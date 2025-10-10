El ritmo que ya suena a verdad en la UD Almería

Juanjo Aguilera Almería Viernes, 10 de octubre 2025, 23:37 Comenta Compartir

Empieza a tener música el juego. Lo que hace unas semanas eran acordes dispersos, hoy suena con la cadencia firme de quien ha encontrado su melodía. Tres partidos bastaron para que el equipo se reconciliara con su esencia. Ganó al Sporting con pulso y carácter, conquistó Las Palmas con temple y sostuvo el empate en Riazor frente al líder, dominando el compás del partido durante largos tramos. No fue casualidad, sino consecuencia. El fútbol vuelve a fluir como una corriente que empuja en la misma dirección.

El conjunto rojiblanco ha aprendido a respirar dentro del partido, a no acelerarse cuando la posesión pide pausa ni a temblar cuando el rival presiona. Cada toque tiene sentido, cada movimiento pertenece a una partitura compartida. Se juega con convicción, se defiende con orgullo y se ataca con la fe tranquila de quien cree en lo que hace. Esa serenidad competitiva es la mayor victoria, la que habla de reconocerse en su propio juego, sin artificio ni impostura.

El árbitro por JOSÉ GABRIEL GUTIÉRREZ Bastard Servera: La dirección arbitral del encuentro de hoy corre a cargo del colegiado balear Luis Bestard Servera, nacido en Palma de Mallorca, y que el pasado marzo cumplió 32 años de edad. Tras dos temporadas militando en Segunda RFEF, al final de la 2021/22, debutó en la de Primera RFEF, en la que estuvo cuatro, arbitrando un total de 52 partidos, tres de ellos correspondientes a sendos playoff de ascenso.

Camino hacia la LFP;: El último encuentro que pitó en su etapa en Primera RFEF, previa al ascenso a Segunda División, fue el de playoff en la pasada temporada, disputado entre los equipos del Gimnàstic de Tarragona y el Real Murcia, que acabó con el resultado de empate (1-1). Finalizó la pasada Liga habiendo dirigiendo trece partidos, con el balance general de seis victorias locales, cinco visitantes y dos empates.

El primero a los dos: El de hoy es el primer partido de Liga que el colegiado balear le arbitra, tanto a la UD Almería, como al Real Zaragoza, siendo el quinto que dirige en lo que va transcurrido del actual campeonato. Los cuatro anteriores fueron los disputados entre UD Las Palmas y FC Andorra (1-1), Racing Club Santander y Ceuta (4-1), Mirandés y RC Deportivo (1-5) y el jugado entre Real Sociedad B y Córdoba CF (1-1).

Pizarro Gómez en el VAR: Al frente 'supervisor', desde la sala VAR, estará en el partido de hoy el colegiado madrileño Valentín Pizarro Gómez. En los anteriormente mencionados cuatro cuatro encuentros de Liga que ha pitado el balear Bestard Servera, para el análisis de los componentes de la 'lupa' del VAR, la media de 4,75 tarjetas amarillas y sobre todo sus indicaciones, respecto a las dos rojas mostradas, y los dos penaltis.

Y mientras el equipo avanza al ritmo de su verdad, el siguiente rival llega con el paso cansado, como quien intenta recuperar el aliento en mitad del desierto. Sólo una victoria en su última salida y una derrota reciente en casa pesan sobre sus botas. El contraste es evidente, uno llega impulsado por la armonía, el otro arrastra el eco de su desconcierto. Pero en el fútbol, donde todo puede cambiar en 90 minutos, la melodía sólo perdura si se sigue tocando con el corazón.

Rectificar

No se trata de modificar nada. Sin embargo, la gripe que provoca la irresponsabilidad de los gestores hace que varios equipos deban prescindir de 'intocables', aunque sea en el último momento. Lo cierto es que Rubi deberá prescindir de un titular como Dzodic y de dos recambios con el camerunés Soko como un cambio casi fijo que en su anterior 'apoyo' para su selección se trajo en la 'maleta' un esguince de tobillo que le hizo perderse varios partidos.

No valen quejas, es lo que hay y votan los clubes. El caso es que, con Lopy siendo duda –salvo que su participación en los entrenos haya ido a más en las a puerta cerrada–, hay que 'retocar' el centro del campo con tres jugadores en la 'canasta' para sacar dos. André Horta jugó el pasado sábado con un excelente rendimiento en el pase –un 95% de acierto en 67 minutos–, para ser sustituido por Iddrisu Baba, mientras que Dzodic, que no estará, dio la 'alternativa' a Gui Guedes. Entre el portugués y los otros dos están las dos plazas. Horta y Baba deparan equilibrio y control. Horta es un jugador con mucha iniciativa en la creación y el pase progresivo, que tiende a adelantarse y asociarse con los mediapuntas o interiores. Con Baba a su lado, tendría ese respaldo posicional, la cobertura en las transiciones y el músculo que le permite soltarse más.

