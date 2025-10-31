Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubi expuso que espera un partido muy difícil ante un Eibar que se lo ha hecho pasar mal. UDA
UD Almería

Rubi: «Lo más injusto que de la clasificación es que el Eibar sea el penúltimo visitante»

El técnico del Almería advierte del peligro del conjunto armero pese a su mala racha y asegura que ha hecho «méritos de sobra para conseguir muchas más victorias y puntos»

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 18:57

Comenta

El técnico del Almería, que atraviesa un momento de estabilidad y buenos resultados, afronta el duelo ante el Eibar con una mezcla de respeto y ... prudencia. Pese a que los armeros llegan sumidos en una dinámica negativa, Rubi insistió en varias ocasiones en que no hay espacio para la confianza ni la relajación. Según el entrenador rojiblanco, la posición del conjunto vasco en la clasificación no refleja en absoluto su rendimiento real. «A mi modo de ver, lo más injusto que hay en la clasificación de visitantes es que el Eibar sea penúltimo en esa clasificación, pero totalmente, porque creo que ha hecho méritos de sobra para conseguir victorias, puntos, y se ha quedado con uno de quince», afirmaba con convicción, subrayando que los de Joseba Etxeberria «han jugado muy bien y han tenido al rival contra las cuerdas» en muchos de esos encuentros. Para Rubi, el Eibar es un rival mucho más peligroso de lo que indican las cifras, y augura que «a medio plazo será un equipo que esa estadística la va a mejorar con creces».

