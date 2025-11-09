Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El partido se suspendió al descanso. A. Lof
UD Almería

El partido del Almería en Ceuta se suspende

Un aficionado sufre un infarto en el minuto 16 y tras practicarle tres RCP fallece en el traslado a un centro hospitalario

Juanjo Aguilera

Juanjo Aguilera

Almería

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:50

Comenta

Un trágico suceso ha empañado el encuentro de Segunda División entre el Ceuta y la UD Almería, que se estaba disputando en el estadio Alfonso ... Murube. Un aficionado del Ceuta sufrió un infarto en la grada, cuando se llevaban disputados 16 minutos y ganaba el conjunto ceutí gracias al gol conseguido por Kuki Zalazar en el miinuto 2 de partido.

