Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rubi junto a sus jugadores guardando un minuto de silencio en el primer entreno semanal UDA
UD Almería

Rubi: «Lo importante es el lado humano; es un día duro»

El técnico transmitió sus condolencias al club ceutí y se mostró muy consternado tras el fallecimiento del aficionado

Antonio del Rosal

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:21

Comenta

La noche en Ceuta quedó marcada por la tragedia. El encuentro entre la AD Ceuta y la UD Almería se detuvo tras el fallecimiento de ... un aficionado durante el partido, un suceso que conmocionó a jugadores, técnicos y aficionados. En rueda de prensa, el entrenador del Almería, Rubi, expresó sus primeras palabras con emoción contenida. «Buenas noches», comenzó, para después añadir: «Primero de todo transmitir el pésame de toda la familia almeriense hacia la familia ceutí. Es un tema duro, un tema muy complicado».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  2. 2 Este bar de Granada abrió en julio y pone tapas que parecen raciones: «Las de bocata miden 60 centímetros»
  3. 3 Los meteorólogos alertan del gran episodio de calima en Granada y lluvias para esta semana
  4. 4 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  5. 5

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  6. 6 El Gobierno prepara una gran reforma de la Circunvalación de Granada: más accesos, enlaces, conexiones y carriles BUS-VAO
  7. 7

    La ampliación del PTS se desbloqueará a principios de año a la espera de la llegada de las empresas
  8. 8 Los vómitos rojos de Faye que asustaron a Pacheta
  9. 9 BBVA anuncia hasta 760 euros a clientes por usar Bizum o tarjeta y cumplir un requisito
  10. 10 El pueblo de Granada elegido por la revista Viajar para perderse este otoño: «Un auténtico tesoro»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rubi: «Lo importante es el lado humano; es un día duro»

Rubi: «Lo importante es el lado humano; es un día duro»