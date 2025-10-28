Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rubi habla con respeto del rival copero. UDA
UD Almería

Rubi apela al respeto por el rival y la ambición en el estreno copero en Lorca

El técnico rojiblanco aventura «un partido muy atractivo, competido y con buenos futbolistas que nos lo van a poner muy difícil»

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 28 de octubre 2025, 23:15

Comenta

La UD Almería abre esta noche, en el Francisco Artés Carrasco, su participación en la Copa del Rey con una visita al Lorca Deportiva, en ... una eliminatoria a partido único que se disputará en el campo lorquino. En la previa del encuentro, el entrenador del conjunto rojiblanco, Rubi, ofreció sus impresiones a los servicios de comunicación del club, dejando claras sus sensaciones antes de un duelo que, pese a la diferencia de categoría, se afronta con el máximo respeto hacia el rival y con la convicción de que será un encuentro competido y atractivo.

