UD Almería Ni problemas ni desesperación José Corpas busca hueco para el disparo durante un entrenamiento / J. J. A El extremo linarense de la UD Almería asegura que «yo creo que el equipo tiene sus señas de identidad y las tiene bastante claras» José Corpas pide una llamada «a la tranquilidad», pese a las cinco jornadas sin ganar JUANJO AGUILERA ALMERÍA Martes, 15 octubre 2019, 03:21

«Hay que llamar a la tranquilidad y al equilibrio emocional, fijarse en que las cinco primeras jornadas no éramos los mejores ni ahora los peores». Así de claro habló ayer José Corpas cuando la UD Almería empieza a pensar ya en el partido del próximo sábado, en Santo Domingo, un partido con cierto tinte especial por el hecho de enfrentarse a un Alcorcón que tiene el sello de Fran Fernández, el que fue técnico rojiblanco en la pasada temporada y que le hizo un fijo en las alineaciones durante la misma. El extremo linarense, que le da vueltas en la cabeza a la ocasión no transformada en el partido del pasado sábado frente al Lugo, sí dijo tener bastante claro que «no hay que tener problemas ni desesperación; hay que trabajar muchísimo para que llegue el siguiente partido y podamos conseguir la victoria. No pasa nada especial, son rachas, es fútbol y pronto llegará».

En la presente de cinco jornadas sin conseguir la victoria, no ha pasado nada. «Sí es cierto que se ha creado un run run porque llevamos cinco jornadas sin ganar, pero el equipo ha estado trabajando bien, que está haciendo las cosas bien, en cada entrenamiento da el máximo para llegar al partido e intentar ganar». Ni tan siquiera es diferente la identidad del equipo. «Yo creo que el equipo tiene sus señas de identidad y las tiene bastante claras», manifestó el jugador rojiblanco.

Qué pasa

Esta racha en la que el equipo no consigue el propósito de la victoria no debe hacer saltar las alarmas. El jugador rojiblanco explicó que «creo que hay que llamar a la tranquilidad. Contra el Lugo fue un partido que sin ser el mejor nuestro tuvimos bastantes ocasiones y, cosas del fútbol, no se metieron cuando en otras ocasiones a veces entran. No hay que tener problemas ni desesperación, hay que trabajar muchísimo para que llegue el siguiente partido y podamos conseguir la victoria. No pasa nada especial, son rachas, es fútbol y pronto llegará».

La ausencia de triunfos desde que se ganara en casa al Girona no supone una presión añadida. José Corpas señaló que «la presión es lo que la gente quiera poner. Nosotros estamos tranquilos, estamos buscando ese equilibrio emocional, y tenemos muchas ganas de trabajar y de que llegue el sábado para hacer todo lo que vamos a trabajar para intentar conseguir la victoria, que no va a ser fácil, porque va a ser un partido muy complicado, que hay que trabajar mucho y nosotros estamos dispuestos a hacerlo».

El extremo indálico habló de la dificultad que supone la disputa de cualquier partido en una categoría como la Segunda División, agarrado al hecho de que aún perdiendo no ha bajado del segundo puesto, que será el tercero cuando se juegue el Fuenlabrada-Zaragoza, mañana. «Sí, eso dice la dificultad de esta competición. Llevamos cinco jornadas sin ganar y seguimos segundos, creo que es un claro reflejo de que cada partido es un mundo diferente y que todo el mundo pincha. Nosotros vamos a trabajar, corregir los errores que hemos cometido en el pasado para ponerlos en práctica durante la semana y llegar el sábado y poder conseguir la victoria».

