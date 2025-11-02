La Peña Orgullo Almeriense viaja a Ceuta para acompañar a la UD Almería

La Peña Orgullo Almeriense ha anunciado la organización de un viaje a la ciudad autónoma de Ceuta con motivo del próximo partido que disputará la ... UD Almería frente a la AD Ceuta FC. El encuentro está programado para el próximo domingo, 9 de noviembre a las 16:15 horas, y el grupo de aficionados rojiblancos prepara este desplazamiento con el objetivo de apoyar al equipo desde la grada, tal y como lo vienen haciendo asiduamente.

El viaje hasta la ciudad norteafricana incluye trayecto en autobús con distintas modalidades de precio, dependiendo de la capacidad del vehículo. El autobús de 30 plazas tiene un coste de 40 euros por persona, el de 40 plazas cuesta 30 euros y el de 55 plazas, 23 euros. A estos importes es necesario añadir 40 euros correspondientes al billete de ferry de grupo, incluyendo la ida y la vuelta.

La citada peña almeriense ha difundido la información a través de sus redes sociales, invitando a todos los seguidores de la UD Almería a vivir «una experiencia única, llena de pasión y almeriensismo». En la publicación, se anima a los aficionados a no quedarse sin su plaza y a participar en este desplazamiento que pretende teñir de rojiblanco las gradas del estadio Alfonso Murube, el próximo domingo.

Para obtener más información o realizar reservas, la Peña Orgullo Almeriense ha habilitado dos números de contacto por WhatsApp: 649 13 42 66 y 617 47 79 65.

Con esta iniciativa, la agrupación de seguidores de la UDAlmería continúa demostrando su implicación en el seguimiento del equipo y fomentando el espíritu de comunidad entre los seguidores almerienses. Además, el viaje a Ceuta se presenta como una oportunidad para compartir la pasión por el fútbol y acompañar al equipo de Rubi en un desplazamiento especial, manteniendo viva la conexión entre la afición y la UD Almería. No hay que olvidar que el equipo rojiblanco es, ahora mismo, segundo clasificado y afronta un duelo complicado frente al equipo caballa, que ocupa la octava posición a cuatro puntos de la UDA.