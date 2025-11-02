Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Rubi valoró el buen mometo que vive la UD Almería. A. Lof/C. Barba
UD Almería

Rubi, exultante: «La trayectoria del equipo es extraordinaria, fantástica»

El técnico minimiza el enfado de Lopy: «Se ha equivocado y la vamos a gestionar con normalidad y aplicando nuestro protocolo»

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:48

Comenta

El Almería selló una victoria crucial que lo ha metido de lleno en la zona de ascenso directo, y su entrenador, Rubi, se mostró «muy ... feliz» con el rendimiento general de una plantilla que va a más. Pese a reconocer que la segunda parte del partido no fue de su agrado porque el equipo dejó de «valorar la situación para poder hacer un poco más de daño», el técnico destacó que la trayectoria actual es «extraordinaria, fantástica». Además, puso en valor la profundidad de su banquillo, asegurando que tiene un equipo «enchufadísimo» con muchos jugadores «llamando a la puerta» y destacando el «poderío» del joven Stefan Dzodic, un futbolista con el que el club ha «acertado plenamente» en su fichaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  2. 2 Huevazos y desvío de líneas de autobús durante la noche de Halloween en Granada
  3. 3

    Detenido un hombre tras provocar altercados en un local de la calle Ganivet
  4. 4 A prisión la mujer que hirió de gravedad a una joven de 17 años con una navaja en Carretera de la Sierra
  5. 5 Un detenido en Granada envuelto en una red nacional de venta ilegal de medicamentos por internet
  6. 6

    «Este es el camino, seguimos en descenso, pero no me preocupa»
  7. 7 Herido grave un joven de 30 años tras recibir dos puñaladas en la Fuente de las Batallas
  8. 8 Calor y Café organiza su almuerzo solidario para alimentar a miles de niños en Kenia
  9. 9

    Sonya Keefe y la resistencia defensiva dan el triunfo al Granada Femenino
  10. 10 Le piden siete años y medio de prisión tras retener a una mujer en su domicilio de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Rubi, exultante: «La trayectoria del equipo es extraordinaria, fantástica»

Rubi, exultante: «La trayectoria del equipo es extraordinaria, fantástica»