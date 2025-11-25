Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas de Mar se convierte en centro del fútbol base internacional con la Desert Cup. UDA
UD Almería

Roquetas, donde los sueños jóvenes iluminan el césped

Del 6 al 8 de diciembre ·

Presentada la Desert Cup Almería 2025 reunirá a 17 clubes, con más de 30 equipos de base, con un inicio marcado por el partido inaugural entre los Genuine de la UDA y Elche CF

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Martes, 25 de noviembre 2025, 14:30

Comenta

Roquetas de Mar se prepara para convertirse en el epicentro del fútbol formativo europeo. Del 6 al 8 de diciembre, la ciudad abrirá sus puertas ... a cientos de jóvenes talentos procedentes de algunos de los clubes más prestigiosos del continente, en una segunda edición de la Desert Cup Almería que ya trasciende el concepto tradicional de torneo y se consolida como un proyecto estructurado, ambicioso y con vocación internacional. La UD Almería presentó oficialmente el evento en la sala de conferencias del UDAlmería Stadium, dejando claro que el torneo representa un vínculo entre deporte, territorio e identidad, un espacio donde la ciudad, la provincia y el club rojiblanco convergen en un mismo latido competitivo y social.

