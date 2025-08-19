Un punto en un partido de 'loc-UDA' la UD Almería empieza a perder un partido de montaña rusa en el primer minuto y lo empata en el descuento ante un Albacete Peleón

Juanjo Aguilera Almería Martes, 19 de agosto 2025, 00:31 | Actualizado 00:37h. Comenta Compartir

El Almería protagonizó una auténtica 'loc-UDA', un partido de extremos y emociones encontradas que convirtió el UDAStadium en un hervidero durante los 90 minutos. Desde el arranque, el equipo rojiblanco sufrió un jarro de agua fría: encajó un gol a los 40 segundos y parecía abocado a repetir los fantasmas de la pasada temporada. La grada ardía a 34 grados y el conjunto indálico mostró un inicio apagado, incapaz de enlazar pases, mientras Diego Mariño y su defensa mantenían al Albacete con vida.

Poco a poco, Rubi logró que su equipo despertara. Un zapatazo de Embarba en el 10 devolvió la esperanza y la UDA comenzó a dominar el partido, desplegando su fútbol eléctrico y vertical, con Arribas y Lázaro generando ocasiones y Centelles multiplicando centros desde la izquierda. La conexión a balón parado volvió a ser decisiva: Embarba y Arribas permitieron que Lopy anotara, firmando uno de los goles más celebrados en mucho tiempo y dando aire a un Almería que parecía encarrilar el choque.

UD Almería Andrés Fernández; Luna (Chirino, m. 46), Chumi, Selvi (Arnau, m. 70), Álex Muñoz (Nico Melamed, m. 89), Centelles; Arribas, Lopy, Embarba (Soko, m. 70); Leo Baptistao y Lázaro Vinicius (Horta, m. 70) 4 - 4 Albacete Mariño; Fran Gámez (Lorenzo, m. 89), Jon García, Vallejo, Jogo; Agus Medina (Valverde, m. 89), Javi Villar, Ale Meléndez, Antonio Puertas (Escriche, m. 70); Lazo (Morci, m. 46) y Jefté (Pacheco, m. 65). Goles 0-1, m. 1: Agus Medina. 1-1, m. 10: Adrián Embarba. 2-1, m. 51: Dion Lopy. 2-2, m. 57: Agus Medina. 2-3, m. 65: Antonio Puertas. 3-3, m. 81: Sergio Arribas, de penalti. 3-4, m. 82: Escriche. 4-4, m. 99: Leo Baptistao.

Árbitro Eder Mallo Fernández, castellano-leonés. Amonestó a Lopy (m. 37) y Marcos Luna (m. 45) y Horta (m. de la UD Almería, y Jon García (m. 80) y Jonathan Gómez (m. 85), del Albacete Balompié.

Incidencias Partido de la primera jornada del Campeonato de Segunda, celebrado en el UDA Stadium ante 15.119 espectadores. Hubo minuto de silencio de los exconsejeros Moyano y Membrives y de Felipe Berenguel.

Sin embargo, la montaña rusa continuó hasta el final. El Albacete aprovechó los espacios dejados por la euforia rojiblanca, con Morcillo y Puertas volteando momentáneamente el marcador. Tras un penalti señalado por el VAR, Arribas igualó, pero un centro de Morcillo acabó en el 3-4 de Escriche. Cuando la derrota parecía inevitable, Baptistao rescató un empate en el 99, cerrando un 4-4 que resumió un duelo frenético, caótico y lleno de giros inesperados, la esencia de esta 'loc-UDA'.

Calor y mucho frío

En la grada, 34 grados, pero el Almería salió casi aplatanado y eso le pasó factura porque no dio una a derechas. Sacó de centro el Albacete, que perdió el balón con la misma celeridad con la que lo perdió el Almería en un saque de banda ejecutado con rapidez por Fran Gámez desde la derecha. El balón le llegó a Puertas y su centro, pese a estar mal rematado por Agus Medina, no logró ser atajado por Andrés Fernández. Apenas habían pasado 40 segundos y la UDA ya acusaba el golpe. Así continuó hasta casi cumplida la decena de minutos, con un Almería 'apatrida', sin alma ni vida, casi repitiendo lo vivido en muchos momentos de la pasada temporada, sobre todo en la segunda parte. De hecho, en el 4, Andrés Fernández mandó a córner un cabezazo de Puertas.

