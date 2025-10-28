Rubi apela al respeto por el rival y la ambición en el estreno copero en Lorca

La UD Almería abre esta noche, en el Francisco Artés Carrasco, su participación en la Copa del Rey con una visita al Lorca Deportiva, en ... una eliminatoria a partido único que se disputará en el campo lorquino. En la previa del encuentro, el entrenador del conjunto rojiblanco, Rubi, ofreció sus impresiones a los servicios de comunicación del club, dejando claras sus sensaciones antes de un duelo que, pese a la diferencia de categoría, se afronta con el máximo respeto hacia el rival y con la convicción de que será un encuentro competido y atractivo.

El técnico catalán comenzó valorando al conjunto murciano y las condiciones en las que se disputará el partido esta noche. «Va a ser un partido yo creo que muy atractivo. EL Lorca, pues al final deja de ser un equipo casi vecino. Además, creo que tiene un buen estadio, creo que vamos a estrenar la hierba, que la han resembrado», apuntó el técnico del conjunto indálico. El vilarense destacó también el mérito del conjunto lorquino en su reciente ascenso a Segunda RFEF y los futbolistas destacados con los que cuenta en sus filas. «Además, es un equipo que viene de ascender de Tercera RFEF siendo muy contundente en su ascenso. Y a partir de aquí, lo de siempre». Rubi aventuraba un «partido competido, donde los dos vamos a querer pasar y de rivalidad y con algunos jugadores muy destacados e interesantes en el equipo rival, como podría ser Escobar, como podría ser Carrillo, como podría ser Naranjo, como podría ser Willy. Buenos futbolistas y que nos lo van a poner muy difícil».

La ilusión del rival

Preguntado sobre la ilusión con la que los equipos modestos afrontan estas eliminatorias de Copa del Rey y la ventaja física que puede suponer el descanso, el entrenador rojiblanco coincidió en que esos factores equilibran la contienda. «Si lo leemos, la ilusión siempre de este tipo de rondas de modestos, el descanso también que han tenido ellos, supongo que también influye el hecho de que tengan esa chispa también física que haga que el partido sea más complicado de lo que dice el cambio de categoría, en el que lógicamente el favorito debe ser el equipo que está en el fútbol profesional en Segunda división», reconocía.

Rubi profundizó en esa idea, admitiendo que su rival llega más fresco al duelo. «Sí, primero totalmente de acuerdo. Al final no haber competido el fin de semana -su partido frente al Puente Genil de Segunda RFEF- te da más tranquilidad, primero para en el tema físico llegar mejor al partido, eso no hay duda, y luego para prepararlo. Tienes más horas, tienes más días. Es cierto que luego ellos también tienen un partido muy importante contra el Estepona, por la situación en la que están en liga, pero eso no quita que el primero lo lleguen con una carga de trabajo menor que la que hemos tenido nosotros».

El técnico recordó además que, aunque en teoría la diferencia entre Segunda División y Segunda RFEF es amplia, en una eliminatoria a partido único esas distancias tienden a reducirse. «Dicho esto, también hay que decir que dos categorías, Segunda División a Segunda RFEF, pueden parecer muchas, pero no son muchas. A un partido son pocas categorías y más cuando juegas de local. Estamos hartos de ver situaciones donde estas eliminatorias, cuando las pasas sufriendo o incluso que a veces sean pequeñas sorpresas, porque creo que dos categorías parecen muchas, pero no son tantas».

Respecto a la composición del equipo que saltará al césped del Artés Carrasco, Rubi reconoció que habrá cambios, aunque subrayó que todos los futbolistas están preparados para rendir al máximo nivel. «En otros contextos y otros equipos, no sé cómo lo gestionarán, siempre se habla de unidad B, unidad C, Copa del Rey, descanso a uno, descanso a otro. En este caso es que tienes una clase llena de alumnos aventajados, que todo el mundo pide paso, y es el premio que ellos mismos se han ganado y que supongo que en este partido bisagra se verán cambios y modificaciones lógicas».

Implicación

El entrenador almeriense quiso destacar la implicación del grupo y el compromiso mostrado por todos los integrantes de la plantilla en el día a día. «Sí, es así, porque además si nosotros tuviéramos alguna queja en el día a día o en los entrenamientos de algún jugador que no lo mereciera, pues te diría que no te mereces la oportunidad. Pero no es el caso, tenemos un grupo muy implicado, todo el mundo quiere jugar, todos están demostrando cuando entran un rato o cuando salen de inicio que pueden ayudar al equipo, y vamos a ver un equipo diferente al del pasado domingo, pero que no descartamos que también haya algunos jugadores que puedan repetir».

Con estas palabras, Rubi dejó claro que el Almería afronta la Copa con respeto, responsabilidad y la ambición de avanzar de ronda, manteniendo su identidad competitiva y valorando una competición que puede servir para reforzar la confianza colectiva del vestuario.