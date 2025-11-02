Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La peña Orgullo Almeriense no se pierde un partido del Almería. UDA
UD Almería

La Peña Orgullo Almeriense viaja a Ceuta para acompañar a la UD Almería

El grupo de aficionados rojiblancos fleta autobuses y ferry para acompañar al equipo en su visita al Alfonso Murube, en un desplazamiento que busca teñir de almeriensismo las gradas ceutíes

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 2 de noviembre 2025, 22:50

Comenta

La Peña Orgullo Almeriense ha anunciado la organización de un viaje a la ciudad autónoma de Ceuta con motivo del próximo partido que disputará la ... UD Almería frente a la AD Ceuta FC. El encuentro está programado para el próximo domingo, 9 de noviembre a las 16:15 horas, y el grupo de aficionados rojiblancos prepara este desplazamiento con el objetivo de apoyar al equipo desde la grada, tal y como lo vienen haciendo asiduamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

