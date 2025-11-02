Rubi, exultante: «La trayectoria del equipo es extraordinaria, fantástica»

El Almería selló una victoria crucial que lo ha metido de lleno en la zona de ascenso directo, y su entrenador, Rubi, se mostró «muy ... feliz» con el rendimiento general de una plantilla que va a más. Pese a reconocer que la segunda parte del partido no fue de su agrado porque el equipo dejó de «valorar la situación para poder hacer un poco más de daño», el técnico destacó que la trayectoria actual es «extraordinaria, fantástica». Además, puso en valor la profundidad de su banquillo, asegurando que tiene un equipo «enchufadísimo» con muchos jugadores «llamando a la puerta» y destacando el «poderío» del joven Stefan Dzodic, un futbolista con el que el club ha «acertado plenamente» en su fichaje.

El entrenador abordó también los temas más delicados de la jornada, como el enfado de Dion Lopy al ser sustituido y la gestión de la situación, explicando que el jugador «ha tenido un calentón, se ha equivocado» y que el club lo gestionará con «normalidad» y protocolo, al no ser una cosa «habitual». Asimismo, reveló la excelente actitud de Lucas Robertone a pesar de su compleja situación contractual, destacando que el argentino está «dando mucho ejemplo en los entrenamientos» y que incluso se acercó a calmarle durante el incidente con Lopy. Rubi finalizó con optimismo al confirmar que los lesionados de última hora, Baptistao, Baba y André Horta, están «al 99% seguro» que estarán disponibles para el compromiso contra el Ceuta.

No gusta

El primer punto de la rueda de prensa fue el incidente con Dion Lopy. Rubi lo gestionó con normalidad sin gustarle, como es obvio. «Yo creo que a mí, ni a ti, ni a nadie supongo, porque cuando uno cuestiona una decisión del entrenador que es una decisión cualquiera como otra que puede ser, pues nada hay que respetarla, él ha tenido un calentón, se ha equivocado y la vamos a gestionar como siempre gestionamos estas situaciones con normalidad y aplicando pues nuestro protocolo y ya está, se ha equivocado y no hay más que darle vuelta. No voy a hacer de eso ahora una montaña porque tampoco es una cosa habitual y ya está, la hemos pillado en caliente y ya está. Sin más, no hay mucho más que decir. Sí, Joan».

A pesar de la victoria por 3-1, el técnico admitió que la segunda parte no fue de su agrado. «No, no me ha gustado la segunda parte, esto es verdad, pero tampoco porque nos hayan hecho gran cosa. Al final algún balón parado y la situación que se ha quedado Martón delante de Andrés, pero tampoco, pero creo que hemos empezado a no valorar la situación para poder hacer un poco más de daño. Hemos empezado a contraataques no ejecutarlos bien, a perder el balón rápido. Obviamente hay un mérito del rival también, porque ya os dije que no para de presionar, pero no me voy a quedar con eso. A partir de ahí corregiré, obviamente, corregiremos cosas para intentar que hagamos un partido más completo, más redondo, pero tampoco quiero centrarme sólo en la parte negativa, porque si me centro en la segunda parte, me centro en que estamos segundos con 22 puntos, primer equipo que gana dos partidos seguidos en casa. Hemos jugado contra un rival que ya os avisé que era muy incómodo, hemos hecho una primera parte de 3-0 y obviamente, sin olvidarme de lo otro, estoy muy feliz».

Mucha contundencia

Al valorar la racha actual de siete partidos sin perder, Rubi fue contundente. «Sí, en resumen yo creo que la primera parte hemos tenido mucha contundencia, es verdad. Nos hemos encontrado con ese 3-0 y con el partido muy controlado, sabiendo que quizás teníamos un poco menos el balón de lo que nos hubiera gustado, pero te pones 3-0, vas viendo que cada vez que pasas de mediocampo a balón parado o en contraataques o en alguna jugada elaborada haces daño y en la segunda parte no hemos estado de todos finos. Es normal que el rival intente acercarse, que apriete, pero yo creo que le teníamos que haber hecho más daño para incluso buscar el cuarto, pero sin más. La trayectoria es extraordinaria, fantástica, estoy muy contento porque además creo que se puede ver muchos jugadores llamando a la puerta. a lo mejor hoy no ha sido el caso exacto en algunas sustituciones, pero que tenemos un equipo que está enchufadísimo, que tiene muchas ganas de vivir un buen año y a partir de aquí a pensar en el Ceuta, vamos a descansar un poco porque ha sido una semana muy dura de trabajo y a pensar en el Ceuta».