Si el elegido es Guedes, se puede conseguir más llegada, ritmo y verticalidad. Guedes podría ser una opción más ofensiva, aunque más arriesgada. Y es que, con Guedes, Horta tendría un acompañante que también rompe líneas, pisa área y combina en corto, pero ninguno de los dos es especialmente fuerte en labores defensivas.

Fortaleza

Los últimos partidos parecen haber dejado claro que la defensa tiene piezas fijas para hoy en la dupla de centrales, con Nelson Monte y Federico 'Buenini' que generan madurez y solidez en el centro de la zaga. Álex Muñoz es dueño y señor de la banda izquierda. La derecha fue 'campo de cultivo' en Riazor para que el Dépor creciera por ahí con Daijiro Chirino, que aportó mucho en ataque. Tener a un exzaragocista como Luna puede servir como acicate para sacar los colores al rival o un lugar por el que el equipo maño intentaría aprovechar las deficiencias, si las tiene, del lateral diestro.

Los cuatro elegidos preservarían a Andres Fernández como el guardián de la portería con la misión de no encajar, mientras que con la de hacer goles está claro que a los Nico Melamed, Sergio Arribas y Leo Baptistao se une la 'bandera', un Adrián Embarba que 'porta' el escudo y que ha demostrado ser un baluarte esencial e insustituible si está 'operativo'. El madrileño aparecería en banda, con Melamed por el otro costado, mientras el exmadridista haría la función que le está permitiendo ser uno de los destacados en las primeras ocho jornadas, situado por detrás del hispano-brasileño.

El Almería llega a esta cita viviendo una racha sobresaliente, con siete puntos de los últimos nueve, un dato que refleja la solidez y madurez competitiva que ha alcanzado el equipo. Lejos de aquella imagen frágil del inicio, el conjunto rojiblanco se muestra ahora mucho más fiable, incluso fuera de casa, donde ha logrado imponerse en Las Palmas y arrancar un meritorio empate frente al líder, al que además marcó el primer gol que encajaba como local esta temporada. El equipo ha encontrado equilibrio entre el talento ofensivo y la disciplina táctica, presiona mejor, roba más arriba y gestiona con inteligencia los momentos de partido. La mejora en la salida de balón y la coordinación entre líneas han permitido a los de Rubi recuperar la identidad, dominar con balón y sostener resultados complicados con una solidez antes ausente. En definitiva, el Almería ha pasado de ser un conjunto irregular a un bloque en plena dinámica ascendente, capaz de competir y ganar en cualquier escenario, con confianza, ritmo y una mentalidad claramente ganadora que debe seguir siendo así ante un rival con muchas dudas.

El hambre y las ganas

El Real Zaragoza encara la recta final de la semana de entrenamientos antes de viajar a Almería con un parte de bajas que condicionan los planes de Gabi Fernández. No estarán Bazdar, concentrado con Bosnia, ni Paulino, aún sin superar una microrrotura muscular. A ellos se suma Paul Akouokou, sancionado tras ver la segunda amarilla ante el Córdoba, y la seria duda de Pomares, que arrastra un golpe lumbar con hemorragia ciática y no ha podido entrenar con el grupo en la penúltima sesión.

En el lado positivo, Keidi Bare y Dani Gómez apuntan a estar disponibles. El mediocentro albanés se perdió un entrenamiento por precaución tras un golpe y el delantero sufrió una gastroenteritis y fue padre esta semana, lo que le mantuvo ausente por un motivo mucho más feliz. «Estará disponiblee, confirmó el técnico con una sonrisa, tras despejar las dudas sobre ambos jugadores.

La principal incógnita pasa ahora por el centro del campo, donde Gabi deberá cubrir la baja de Paul. Confía en la amplitud de su plantilla y no descarta mover el sistema para equilibrar el equipo. «Tenemos muchas alternativas, seis o siete opciones», aseguró. Saidu, Francho, Toni Moya o Guti se perfilan como las principales alternativas para un Zaragoza que afrontará la cita en Almería con la necesidad de adaptarse y mantener su competitividad.