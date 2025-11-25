Roquetas, donde los sueños jóvenes iluminan el césped

Roquetas de Mar se prepara para convertirse en el epicentro del fútbol formativo europeo. Del 6 al 8 de diciembre, la ciudad abrirá sus puertas ... a cientos de jóvenes talentos procedentes de algunos de los clubes más prestigiosos del continente, en una segunda edición de la Desert Cup Almería que ya trasciende el concepto tradicional de torneo y se consolida como un proyecto estructurado, ambicioso y con vocación internacional. La UD Almería presentó oficialmente el evento en la sala de conferencias del UDAlmería Stadium, dejando claro que el torneo representa un vínculo entre deporte, territorio e identidad, un espacio donde la ciudad, la provincia y el club rojiblanco convergen en un mismo latido competitivo y social.

La magnitud del cartel es un reflejo de esa aspiración. La Desert Cup Almería reunirá a 17 equipos, entre ellos Sporting de Portugal, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Arsenal, Atlético de Madrid, Benfica, Sevilla, Valencia, Málaga, Villarreal, Betis, Osasuna, Granada, Real Murcia, Elche y la Escuela de Fútbol de Roquetas de Mar, co la propia UDAlmería. La presencia de estas entidades no sólo asegura un nivel deportivo excepcional, sino que proyecta a Roquetas de Mar como un punto estratégico dentro del calendario del fútbol base. El Estadio Municipal Antonio Peroles y el campo IDM Las Salinas se transformarán durante tres días en dos escenarios cargados de energía, ilusión y talento, convertidos en vitrinas donde el fútbol más joven mostrará su esencia más pura.

Distintas etapas

El formato del torneo es amplio y está diseñado para abarcar distintas etapas de formación. Participarán seis equipos prebenjamines U-8, seis benjamines U-9, nueve benjamines U-10, seis alevines U-11, siete alevines U-12 y tres equipos de categoría cadete femenina. Esta estructura permite un equilibrio entre la competición y la pedagogía deportiva, ofreciendo espacio tanto para la excelencia como para el aprendizaje y la convivencia entre jugadores de realidades, estilos y culturas futbolísticas distintas. La apertura del torneo tendrá un símbolo especial, el partido inaugural entre los equipos Genuine de la UD Almería y el Elche CF. Ese gesto, cargado de sensibilidad e intención, refuerza el compromiso del evento con la inclusión, la diversidad y los valores sociales del deporte.

En la presentación institucional, Mohamed El Assy, representante de la UD Almería, subrayó la esencia y la ambición que define al torneo. Lo expresó con claridad al afirmar. «Para nosotros, la Desert Cup es mucho más que un torneo. Es una oportunidad para que nuestras canteras compitan con las mejores de Europa y del mundo, para que Almería y la UD Almería tengan proyección internacional y, además, para impulsar el turismo deportivo en nuestra provincia. Este torneo permite formar jugadores y, al mismo tiempo, situar a Almería en el mapa global del fútbol juvenil». Con estas palabras, el dirigente rojiblanco situó el evento en un marco estratégico que abarca formación, identidad y crecimiento territorial.

En el centro del mundo

La diputada María del Mar López reforzó esta idea, poniendo énfasis en la dimensión provincial del acontecimiento y su impacto. Lo expresó con contundencia al decir que «Roquetas de Mar y la provincia de Almería vuelven a situarse en el centro del fútbol base internacional. Contar con clubes como Real Madrid, Atlético de Madrid, Sevilla, Benfica, Arsenal y PSG garantiza un nivel competitivo extraordinario. Este torneo demuestra que el deporte es también una herramienta de proyección social y turística para la provincia». Sus palabras reflejan la alianza institucional que sostiene la Desert Cup y evidencian que el torneo ya actúa como motor de dinamización territorial.

Por su parte, el concejal de Deportes, José Juan Rubí, transmitió el mensaje del alcalde Gabriel Amat, destacando la profunda conexión entre Roquetas de Mar y el evento. Su intervención añadió una perspectiva emocional y de pertenencia al afirmar que «estamos orgullosos de que la UD Almería haya escogido Roquetas como sede. Este torneo eleva el nombre de nuestra ciudad y de la provincia. Cada año seguiremos apoyando la Desert Cup para que siga creciendo en calidad y prestigio». Así, desde el ámbito municipal, se confirma el compromiso con un torneo que no solo aporta deporte, sino también proyección y un sentido compartido de comunidad.

Fútbol continuo

Durante tres días, Roquetas de Mar vivirá un ambiente de fútbol continuo. Los más pequeños correrán detrás del balón con la inocencia y la energía de quienes están descubriendo el juego, los benjamines competirán con esa mezcla de atrevimiento y aprendizaje que caracteriza a su categoría, los alevines mostrarán ya estructuras tácticas más definidas y las cadetes femeninas aportarán un nivel competitivo que refuerza la apuesta del evento por el desarrollo del fútbol femenino. En cada escenario habrá goles, celebraciones, gestos de compañerismo, emociones que asomarán a la grada y momentos que quedarán grabados en la memoria de las familias que acompañan a los jóvenes futbolistas. La ciudad se convertirá en un auténtico puente entre el entusiasmo del deporte base y la proyección internacional del talento.

Con esta segunda edición, la UD Almería reafirma su apuesta por un modelo de formación integral que combina rendimiento, valores y oportunidades reales de crecimiento. La Desert Cup es un punto de encuentro donde se mide la competitividad, pero también donde se cultiva el deseo de superación, la disciplina, el trabajo en equipo y la ilusión por avanzar en el camino deportivo. Roquetas de Mar, mientras tanto, se sitúa en el mapa como un epicentro de convivencia, aprendizaje y celebración. Entre estrategia, velocidad, técnica y esfuerzo, los jóvenes futbolistas dejarán su huella en el césped, mientras la ciudad late al ritmo de un torneo que ya forma parte de su identidad y que promete seguir creciendo hasta convertirse en una referencia obligada en el panorama internacional del fútbol base.