Sin embargo, el equipo rojiblanco mejoró y comenzó a acumular llegadas, especialmente por la banda derecha, que se convirtió en la vía para sitiar al conjunto castellano-manchego. En el minuto 6 se produjo el primer disparo rojiblanco, firmado por Adrián Embarba, tras una acción creada por Marcos Luna y un centro que Leo Baptistao dejó pasar para que el extremo madrileño rematara alto. El siguiente aviso permitió al Almería 'entrar' de lleno en el partido. Dion Lopy filtró el balón para Embarba, que buscó la falta de Javi Villar. El extremo madrileño ejecutó la acción con maestría y, en el minuto 10:04, se sacó un zapatazo que casi derriba las telarañas de la portería de Diego Mariño para poner las tablas.

Más llegada

El gol dio alas al Almería, que se mostró más metido en el partido. En el 11, un centro al área que cabeceó Selvi Clua fue despejado a córner por Vallejo. Al cuarto de hora, el equipo indálico estuvo a un paso del gol, pero Diego Mariño lo evitó en una acción que pudo ser un golazo. La jugada nació en el borde del área, entre Sergio Arribas y Lázaro Vinicius, que asistió de tacón al madrileño; su disparo lo tocó mínimamente Mariño y se estrelló en el palo derecho de la meta albaceteña. Los rojiblancos empujaban con fuerza, deseando transformar el dominio en gol.

Los de Rubi presionaban la salida de balón del Albacete, generando ventajas que recuperaban en campo contrario. En el minuto 33, Álex Centelles inició su habitual trabajo de centros desde la izquierda. El balón filtrado al área fue rematado por Leo Baptistao, entre Jon García y Vallejo, pero cruzó demasiado y se marchó a la izquierda de la portería de Diego Mariño. Los minutos se hicieron intensos porque los indálicos eran dueños del balón y el Alba apenas podía seguirlo sin tocarlo.

Cuesta abajo

El Almería había pulverizado los registros de aquel arranque fatídico que lo tuvo encadenado a la zozobra, transformándose en el equipo que Rubi había anticipado. Se adueñó del tempo del partido, marcando el compás con autoridad y desplegando un fútbol veloz, eléctrico y vertical que le permitió gobernar cada tramo. Sólo la falta de puntería impidió que el dominio se reflejara en un marcador más abultado.

El ritmo era suyo, al igual que las triangulaciones, las llegadas continuas y la movilidad constante que abría huecos donde antes no existían. Con un juego trabajado, el equipo generaba espacios, atacaba con convicción y, al mismo tiempo, se mostraba firme en defensa. El Albacete, impreciso y sin claridad, apenas encontraba respiro, porque sus intentos morían en el buen repliegue de los rojiblancos. El Almería supo ordenar cada situación, interpretando el partido con serenidad y convirtiéndose en un conjunto dominante, compacto y reconocible. Puertas cabeceó fuera en el minuto 47 y, en el 48, Mariño mandó a córner un cabezazo de Sergio Arribas.

'Dios' Lopy

Ambos técnicos marcaron sus cartas. Rubi aligeró cargas dando entrada a Chirino por Luna, amonestado, mientras Alberto González buscó más mordiente con Jon Morcillo, que el curso pasado marcó dos goles al Almería, sustituyendo a un Lazo con problemas físicos. Pero el Almería es un equipo distinto. Antes le costaba 'Dios y ayuda' marcar a balón parado. El primer gol llegó tras una acción de Embarba y el segundo, de córner, tras una combinación de éste y Arribas que Lopy finalizó.

El Almería tenía dominio en todas las zonas del campo. Baptistao estuvo cerca del gol en dos acciones consecutivas, repelidas por Mariño y la defensa. En el minuto 57, el Albacete logró hacer daño, aunque el Almería defendió bien; una acción entre Fran Gámez y Meléndez acabó en centro que Agus Medina convirtió en gol. Jon Morcillo, desde la izquierda, cruzó un balón que se marchó fuera por poco, y en el siguiente centro, Antonio Puertas remató al fondo de las mallas de Andrés Hernández para voltear el marcador.

Desprotegidos

La UDA se había dejado llevar por la euforia y dejó espacios atrás. El Albacete, con la aparición de Morcillo, recuperó la iniciativa. Agus Medina empató y Morcillo puso un centro que Puertas cabeceó para el 3-4. El Almería lo intentó después con remates imprecisos de Baptistao y Soko y finalmente, en el 99, un centro de Puigmal fue rematado por Baptistao en el primer palo para sellar las tablas.