas de lesiones, ¿qué retoque haríamos en la plantilla? Eso lo tenemos claro, pero no hace falta ni decirlo, ya se irá viendo. Y luego hay que estar preparado, porque en cualquier momento se te tuerce una posición, por lo que sea, sobre todo por lesiones, y eso ya es una medida de última hora. Pero lo bueno es que el club tiene un margen económico para poder utilizarlo si es necesario».