Rubi: «Lo importante es el lado humano; es un día duro»

La noche en Ceuta quedó marcada por la tragedia. El encuentro entre la AD Ceuta y la UD Almería se detuvo tras el fallecimiento de ... un aficionado durante el partido, un suceso que conmocionó a jugadores, técnicos y aficionados. En rueda de prensa, el entrenador del Almería, Rubi, expresó sus primeras palabras con emoción contenida. «Buenas noches», comenzó, para después añadir: «Primero de todo transmitir el pésame de toda la familia almeriense hacia la familia ceutí. Es un tema duro, un tema muy complicado».

Rubi explicó que conocía personalmente a miembros de la entidad caballa. «He tenido la fortuna de conocer al presidente, al entrenador, al director deportivo y a la gente que trabaja aquí», señaló. Esa cercanía hizo que el golpe fuera aún más doloroso. «Era un socio conocido, con familia, y por lo tanto, pues bueno, un día duro, un día duro para todos, para ellos mucho más, por supuesto». La suspensión del encuentro abrió un nuevo frente: decidir cuándo se completarán los minutos restantes. Sobre ello, el técnico fue claro. «Hemos llegado a un acuerdo entre los dos clubes para jugar una fecha concreta, pero estábamos condicionados a que realmente se pueda reajustar uno de los partidos ya asignados, concretamente el del Dépor contra el Ceuta».

Calendario apretado

El calendario, sin embargo, no facilita la situación. «Estamos buscando la fecha más cercana posible, porque al final queremos que este partido se pueda completar lo antes posible», explicó. «Y sí que es verdad que, aunque solo sean 45 minutos, implica mucha logística, volver a hacer el viaje, y para nosotros también es importante el horario, porque si juegas a una hora tardía, te obliga a hacer dos noches». En ese contexto, Rubi mencionó la postura del Ceuta, que también afronta sus propios contratiempos. «Ellos juegan el domingo contra el Deportivo y nosotros el sábado. Entonces, claro, ellos tienen también una logística complicada. El entrenador decía: «Llego el lunes, jugar el miércoles… si pudiera llegar el domingo estaríamos en igualdad de condiciones». Por eso, el técnico del Almería confirmó que el futuro del partido quedará en manos del Comité de Competición. «Se va a redactar en el acta para que el comité decida si puede darnos esta facilidad en la que estamos de acuerdo los dos clubes», detalló.

No obstante, Rubi mostró cierta incomprensión ante la falta de normas claras para este tipo de circunstancias. «Lo que no terminamos de comprender es que no había un protocolo exacto, minucioso, para que este tipo de decisiones fuera tomada por una institución», lamentó. El entrenador almeriense pidió a las autoridades deportivas que aprendan de este tipo de sucesos. «Quizás es una responsabilidad que ya tendría que estar escrita para que nos ciñéramos a ella y ya está», subrayó. «Son cosas que pasan muy poco, pero ya es el segundo aviso —recordemos el Granada–Athletic suspendido por el fallecimiento de un aficionado—. Creo que se tiene que empezar a protocolizar para no tener que debatir cada vez qué hacer. Lo importante es lo humano, pero hay que poner equilibrio».

Momentos de incertidumbre

Rubi también aclaró la confusión sobre el momento en que se produjo el fallecimiento. «Ahí nosotros no sabíamos nada. Me pareció intuir que hablaban con ellos, pero no sabíamos nada con seguridad. En el descanso, ya más en frío, se tomó la decisión. Pensábamos que ese hombre podía recuperarse, no lo sabíamos».

Más allá de lo humano, el técnico no ocultó las complicaciones logísticas del viaje. «Cada uno escoge un poco el camino por el que intenta ir a los destinos», dijo. «Nosotros escogimos pasar por otro país porque pensábamos que era más corto, pero hubo mucha burocracia. Se nos ha hecho larguísimo el viaje, con control de pasaportes continuamente, por lo menos 5 veces».