Lo sucedido por ahora no ha sido por haber perdido las señas de identidad, que pueden ser menos presión alta, menos intensidad. «Sin ir más lejos, la ocasión que yo tengo es de una presión alta. La roba Sekou, yo estoy atento ahí para llegar y llego. Creo que las señas de identidad no las pierde, pero cada partido es un mundo. No podemos fijarnos en lo que antes hacíamos y ahora no porque seguimos trabajando de la misma forma, seguimos mejorando aquellos conceptos de las primeras jornadas que no iban bien y ahora las tenemos perfeccionadas. No ha perdido ninguna seña de identidad, el equipo tiene muchísima ambición e ilusión y tarde o temprano va a llegar la victoria».

Partido especial

Para José Corpas, el partido del sábado en Santo Domingo será especial, pues supone «reencontrarte con personas que te han dado la oportunidad de debutar en Segunda División». Por ese motivo, dijo estar «agradecido por darme esa oportunidad, pero nosotros nos centramos en lo que es el partido en sí. Es verdad que las amistades están muy bien, pero tenemos que centrarnos en el partido y dar el máximo para conseguir la victoria. Creo y estoy convencido de que vamos a hacer un gran trabajo, vamos a apostar por ganar, como en todos los partidos».

Fijándose en la propuesta del conjunto alfarero, el linarense dejó claro que «el Alcorcón sabemos que tiene buenos jugadores, que es un gran equipo y sin ir más lejos esta última jornada ganaba 0-3 al descanso en Gijón. Hay dice lo reñida que esta la competición, que cada partido es dificilísimo, que hay que sudar, hay que trabajar y hay que pelear. Eso es fútbol, esa es la Segunda División, una competición muy bonita y que eso la hace más especial».

Y toda esa dificultad la puso sobre la mesa para dejar a un lado el hecho de que el Alcorcón no haya comenzado bien en los partidos que lleva disputados como local en la presente temporada. «Sabemos que ir al campo del Alcorcón, por las reducidas dimensiones, se hace más complicado, pero yo creo que nos tenemos que olvidar de excusas, que nos tenemos que centrar en nosotros, en el trabajo diario y en llegar a Alcorcón, hacer lo que vamos a trabajar esta semana y ganar el partido. Creo que lo demás sobra y nos tenemos que centrar en nosotros mismos», aseguró el unionista.

Todo muy rápido

Ese reencuentro del próximo sábado con Fran Fernández supone acordarse de lo rápido que le han ido las cosas a Corpas. «Es verdad que llevo una temporada y once jornadas y sí que es cierto que me he consolidado rápido, pero es por la personas que he tenido al lado, siempre me han dado su apoyo y consejos, haciendo que todo haya sido más fácil. Estoy agradecido por ello, y a seguir creciendo, mejorando y que sea lo que Dios quiera».

Eso es cosa del futuro, en el que dijo no pensar. «No. El futuro es aquí y ahora y es el Almería, y aquí y ahora es el entrenamiento de mañana y el partido del sábado. No hay quedarle vueltas ni expectativas al futuro y centrarnos en el presente».

Sin embargo, sí que le ha dado vueltas al pasado, al más reciente, a esa ocasión del partido del sábado que pudo haber encarrilado el partido para los rojiblancos. «Está claro que cuando no conseguimos la victoria, y aunque la consigamos, creo que cada futbolista al acabar el partido piensa cómo ha sido su actuación. Todo jugador lo hace y yo obviamente también. Le he dado muchas vueltas, sobre todo no por quedarme en eso, sino por mejorar para que el día siguiente si se presenta la misma ocasión poder finalizar mejor. Me quedé delante del portero, pensé primero el palo corto y después sí que es cierto que me cerró ahí e intenté tirar a donde me sale bien, pero...»

No hay preocupación. «Sigo mejorando y ocasiones de esas voy a tener, unas acabarán dentro, otras acabarán fuera y hay que llamar a la tranquilidad y al equilibrio emocional, en que las cinco primeras jornadas no éramos los mejores ni ahora los peores, sino que tenemos que trabajar muy duro para revertir esta situación, que en cuanto resultados, si nos fijamos en estas últimas cinco jornadas, no son los mejores pero que clasificatoriamente estamos bastante bien».