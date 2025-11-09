El partido del Almería en Ceuta se suspende

Un trágico suceso ha empañado el encuentro de Segunda División entre el Ceuta y la UD Almería, que se estaba disputando en el estadio Alfonso ... Murube. Un aficionado del Ceuta sufrió un infarto en la grada, cuando se llevaban disputados 16 minutos y ganaba el conjunto ceutí gracias al gol conseguido por Kuki Zalazar en el miinuto 2 de partido.

Según las informaciones transimitdas a través de UD Radio, el hombre se sintió indispuesto y, siguiendo el protocolo de atención sanitaria en la grada, el encuentro se detuvo durante algo más de diez minutos para intentar socorrerle. Los servicios de emergencia actuaron rápidamente, pero el aficionado sufrió un infarto que resultó fatal.

El fallecimiento se confirmó a las puertas del estadio, donde trabajadores de la Cruz Roja intentaron reanimarle sin éxito. El hombre no llegó a ser trasladado al Hospital Universitario de la ciudad autónoma de Ceuta, confirmándose su muerte en el mismo estadio.

El incidente provocó la suspensión del partido al llegar al descanso, con ya las tablas en el marcador tras el gol de Adrián Embarba, y comenzaron los protocolos para jugar o no el partido. El Almería estaba disputado a continuar el mismo, mientras el conjunto norteafricano se negaba.

La propuesta de jugar mañana no fue aceptada por la entidad rojiblanca y será LaLiga la que se encargue de fijar la fecha para la celebración del citado encuentrol