El técnico confirmó la gestión en frío del incidente con Lopy y justificó el cambio por riesgo de expulsión, a la vez que actualizó el estado físico de la plantilla. «Ahora hemos acabado el partido y normalidad en cuanto al trato que siempre hacemos con los jugadores, pero obviamente cuando estemos en calma trataremos el tema. Pero tiene toda la razón del mundo, él tiene una forma de jugar que va al límite, cosa que nos gusta porque al final queremos ser gente que vaya fuerte al balón y que intente robar. Yo creo que además hay que añadir que el campo está muy blando, cualquier resbalón en cualquier momento podría implicar una segunda amarilla y hasta a lo mejor nos podríamos haber planteado cambiarlo en el descanso, pero con 3-0 hemos pensado intentar jugar con la situación porque además él ha jugado todo el año pasado sin doble amonestación, pero yo veía hoy algo más de riesgo a esa situación. Y respecto al tema de los lesionados, estoy al 99% seguro que los tres [Baptistao, Baba y André Horta] van a estar disponibles para Ceuta y las situaciones han sido diferentes. Todos han sido por temas musculares. André ya lo sabéis, pero en algún caso el jugador no lo veía claro, el doctor a lo mejor sí. Hemos decidido parar y en otro caso pues el doctor ha dicho mejor parar porque hoy en día hay tanta maquinaria buena que a veces se ven cosas muy pequeñitas y como la temporada es muy larga pues se toman decisiones de dar descanso cuando a lo mejor, no sabes nunca, se podría haber intentado. Creo que la jugada nos ha salido bien, no perdemos futbolistas por lesión, recuperamos tres, creo, pues yo creo que se ha gestionado bien».

El cambio de Chirino

El míster también explicó la actitud de Chirino al pedir el cambio, achacándolo a la inexperiencia. «Esto se llama juventud, puedes estar pensando una cosa y el siguiente es juventud, él es un animal físicamente pero cuando nota una pequeña cosa a lo mejor se asusta, pero luego se da cuenta que no pasa nada, juventud, él mismo tiene que conocerse incluso más».

El técnico dedicó palabras de admiración para el jugador del partido, Stefan Dzodic. «Sí, además la sustitución ha sido la única sustitución que ha sido por alguna pequeña molestia que no es nada, pero él notaba cada vez más cargado el aductor«. Expresó la clave, que no es otra que »poderío, la palabra es poderío. Es un jugador poderoso, no exento de fútbol, no exento de que tiene capacidad también, pero luego es un jugador también a nivel táctico, entiende muy bien las cosas, es muy competitivo. Estamos contentos que un chico de 20 años el club ha acertado plenamente con este fichaje».

Finalmente, Rubi destacó la profesionalidad de Lucas Robertone, incluso revelando un gesto de compañerismo con Lopy. «Sí, yo creo que lo has resumido bien y no te has equivocado en nada, él se ha acercado y me ha dicho, míster tranquilo, porque él está ayudando al equipo, él está ayudando, dando mucho ejemplo en los entrenamientos, en pequeños detalles como eso, entonces lo que es la situación respecto a él ya está más que explicada, ha explicado muchas veces, eso no quiere decir que no se le vaya a utilizar, pero tiene una situación difícil y también tiene competencia y creo que estamos respondiendo en el medio campo, pero él se lo está tomando con ganas de ayudar, lo está haciendo bien, lo está haciendo muy bien y no por ese detalle sino por otros muchos detalles que notas que está intentando aportar esa experiencia sobre todo con los jugadores jóvenes en algunas cosas. El miércoles participó, le he visto muy feliz de haber participado, le he visto que le ha sentado muy bien y a partir de ahí vamos a ir semana a semana y a ver qué ocurre, no te puedo decir mucha cosa más, pero la situación ya la habíamos explicado, ya la sabes y que siga igual porque está trabajando muy bien».