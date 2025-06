Rojo, blanco y alma: la nueva piel de la UD Almería respira identidad y territorio

Juanjo Aguilera Almería Lunes, 30 de junio 2025, 17:45 Comenta Compartir

Hay camisetas que simplemente se ponen… y hay otras que se sienten. Que pesan, que emocionan, que hablan con voz propia. La primera equipación de la UD Almería diseñada por Macron para la temporada 2025/2026 no es una prenda: es una segunda piel, un símbolo que late con el corazón de una ciudad, de una tierra que respira fútbol y que se reconoce en esas rayas rojas y blancas como quien se mira al espejo y ve su historia.

Desde que nació el club, esos colores han sido bandera de lucha, de esperanza, de alegrías y también de derrotas que forjan el carácter. Esta camiseta no olvida nada de eso. Al contrario: lo honra. Mantiene la esencia con sus icónicas franjas verticales, fiel reflejo de un sentimiento que no se diluye con el paso del tiempo. Por eso, el spot de presentación no podía buscar un escenario cualquiera: fue en la Playa de las Salinas de Cabo de Gata, donde el mar abraza la tierra con la misma suavidad con la que Almería abraza a su equipo, y donde el viento parece cantar los nombres de quienes han dejado huella en el escudo.

Detalles

La camiseta llega cargada de detalles que emocionan. El cuello coreano con ribetes rojiblancos, los puños que replican esa armonía cromática, el escudo bordado al lado del corazón… Nada es casual. Dentro del cuello, como si fuera un secreto compartido entre la piel y el alma, se leen las palabras «Designed in Bologna», recordando que esta prenda no es un producto de fábrica, sino una pieza creada con cariño, una a una, como se cuidan los recuerdos más valiosos.

Pero hay algo aún más grande: esta camiseta no sólo representa lo que fuimos y lo que somos, sino también lo que queremos ser. Por eso está confeccionada con materiales 100% reciclados, hechos a partir de residuos plásticos. Porque el fútbol, como la vida, no puede mirar hacia adelante si no lo hace con responsabilidad. Y la UD Almería, con esta decisión, no solo defiende unos colores, también defiende el planeta donde esos colores brillan.

La camiseta se completa con pantalones y medias que permiten varias combinaciones sin perder un gramo de identidad. Todo está pensado para el campo, sí, pero también para la grada, para quienes la lucen en las calles, en los bares, en los balcones, en cualquier rincón donde alguien diga con orgullo: «yo soy del Almería».

No hay novedad más emocionante que una camiseta que te recuerda quién eres. No hay modernidad más honesta que aquella que no olvida de dónde viene. Esta nueva piel de la UD Almería es mucho más que la indumentaria de una temporada. Es memoria, es compromiso, es el rugido de una afición que nunca deja de creer. Es, en definitiva, el latido de una ciudad que siempre se pone de pie, orgullosa, cuando su equipo salta al campo. Porque cuando se visten estas rayas, no solo se juega al fútbol: se de

fiende una forma de vivir.